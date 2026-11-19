La proiect au participat mai multe companii private, care au adus echipamente cu ajutorul cărora se vor putea dezvolta soluții pentru domenii precum medicina, industria auto sau securitatea cibernetică.

Deschiderea oficială a fost făcută de un robot.

Noul Institut de Cercetare în Inteligență Artificială are șase departamente și peste 30 de laboratoare.

Adrian Petru Groza, directorul institutului: „Physical AI este domeniul cu cel mai mare impact anul acesta. Practic, inteligența artificială care acum este departe, în cloud, va ajunge între noi, fie pe dispozitive micuțe, fie pe roboți.”

Așa că nu este de mirare că roboții sunt în centrul atenției.

Stelian Brad, coordonatorul departamentului de robotică al institutului: „Avem roboți care pot să converseze cu oamenii, să înceapă să-i cunoască și într-un alt mediu social.”

Acest robot, de exemplu, a fost programat să răspundă la orice întrebare.

Studenții și cercetătorii vor putea lucra inclusiv cu drone autonome ori tehnologii imersive.

Mai multe companii au adus propriile echipamente și tehnologii, pe care le vor pune la dispoziția echipelor de cercetare. Astfel, mediul universitar și cel privat vor putea lucra împreună la dezvoltarea unor soluții pentru domenii precum medicina, industria auto sau securitatea cibernetică.

Vasile Țopa, rector UTCN: „Fiecare companie vine cu specificul ei, iar acestea vor asigura suportul necesar studenților, doctoranzilor și cercetătorilor noștri.”

Dintre cei aproximativ 800 de doctoranzi ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în jur de 400 lucrează în domeniul inteligenței artificiale. Valoarea investiției este de peste 140 de milioane de lei. Proiectul beneficiază și de o finanțare de peste 50 de milioane de lei din fonduri europene.