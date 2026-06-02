Tunelul era dotat cu electricitate, pereți consolidați, sistem de ventilație și chiar o cale ferată, potrivit autorităților federale americane, scrie CBS News.

Tunelul a fost descoperit în urma unei investigații care a durat mai multe luni și care a vizat un depozit al unui presupus magazin de reduceri, Buy 4 Less, situat în apropierea punctului de trecere a frontierei Otay Mesa din San Diego, chiar la granița cu orașul mexican Tijuana.

La finalul operațiunii, autoritățile au descoperit peste o tonă de cocaină și tunelul subteran construit sub magazin.

„Pentru acești inculpați, la capătul tunelului nu era lumină. Erau lumini și sirene”, a declarat procurorul federal Adam Gordon.

Grupul operativ al Departamentului pentru Investigații de Securitate Internă (HSI) a început să supravegheze magazinul încă din decembrie 2025, după ce a observat apariția unui nou grup de presupuși angajați.

Anchetatorii au remarcat că activitatea din jurul magazinului nu semăna cu cea a unui spațiu comercial obișnuit. Traficul de clienți era aproape inexistent, în ciuda faptului că locația funcționa oficial ca magazin de reduceri.

Potrivit Departamentului Justiției, angajații erau observați transportând valize aparent goale peste graniță, către Tijuana, uneori cu mașina, alteori chiar pe jos.

Autoritățile au intervenit pe 29 mai, după ce au observat încărcarea unor obiecte mari și grele într-o dubă albă. Vehiculul a fost urmărit, iar agenții au asistat la un schimb suspect de vehicule și la transferul unor congelatoare încărcate cu pachete între mai multe mașini.

În acel moment, polițiștii și agenții federali au descins și au destructurat operațiunea.

În total, autoritățile au descoperit aproximativ 1.030 de kilograme în trei vehicule oprite în cadrul operațiunii.