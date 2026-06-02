Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este suspectat că ar fi ajutat-o pe fiica fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării să ajungă pe locurile bugetate ale Universității Naționale de Educație Fizică și Sport. Astfel, ar fi putut fi încadrată în Ministerul Apărării Naționale, după absolvire. Generalul Vlad a refuzat să comenteze suspiciunile.

Generalul Gheorghiță Vlad părea surprins atunci când și-a făcut apariția la secția militară a DNA. A fost citat împreună cu un avocat pentru a da explicații într-un dosar de corupție în care alți doi generali sunt deja suspecți.

Primul este fostul secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, generalul în rezervă Mihai Șomordolea, iar celălalt, generalul Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații al Șefului Statului Major al Apărării.

Corespondent Știrile PRO TV: „După mai bine de o oră și jumătate petrecute în biroul anchetatorilor, generalul Gheorghiță Vlad a părăsit sediul DNA în calitate de suspect, fiind acuzat de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite.”

Acuzațiile procurorilor DNA

Procurorii DNA îi reproșează generalului Vlad că „ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian a unei solicitări adresate Ministerului Educației privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.”

Legal, susțin procurorii, adresa cu pricina trebuia semnată de Direcția de Resurse Umane a MApN. Iar prin demersul lor, cei doi generali ar fi ajutat-o pe fiica secretarului CSAT să prindă un loc bugetat la Facultatea de Educație Fizică, între cele alocate militarilor. La finalul studiilor ar fi putut fi încadrată în Armată.

Generalul Gheorghiță Vlad – susțin surse apropiate de anchetă – s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere și nu a dat nicio declarație după ce a fost pus sub învinuire.

Suspectat de uzurparea funcției, generalul Iulian Berdilă a transmis pentru Știrile PRO TV că deocamdată nu va comenta ancheta DNA și nici suspiciunile ce planează asupra sa. Iar generalul Șomordolea, urmărit penal pentru cumpărare de influență și complicitate la uzurparea funcției, nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

În același dosar este suspectat de trafic de influență și un al patrulea general trecut în rezervă, după ce a ocupat funcții de conducere în Direcția de Resurse Umane a MApN. Cei patru generali se bucură de prezumția de nevinovăție.