Vântul are intensificări la munte, însă peste noapte se întețește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile rămân ridicate și vor fi 11...12 grade în estul Transilvaniei și până la 20 de grade în sudul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosferă însorită până spre seară, când se înnorează și o să plouă. Vântul bate tare după lăsarea nopții, iar temperaturile ajung la valori cu 10...11 grade mai mari față de normalul perioadei.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem soare și atmosferă plăcută la orele amiezii, când se ating 18 grade. Vântul are intensificări în zona montană, iar peste noapte ploile ajung și în această zonă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. După prânz, maximele ajung la 18 grade – în zona orașului Vaslui. La noapte, norii se înmulțesc și o să plouă, iar vântul agită atmosfera și atinge viteze mai mari pe creste.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme schimbătoare. După orele prânzului se adună norii, iar ploile vor aduce în jur de 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul se întețește, iar temperaturile urcă până la 16 grade.

În vestul țării se înnorează treptat. După-amiază vin mai multe serii de averse, însoțite, pe alocuri, de descărcări electrice. La munte se strâng cantități însemnate de apă și tot acolo vântul bate cu putere. Vremea rămâne caldă și se vor înregistra 19 grade în sudul Banatului.

În Transilvania avem soare în prima parte a zilei, înnorări și ploi – mai târziu. Vântul suflă cu putere în zona montană, iar pe crestele Meridionalilor vor fi rafale de 110...120 de km/h. Temperaturile ajung la valori ridicate pentru data din calendar: vor fi 11...12 grade în depresiuni și până la 16 grade în restul provinciei.

Vremea în Oltenia

Și în Oltenia o să fie cald pentru această perioadă: în sudul regiunii se vor înregistra 20 de grade. Norii se înmulțesc treptat și o să plouă după orele prânzului. Izolat, apar și ceva descărcări electrice, iar vântul bate tare la munte.

În sudul țării avem vreme destul de bună până spre seară, când se adună norii de ploaie. La amiază, însă, avem soare, vreme bună și temperaturi foarte mari pentru această perioadă: în Lunca Dunării se ating 20 de grade. Vântul agită atmosfera în zona montană.

Vremea în București

În București avem o zi însorită, cu 19 grade pe la amiază – o valoare mai potrivită pentru luna octombrie. Peste noapte se înnorează, plouă, iar vântul se întețește.

Vineri vremea se menține frumoasă și caldă. La amiază se ating 17 grade, însă vântul rămâne insistent și suflă cu viteze de până la 60 de km/h.

Ziua de sâmbătă aduce atmosferă schimbătoare, cu înnorări și scurte momente însorite. Se mai simte puțin și vântul, iar maxima ajunge din nou la 17 grade.

Duminică temperatura mai scade puțin, dar vremea rămâne caldă și vor fi în jur de 15 grade. Norii se înmulțesc din nou, iar peste noapte cresc șansele de ploaie.

Vremea la munte

La munte temperaturile se mențin ridicate. Ploile apar în a doua parte a zilei, în masivele vestice. Apoi se extind în toată zona montană, iar la altitudini mari se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul are intensificări, iar pe creste vor fi rafale de 120 de km/h.

Vântul rămâne insistent și vineri, pe parcursul zilei. Se înnorează din când în când, o să mai plouă trecător, iar pe creste o să ningă sau o să cadă lapoviță. Temperaturile din stațiuni scad ușor, însă vremea se menține caldă.

Sâmbătă cerul rămâne acoperit în Occidentali, în vestul Meridionalilor, de asemenea, în centrul și în nordul Orientalilor, pe unde o să plouă destul de mult. La altitudini mari, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. În rest găsim vreme mai bună.

Duminică avem atmosferă schimbătoare și se mai răcește. Pe seară și în noaptea următoare o să ningă în majoritatea masivelor, iar vântul are intensificări.