Harghita se află printre cele 20 de destinații din lume recomandate de BBC Travel pentru 2027. Publicația britanică a ales locuri care merită vizitate anul viitor, fie pentru evenimentele culturale și aniversările istorice, fie pentru proiectele de protejare a naturii.

De asemenea, lista a fost concepută și după un criteriu, mai exact ca turismul să aducă beneficii comunităților locale și să contribuie la protejarea mediului și a patrimoniului cultural.

Frumusețile județului Harghita

Publicația britanică descrie Harghita drept un colț mai puțin cunoscut al Transilvaniei, unde peisajele naturale, comunitățile locale și tradițiile culinare oferă o experiență diferită de imaginea asociată în mod obișnuit regiunii lui Dracula.

BBC subliniază că județul, situat în estul Transilvaniei, reprezintă inima comunității secuiești, vorbitoare de limbă maghiară, ale cărei tradiții gastronomice s-au dezvoltat în strânsă legătură cu natura și cu specificul vieții la munte.

Afumarea, murarea, coacerea, culesul plantelor și ciupercilor din pădure, producerea brânzeturilor și conservarea alimentelor pentru iernile lungi sunt câteva dintre practicile culinare păstrate de comunitățile locale. Publicația britanică remarcă inclusiv faptul că, în unele zone, fânul este încă strâns cu coasa, într-un mod tradițional.

Ce recomandă BBC turiștilor care ajung în Harghita

Unul dintre principalele motive pentru care județul este recomandat turiștilor este desemnarea sa drept Regiune Europeană a Gastronomiei pentru anul 2027.

Un program special, denumit „Signature Dish”, va pune în valoare 50 de preparate reprezentative pentru gastronomia zonei. Printre acestea se numără pâinea cu cartofi, brânzeturile de munte, mâncărurile cu ciuperci de pădure și conservele din fructe de pădure.

Inițiativa urmărește să promoveze patrimoniul gastronomic local și să aducă în atenția turiștilor preparatele și ingredientele care definesc bucătăria tradițională din Harghita.

Publicația britanică propune și o experiență gastronomică pe care turiștii nu ar trebui să o rateze: o cină pregătită de gazdele unei pensiuni locale. Meniul recomandat include supă de cartofi, carne de porc la cuptor, brânză de oaie și zacuscă preparată din ardei copți.

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