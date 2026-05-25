Partidele nu și-au schimbat pozițiile, așa că majoritatea pro-occidentală dorită de șeful statului pare momentan de neatins. Potrivit unor surse politice, președintele a discutat cu premierul demis, Ilie Bolojan, și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Iar marți vor continua consultările informale.

Președintele ar putea cel mai devreme nominaliza un premier miercuri, spun surse din Administrația Prezidențială. Președintele ar putea face nominalizarea fără noi consultări oficiale cu reprezentanții partidelor. Propunerea ar putea fi un tehnocrat, cu miniștri tot tehnocrați, care ar putea veni din partea tuturor partidelor din fosta coaliție.

Pe lista scurtă a posibililor premieri ar fi, conform unor surse apropiate discuțiilor, doi consilieri ai președintelui: Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, europarlamentar și președinte al Partidului Mișcarea Populară, și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, fost director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Pe lista scurtă ar fi și Șerban Matei, șeful Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României. De-a lungul acestor săptămâni au fost vehiculate și alte nume, precum ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul justiției interimar, Cătălin Predoiu, sau economistul FMI, Delia Velculescu. Contactați de Știrile ProTV, aceștia nu au dorit să comenteze o eventuală nominalizare a lor pentru funcția de premier.

S-a vehiculat și scenariul ca prima nominalizare să fie doar una de sacrificiu, ce nu va aduna voturile necesare, urmând ca la a doua desemnare partidele să fie mai maleabile și să refacă fosta coaliție cu scopul ca Parlamentul să nu fie dizolvat și să nu se ajungă la alegeri anticipate, după cum au declarat pentru Știrile ProTV surse politice.

Dar șeful statului a declarat în repetate rânduri că nu vrea să riște ca o propunere să pice în Parlament și că își dorește să asigure o „majoritate pro-occidentală” și doar apoi va desemna un premier.