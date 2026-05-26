În același timp, ploile vor fi puține în multe zone, iar deficitul de precipitații se va resimți mai ales în vest, nord și centru.

O masă de aer cald, care a pornit din nordul Africii, traversează în aceste zile Europa și aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul primăverii.

Cum va fi vremea în țară în intervalul 25 mai – 22 iunie 2026

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sud-vestul teritoriului și local în vest, în timp ce în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea de vest a teritorului.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar în regiunile nordice, vestice și local în cele sud-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în regiunile vestice, nordice, centrale si local în cele sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Cupola de căldură este provocată de un câmp puternic de presiune ridicată, care acționează ca un capac atmosferic și ține aerul fierbinte blocat aproape de sol. Temperaturile se intensifică apoi sub efectul radiației solare puternice.

Efectele fenomenului de tip „dom de căldură” se resimt cel mai puternic în vestul și sudul Europei, unde temperaturile sunt și cu 10 grade peste cele normale in aceasta perioada. Potrivit meteorologilor, spre sfârșitul săptămânii, arsita se mai domoleste și vor reveni valorile normale pentru începutul verii.