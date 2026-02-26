În ultimele zile, roiuri de lăcuste au fost observate pe aceste insule. Deși specia de lăcustă cu antene scurte nu reprezintă un pericol direct pentru oameni, ea ar putea afecta producția agricolă, inclusiv podgoriile, dacă situația ar degenera într-o invazie de proporții, așa cum s-a întâmplat în urmă cu două decenii.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată sute de lăcuste care acoperă zone întinse de câmp. Insectele au ajuns din vestul Saharei, favorizate de condițiile recente de vreme umedă și temperaturi blânde. În Lanzarote au fost afectate mai multe zone, inclusiv destinații turistice frecventate precum Arrecife, Costa Teguise, Famara, Uga și Tahíche, scrie Daily Express.

Roiuri au fost semnalate și pe celelalte insule din arhipelag, inclusiv în nordul insulei Tenerife. În urmă cu 20 de ani, o invazie similară a lovit Lanzarote, provocând pagube semnificative terenurilor agricole și perturbând viața de zi cu zi a locuitorilor. Atunci, numărul insectelor a fost atât de mare încât au intervenit echipele de pompieri pentru a le elimina.

Cei mai mari distrugători ai mediului

Lăcustele sunt insecte care, de-a lungul istoriei, au ajuns din Africa purtate de vânturile estice, însoțite de praful saharian. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), acestea sunt considerate cei mai distrugători dăunători migratori la nivel global și, în condiții favorabile de mediu, pot forma roiuri dense și extrem de mobile. Ele pot devasta culturile agricole, consumând zilnic o cantitate de hrană egală cu propria greutate.

Un roi care se întinde pe un kilometru pătrat poate conține până la 80 de milioane de lăcuste adulte, capabile să consume într-o singură zi aceeași cantitate de hrană ca 35.000 de oameni.

Guvernul din Lanzarote a activat deja serviciile de mediu, care vor rămâne în alertă maximă în următoarele 48 de ore. Oficialii sunt însă optimiști că situația nu va degenera într-o invazie majoră.

Insulele Canare au suferit unul dintre cele mai grave episoade de invazie de lăcuste de deșert în octombrie 1958, când roiuri masive venite din Africa au distrus culturi agricole, în special în sudul insulei Tenerife, în localități precum Arico, Fasnia, Granadilla de Abona și Valea Güímar. Culturile de roșii și cartofi au fost grav afectate, fiind necesară intervenția avioanelor Ministerului Agriculturii pentru fumigații aeriene. În același timp, localnicii și fermierii au încercat să combată insectele la sol prin metode rudimentare, precum focuri, zgomote sau momeli otrăvite.

Un incident similar a avut loc în 1954, când un alt roi a distrus peste 10.000 de hectare de culturi. Reprezentanții agricoli din arhipelag și-au exprimat încrederea că o astfel de situație este puțin probabil să se repete, subliniind că insulele sunt bine pregătite pentru a gestiona problema.