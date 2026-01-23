Un bărbat care a vizitat fiecare țară din lume fără să pună piciorul într-un avion a dezvăluit locul de care îi e dor cel mai tare. Torbjørn „Thor” Pedersen credea inițial că uriașa provocare va dura doar trei sau patru ani, însă s-a dovedit a fi începutul unei călătorii care a durat aproape un deceniu, relatează Daily Express.

Ce dificultăți l-au luat prin surprindere

Pe parcursul aventurilor sale, Torbjørn a vizitat toate cele 197 de națiuni recunoscute de Organizația Națiunilor Unite și unele cu recunoaștere limitată, ajungând la un total de 203 destinații vizitate. Ceea ce diferențiază realizarea lui Torbjørn de alte aventuri similare este faptul că a vizitat toate aceste țări fără să zboare cu avionul, însă, desigur, nu fără provocări. Chiar și cu experiența sa profesională în logistică și transport maritim, „nimic nu l-a pregătit” pe Torbjørn pentru dificultățile care urmau, inclusiv conflictele, problemele cu vizele, convingerea navelor să-i permită trecerea și, în mod fatal, pandemia globală.

În această perioadă, Torbjørn, confruntat cu granițele închise din cauza crizei COVID, a rămas blocat timp de doi ani în locul care îi lipsește cel mai mult, dar care i-a permis să formeze „prieteni adevărați”.

Într-un interviu recent pentru o revistă, când a fost întrebat care este locul în care ar „reveni mâine” dacă ar putea, el le-a spus celor de la Business Traveller Middle East: „Hong Kong. Am stat suficient de mult acolo pentru a lega prietenii adevărate și a înțelege profund locul - cultura lui, peisajele și tot ce are de oferit. Și apoi proiectul a trebuit să continue și am fost smuls de acolo. Mi-e dor de Hong Kong.”

Hong Kong nu este considerată o țară suverană, ci o regiune administrativă specială a Chinei, statut pe care fosta colonie britanică l-a obținut în 1997, după expirarea contractului de 99 de ani pentru New Territories. Guvernarea sa se bazează pe conceptul „o țară, două sisteme”, prin care China consimte să acorde teritoriului „un grad ridicat de autonomie”, conform BBC.

Vorbind anterior despre misiunea sa, bărbatul a spus: „Am aflat că nimeni din istorie nu a vizitat fiecare țară din lume complet fără să zboare și am fost prins de ideea că aș putea avea șansa să fac ceva remarcabil. Ideea era să fac asta folosind transportul public ori de câte ori era posibil, ceea ce înseamnă sute de autobuze, trenuri și feriboturi, apoi să întreb dacă pot urca pe barca cuiva de pescuit sau pe un vas de marfă. Trebuie să petrec minimum 24 de ore într-o țară. Ceea ce fac eu nu este turism, este ca și cum ai alerga un maraton sau ai merge pe lună - este o realizare.”

