Un studiu coordonat de Organizația Mondială a Sănătății avertizează că temperaturile tot mai ridicate și distrugerea habitatelor forțează unele dintre cele mai periculoase specii din lume să migreze spre regiuni noi.

Mamba neagră din Africa, krait-urile din Asia sau mocasinii cottonmouth din America de Nord se numără printre speciile care și-ar putea schimba radical habitatul în următoarele decenii. Cercetătorii avertizează că fenomenul ar putea duce la creșterea numărului de mușcături de șarpe și a deceselor provocate de acestea.

Studiul, publicat în revista PLOS Neglected Tropical Diseases, arată că șerpii veninoși sunt împinși tot mai aproape de zone dens populate, pe fondul încălzirii globale și al extinderii activităților umane.

Milioane de oameni ar putea fi expuși unui risc mai mare

Potrivit cercetătorilor, în lume sunt înregistrate anual aproximativ patru milioane de cazuri de mușcături de șarpe, cele mai multe în regiunile tropicale, în special în sudul Asiei.

Până acum, riscurile erau analizate mai ales la nivel local, însă noua cercetare încearcă să arate cum vor evolua habitatele șerpilor până în 2050 și 2090. Pentru asta, specialiștii au folosit baze de date internaționale, înregistrări din muzee, literatură științifică și platforme de tip citizen science.

Concluzia este alarmantă: mai multe specii extrem de veninoase ar putea ajunge în zone foarte populate, expunând miliarde de oameni unui risc crescut.

Ce specii de șerpi ar putea migra spre alte regiuni

Printre speciile vizate se află mocasinii cottonmouth din America de Nord, cobrii scuipători africani, viperele din Europa și America de Sud, dar și krait-urile din Asia.

În India, de exemplu, vipera lui Russell, cobra comună și krait-ul ar putea migra din sud către nordul mult mai aglomerat al țării. În Asia, krait-urile ar putea părăsi pădurile din Myanmar și provincia Yunnan din China pentru a ajunge în orașe mai populate.

În Africa, mamba neagră ar putea migra din zona coastei Kenyei și din regiuni precum Eritreea, Etiopia, Djibouti sau Congo către Nigeria, Somalia și Africa de Sud.

Cercetătorii avertizează că întâlnirile cu șerpi ar putea deveni tot mai frecvente în locuri intens circulate, precum terenurile agricole, locurile de joacă, pistele de alergare sau în apropierea surselor de apă.

Schimbările climatice nu reprezintă doar un pericol pentru oameni, ci și pentru șerpi.

Specii precum șerpii coral din Amazon, viperele puff adder din Africa sau copperhead-urile din Papua Noua Guinee sunt amenințate atât de temperaturile ridicate, cât și de distrugerea habitatelor naturale, transformate în ferme, orașe sau monoculturi agricole.

În unele cazuri extreme, anumite specii ar putea ajunge chiar în pragul dispariției.

OMS: Oamenii trebuie să fie mult mai atenți

Autorii studiului spun că rezultatele cercetării ar putea ajuta autoritățile să decidă unde trebuie concentrate stocurile de antivenin și cum poate fi îmbunătățit accesul la servicii medicale în comunitățile izolate.

„Oamenii ar trebui să fie mereu atenți la mediul înconjurător și să observe schimbările pe care le văd. În cazul animalelor precum șerpii veninoși, care pot reprezenta un risc pentru sănătatea umană, este important să fie luate măsuri active de prevenție și evitare a riscurilor”, a declarat David Williams, unul dintre autorii studiului.

El recomandă purtarea încălțămintei care acoperă piciorul, utilizarea surselor de lumină pe timpul nopții și evitarea contactului cu șerpii.

„Dacă întâlnim un șarpe, trebuie să îi oferim timp să părăsească zona și să știm exact ce trebuie făcut în cazul unui accident”, a mai spus specialistul.