Rusia s-a folosit de declarația lui Nicușor Dan în Consiliul ONU. Ce scuză a mai găsit pentru drona de la Galați

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Vasili nebenzia afp
AFP

Reprezentantul Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU susţine că România a convocat „în grabă” şedinţa şi a adus „acuzaţii nefondate” la adresa Rusiei cu privire la incidentul petrecut săptămâna trecută, la Galaţi.

autor
Alexandru Toader

El arată că există declaraţii contradictorii ale oficialilor români cu privire la incident şi că vrea o anchetă obiectivă cu privire la acest incident, dând asigurări că Rusia este dispusă să facă parte din anchetă, ”doar dacă date obiective şi rămăşiţe ale dronelor sunt oferite pentru analize”.

Oficialul rus prezent luni seară (ora României), la New York, unde are loc reuniunea ONU la solicitarea României, a explicat că Rusia atacă Odesa, dar a respins acuzaţiile conform cărora drona care a explodat la Galaţi ar fi una dintre cele lansate de Rusia la Odesa, arătând că, dacă ar fi fost aşa, ar fi provocat pagube considerabil mai mari.

El a acuzat "retorica belicoasă" a Europei "contra Rusiei", spunând că acest incident este folosit exact în sprijinul acestei retorici.

Oficialul rus a vorbit din nou despre "naziştii ucraineni" şi despre "victimele" ruseşti, invocând o "maşină de propagandă anti-rusească" care foloseşte drept "oportunităţi de a face acuzaţii contra Rusiei de fiecare dată când un fragment de dronă cade pe teritoriul unui stat european".

Citește și
Încă o noapte de coșmar în Ucraina. Cel puțin nouă morți și zeci de răniți după un atac masiv al Rusiei

Nebenzia: „Ştim că România a convocat în grabă această întâlnire”

Reprezentantul permanent al Rusiei la Naţiunile Unite, Vasili Alekseievici Nebenzia, a acuzat autorităţile române de dezinformare în legătură cu incidentul de la Galaţi.

"Ştim că România a convocat în grabă această întâlnire, aducând acuzaţii nefondate şi care nu sunt obiective contra Rusiei. Credem că scopul acestei întâlniri este de a satisface cerinţa ţărilor occidentale de a răspunde acuzaţiilor propagate de media occidentale antiruseşti. Vreau să prezentăm versiunea obiectivă a evenimentelor, pentru că detaliile oferite de români privind căderea dronei pun probleme din punct de vedere factual şi tehnic. Forţele armate ruseşti au desfăşurat operaţiuni care ţintesc infrastructura militară şi civilă a Kievului pe 29 mai, ca răspuns la atacurile teroriste desfăşurate de regimul de la Kiev contra infrastructurilor civile ruseşti. În aceste operaţiuni am vizat echipamente din portul din regiunea Odesa, prin care partenerii occidentali oferă bunuri. Acolo au loc operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitare a echipamentelor militare care sunt distribuite în Ucraina pentru atacuri contra populaţiei noastre civile. Desigur că distrugem asemenea încărcături cât de repede posibil. În conformitate cu datele oficiale româneşti, a existat un impact în oraşul Galaţi, care se spune că a fost din cauza unei drone ruseşti care ar fi lovit un bloc. Încărcătura unei asemenea drone este de aproximativ 50 kilograme de explozibil. Dacă o asemenea dronă, după cum se spune, ar fi lovit acoperişul unui bloc, consecinţele nu ar fi fost limitate la focul arătat de media româneşti, acoperişul ar fi fost distrus complet", a argumentat Vasili Alekseievici Nebenzia.

El a arătat că "împrejurările a ceea ce s-a întâmplat trebuie stabilite printr-o investigaţie depolitizată" la care Rusia să ia parte, el arătând că Federaţia Rusă este dispusă să participe la o asemenea investigaţie, "doar dacă date obiective şi rămăşiţe ale dronelor sunt oferite pentru analize".

"Doar în acest caz am putea face o evaluare exactă a ceea ce s-a întâmplat", a spus oficialul rus.

El a afirmat că evaluările privind dronele căzute "trebuie bazate pe evaluări şi nu pe sloganuri politice".

Declarația lui Nicușor Dan, reamintită la ONU

Vasili Alekseievici Nebenzia a reclamat "incoerenţe" în declaraţiile oficialilor români cu privire la incidentul de la Galaţi.

"Vă atragem atenţia asupra incoerenţelor din declaraţiile oficialilor români. Întâi de toate au vorbit despre o presupusă încălcare, o presupusă lovitură rusească asupra unui obiectiv civil. Mai târziu, preşedintele român Nicuşor Dan a spus că este rezultatul unei activităţi a antiaerienei ucrainene care a făcut ca drona să-şi schimbe cursul şi să intre în spaţiul aerian românesc. În acelaşi timp, posibilitatea unei provocări orchestrate de Kiev pentru a testa reacţia statelor membre ale NATO şi a le accelera implicarea directă în criză nu a fost nici măcar luată în considerare. Credem, de asemenea, că nu este o coincidenţă faptul că acest incident cu drona a intervenit la o zi după ce preşedintele Zelenski a cerut preşedintelui Trump ajutor cu rachete şi sisteme anti-aeriene pentru el. Zelenski s-a lamentat în mod public că Washingtonul i-a ignorat cererea. Este regretabil faptul că România nu a reuşit să ofere date obiective ruşilor şi a început imediat să aplice agenda creată de partenerii săi superiori, la fel şi comandamentul aliat în Europa care s-a grăbit să atribuie vina către Rusia. În loc de o cooperare profesionistă, măsuri de răspuns pregătite dinainte au fost luate, cum ar fi închiderea Consulatului la Constanţa şi cererea ca acel consul să plece din România în 72 de ore. Încă o dată arăt că, în loc să caute adevărul, s-a preferat folosirea unui incident care a fost izolat pentru alimentarea istoriei antiruseşti. Rusofobii din vest creează noi pretexte pentru a strânge rândurile şi a se pune contra Rusiei", a mai spus oficialul rus.

Amintim că președinteșe Nicușor Dan a spus că traiectoria dronei de la Galați s-a modificat în mod aleatoriu: „A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”.

Oana Ţoiu: A fost surprinzătoare declaraţia lor

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a explicat, luni, după Consiliul de Securitate al ONU în care s-a discutat despre incidentul cu drona rusească de la Galaţi, că Europa de Est ştie foarte bine la ce să se aştepte de la Rusia, ea arătând că din aceste considerente România a făcut demersuri, alături de aliaţi din regiune, pentru a se asigura că flancul estic al NATO are o ”abordare coerentă” în contextul geo-politic actual.

"Declaraţiile ruseşti sunt ceea ce ne aşteptam să fie: o încercare să arate că nu sunt responsabili pentru propriile acţiuni. A fost surprinzătoare declaraţia lor prin care spuneau că cererea României vine ca o consecinţă a dorinţelor lumii occidentale. Europa de Est ştie foarte bine la ce să se aştepte de la Rusia. Europa de Est este cea care a arătat care este riscul încă de la începutul agresiunii în Crimeea, tocmai de aceea se vorbeşte despre articolul 4, tocmai de aceea am creat conceptul B9 cu România şi Polonia, pentru a avea o abordare coerentă pe flancul estic", a declarat Oana Ţoiu, luni, la New York.

Ea a arătat că România este recunoscătoare pentru sprijinul primit pe plan internaţional.

Declaraţiile ministrului Afacerilor Externe din România au fost făcute în contextul în care, luni, la Consiliul de Securitate al ONU desfăşurat la New York, reprezentantul Rusiei la Naţiunile Unite, Vasili Alekseievici Nebenzia, a acuzat România şi pe autorităţile române de dezinformare în legătură cu incidentul de la Galaţi.

"Ştim că România a convocat în grabă această întâlnire, aducând acuzaţii nefondate şi care nu sunt obiective contra Rusiei. Credem că scopul acestei întâlniri este de a satisface cerinţa ţărilor occidentale de a răspunde acuzaţiilor propagate de media occidentale antiruseşti", a afirmat oficialul rus.

Sursa: News.ro ProTV

Etichete: Rusia, drona, galati, ONU, nicusor dan,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Serena Williams revine în tenis la patru ani după retragere. Americanca arată impecabil, la 44 de ani
GALERIE FOTO Serena Williams revine în tenis la patru ani după retragere. Americanca arată impecabil, la 44 de ani
Citește și...
Stiri externe
Încă o noapte de coșmar în Ucraina. Cel puțin nouă morți și zeci de răniți după un atac masiv al Rusiei

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac major pe timpul nopții asupra unor orașe din Ucraina. Cinci persoane au fost ucise în Dnipro, iar 25 au fost rănite.

Stiri externe
Centre de expulzare a migranților în străinătate. Uniunea Europeană a validat un proiect și a înăsprit regulile

Uniunea Europeană (UE) a ajuns la un compromis prin care a validat luni seara un proiect privind înfiinţarea unor centre, în străinătate, în care să expulzeze migranţi, relatează AFP.
Stiri externe
56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei, după ce o dronă s-a prăbușit pe blocul din Galați

56 de ţări au denunţat la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei după ce o dronă Geran-2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit în România la Galaţi joi noapte, pe un bloc de locuinţe, scriu agenţiile internaţionale de presă.

Recomandări
Stiri externe
Rusia s-a folosit de declarația lui Nicușor Dan în Consiliul ONU. Ce scuză a mai găsit pentru drona de la Galați

Reprezentantul Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU susţine că România a convocat „în grabă” şedinţa şi a adus „acuzaţii nefondate” la adresa Rusiei cu privire la incidentul petrecut săptămâna trecută, la Galaţi.

Știri Actuale
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri

MAI a încheiat până la 30 mai contracte și acorduri-cadru de peste 973 milioane euro prin Planul Național de Investiții finanțat prin SAFE – Security Action for Europe, pentru consolidarea capacității de intervenție și răspuns în situații de criză.

Știri Actuale
MAI avertizează asupra unor informaţii false despre Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu. Link-uri care pot fura date personale

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că pe rețelele sociale circulă informații false despre premierul interimar Ilie Bolojan, precum și despre presupuse procese vizându-l pe ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, și probleme de sănătate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Iunie 2026

45:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 01 Iunie 2026

01:47:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

E gata: Olăroiu semnează și ia cu el un brazilian de națională! Sumele mutării, colosale

Sport

Andrei Coubiș a semnat! Suma afacerii