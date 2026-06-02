Potrivit a doi oficiali americani și a unei a treia surse informate despre discuție, care au vorbit cu Axios, convorbirea telefonică de luni ar fi fost plină de înjurături.

Iranul a amenințat că va abandona negocierile cu SUA din cauza acțiunilor Israelului în Liban.

În timpul convorbirii, Trump l-a numit pe Netanyahu „nebun” și l-a acuzat de ingratitudine, potrivit a două surse. De asemenea, ar fi blocat planul Israelului de a lovi Beirutul.

Un oficial american a declarat că Donald Trump i-ar fi transmis lui Benjamin Netanyahu că punerea în aplicare a amenințărilor de a bombarda capitala Libanului ar izola și mai mult Israelul pe plan internațional.

Două surse au afirmat că Trump a susținut că l-a ajutat pe Netanyahu să evite închisoarea — referindu-se la sprijinul său în timpul procesului de corupție al acestuia.

Rezumând declarațiile lui Donald Trump, un oficial american a afirmat că acesta ar fi spus: „Ești complet nebun. Ai fi fost în închisoare dacă nu eram eu. Te salvez. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta.”

O a doua sursă a spus că Trump era „furios” și la un moment dat a strigat la Netanyahu: „Ce naiba faci?”

Oficialul american a spus că Trump știa că Hezbollah a tras asupra Israelului și că Israelul trebuie să se apere, dar a considerat că în ultimele zile Netanyahu a escaladat disproporționat.

Pe lângă amenințările asupra Beirutului, Israelul și-a extins operațiunea terestră în sudul Libanului.

Un alt oficial american a spus că Trump era îngrijorat de numărul mare de civili uciși în Liban și s-a opus distrugerii clădirilor pentru eliminarea unui singur comandant Hezbollah.

Un oficial israelian a declarat pentru Axios că Israelul nu mai intenționează să lovească ținte Hezbollah din Beirut.

Trump și Netanyahu au avut mai multe convorbiri tensionate în trecut, dar au colaborat strâns pe tema Iranului și altor subiecte. Un oficial a spus că aceasta a fost una dintre cele mai tensionate discuții de la revenirea lui Trump la putere.

Furia lui Trump ar fi fost alimentată de faptul că escaladarea din Liban risca să compromită negocierile sale cu Iranul.

După convorbire, Trump a postat pe Truth Social că discuțiile cu Iranul continuă „într-un ritm rapid”.

Netanyahu a emis o declarație după convorbire în care a spus că i-a transmis lui Trump că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah nu oprește atacurile asupra Israelului și că, între timp, Israelul își va continua operațiunile în sudul Libanului.

„Poziția noastră rămâne aceeași”, a scris Netanyahu.

Al doilea oficial american a susținut că, în realitate, Trump l-ar fi „dominat” pe Netanyahu în discuție.

Biroul lui Netanyahu nu a răspuns solicitării de comentarii, potrivit axios.com.

Memorandumul negociat de SUA și Iran prevede încetarea luptelor în Liban, potrivit unor surse Axios. Aceasta a fost și sursa unei convorbiri tensionate anterioare între Trump și Netanyahu.