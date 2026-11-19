Măsura vine după ce instituția a trecut, în vară, printr-un amplu proces de reorganizare, în urma căruia au fost desființate 30 de posturi.

Daniela Cofari lucrează la o firmă din Târgu Mureș și este pasionată de voluntariat. Cum își dorește să ajute comunitatea, a primit cu brațele deschise inițiativa Poliției Locale.

Daniela Cofari, candidată: „Am ales să depun dosarul pentru voluntariat pentru a învăța lucruri noi și pentru a fi în folosul comunității. E și timpul meu să mă dedic și să fac ceea ce îmi place și ceea ce îmi doresc.”

Poliția Locală a rămas cu mai puțini agenți

Poliția Locală Târgu Mureș a decis să caute voluntari, cu vârsta de peste 16 ani, după ce, în vară, instituția a trecut printr-un proces de restructurare.

Diana Mircea, inspector Poliția Locală Târgu Mureș: „Pot să spun că am funcționat pe avarie, cu ghilimelele de rigoare, în ceea ce privește personalul și va fi pentru angajații noștri, pentru agenți, un ajutor semnificativ. Din 142, câți eram pe organigramă, am rămas 117, mult mai puțini.”

În zilele următoare, voluntarii înscriși vor fi selectați, apoi vor parcurge o etapă de pregătire. Apoi, vor merge pe teren alături de un agent local.

Diana Mircea, inspector Poliția Locală Târgu Mureș: „Pe domeniul siguranță și ordine publică, vor identifica probleme cu care ne confruntăm la nivelul comunității în ceea ce privește parcarea neregulamentară, cerșetorii, prezența animalelor lăsate fără stăpân.”

Localnic: „În ultima vreme, poliția locală a fost cumva afectată de această reducere și cumva activitatea dumnealor nu se desfășoară la același nivel, nu e o idee rea.”

Localnică: „E un lucru benefic pentru comunitate.”

Persoanele recrutate vor primi șapcă, geacă și două tricouri negre – toate cu inscripția „Poliția Locală Târgu Mureș – Voluntar”.