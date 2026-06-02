S-au înregistrat 48 de voturi "pentru" (AUR, USR şi PACE - Întâi România), 56 "împotrivă" (PNL, PSD, UDMR) şi o abţinere.

"Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemnează în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar primii doi candidaţi în ordinea numărului de voturi obţinute. Un al doilea tur de scrutin se organizează şi în caz de balotaj între mai mulţi candidaţi la funcţia de primar, la care participă toţi candidaţii aflaţi în această situaţie. După organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, este declarat ales primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi", stipulează propunerea legislativă.

O situaţie similară este reglementată şi pentru preşedinţii de Consilii judeţene.

Potrivit expunerii de motive, "este necesară revenirea la un sistem de vot care să satisfacă dubla exigenţă privind reprezentativitatea şi legitimitatea".

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a susţinut că, într-un sistem electoral cu un singur tur de scrutin pentru aleşii locali, electoratul "alege gospodarul", în timp ce la două tururi de scrutin "intervine politicul".

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.