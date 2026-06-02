El arată că există declaraţii contradictorii ale oficialilor români cu privire la incident şi că vrea o anchetă obiectivă cu privire la acest incident, dând asigurări că Rusia este dispusă să facă parte din anchetă, ”doar dacă date obiective şi rămăşiţe ale dronelor sunt oferite pentru analize”.

Oficialul rus prezent luni seară (ora României), la New York, unde are loc reuniunea ONU la solicitarea României, a explicat că Rusia atacă Odesa, dar a respins acuzaţiile conform cărora drona care a explodat la Galaţi ar fi una dintre cele lansate de Rusia la Odesa, arătând că, dacă ar fi fost aşa, ar fi provocat pagube considerabil mai mari.

El a acuzat "retorica belicoasă" a Europei "contra Rusiei", spunând că acest incident este folosit exact în sprijinul acestei retorici.

Oficialul rus a vorbit din nou despre "naziştii ucraineni" şi despre "victimele" ruseşti, invocând o "maşină de propagandă anti-rusească" care foloseşte drept "oportunităţi de a face acuzaţii contra Rusiei de fiecare dată când un fragment de dronă cade pe teritoriul unui stat european".

Nebenzia: „Ştim că România a convocat în grabă această întâlnire”

Reprezentantul permanent al Rusiei la Naţiunile Unite, Vasili Alekseievici Nebenzia, a acuzat autorităţile române de dezinformare în legătură cu incidentul de la Galaţi.

"Ştim că România a convocat în grabă această întâlnire, aducând acuzaţii nefondate şi care nu sunt obiective contra Rusiei. Credem că scopul acestei întâlniri este de a satisface cerinţa ţărilor occidentale de a răspunde acuzaţiilor propagate de media occidentale antiruseşti. Vreau să prezentăm versiunea obiectivă a evenimentelor, pentru că detaliile oferite de români privind căderea dronei pun probleme din punct de vedere factual şi tehnic. Forţele armate ruseşti au desfăşurat operaţiuni care ţintesc infrastructura militară şi civilă a Kievului pe 29 mai, ca răspuns la atacurile teroriste desfăşurate de regimul de la Kiev contra infrastructurilor civile ruseşti. În aceste operaţiuni am vizat echipamente din portul din regiunea Odesa, prin care partenerii occidentali oferă bunuri. Acolo au loc operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitare a echipamentelor militare care sunt distribuite în Ucraina pentru atacuri contra populaţiei noastre civile. Desigur că distrugem asemenea încărcături cât de repede posibil. În conformitate cu datele oficiale româneşti, a existat un impact în oraşul Galaţi, care se spune că a fost din cauza unei drone ruseşti care ar fi lovit un bloc. Încărcătura unei asemenea drone este de aproximativ 50 kilograme de explozibil. Dacă o asemenea dronă, după cum se spune, ar fi lovit acoperişul unui bloc, consecinţele nu ar fi fost limitate la focul arătat de media româneşti, acoperişul ar fi fost distrus complet", a argumentat Vasili Alekseievici Nebenzia.

El a arătat că "împrejurările a ceea ce s-a întâmplat trebuie stabilite printr-o investigaţie depolitizată" la care Rusia să ia parte, el arătând că Federaţia Rusă este dispusă să participe la o asemenea investigaţie, "doar dacă date obiective şi rămăşiţe ale dronelor sunt oferite pentru analize".

"Doar în acest caz am putea face o evaluare exactă a ceea ce s-a întâmplat", a spus oficialul rus.

El a afirmat că evaluările privind dronele căzute "trebuie bazate pe evaluări şi nu pe sloganuri politice".

Declarația lui Nicușor Dan, reamintită la ONU

Vasili Alekseievici Nebenzia a reclamat "incoerenţe" în declaraţiile oficialilor români cu privire la incidentul de la Galaţi.

"Vă atragem atenţia asupra incoerenţelor din declaraţiile oficialilor români. Întâi de toate au vorbit despre o presupusă încălcare, o presupusă lovitură rusească asupra unui obiectiv civil. Mai târziu, preşedintele român Nicuşor Dan a spus că este rezultatul unei activităţi a antiaerienei ucrainene care a făcut ca drona să-şi schimbe cursul şi să intre în spaţiul aerian românesc. În acelaşi timp, posibilitatea unei provocări orchestrate de Kiev pentru a testa reacţia statelor membre ale NATO şi a le accelera implicarea directă în criză nu a fost nici măcar luată în considerare. Credem, de asemenea, că nu este o coincidenţă faptul că acest incident cu drona a intervenit la o zi după ce preşedintele Zelenski a cerut preşedintelui Trump ajutor cu rachete şi sisteme anti-aeriene pentru el. Zelenski s-a lamentat în mod public că Washingtonul i-a ignorat cererea. Este regretabil faptul că România nu a reuşit să ofere date obiective ruşilor şi a început imediat să aplice agenda creată de partenerii săi superiori, la fel şi comandamentul aliat în Europa care s-a grăbit să atribuie vina către Rusia. În loc de o cooperare profesionistă, măsuri de răspuns pregătite dinainte au fost luate, cum ar fi închiderea Consulatului la Constanţa şi cererea ca acel consul să plece din România în 72 de ore. Încă o dată arăt că, în loc să caute adevărul, s-a preferat folosirea unui incident care a fost izolat pentru alimentarea istoriei antiruseşti. Rusofobii din vest creează noi pretexte pentru a strânge rândurile şi a se pune contra Rusiei", a mai spus oficialul rus.

Amintim că președinteșe Nicușor Dan a spus că traiectoria dronei de la Galați s-a modificat în mod aleatoriu: „A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”.