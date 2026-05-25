Este vorba despre peste 11 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale câștigate deja în instanță de unii bugetari. Este „greaua moștenire” lăsată de actualul sistem de salarizare, după cum arată datele Executivului.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat luni că lipsa unor grile unitare aplicate tuturor angajaților din sistemul public a dus, în timp, la dezechilibre salariale și la mii de procese intentate statului.

Multe dintre aceste litigii au fost deja câștigate definitiv de angajați, iar sumele trebuie plătite indiferent dacă noua lege a salarizării intră sau nu în vigoare.

Potrivit datelor prezentate de Guvern, doar în 2026 statul va avea de achitat 7,14 miliarde de lei reprezentând tranșe scadente aferente hotărârilor judecătorești. Cea mai mare parte a sumei, 5,95 miliarde de lei, vine din sistemul de Justiție.

Presiunea asupra bugetului nu se oprește în 2026 sau în 2027 când ar trebui să intre în vigoare proiectul dacă trece de tot parcursul legislativ. Până în 2029, valoarea totală estimată a tranșelor de plată pentru drepturile salariale obținute în instanță va ajunge la 11,15 miliarde de lei. Dintre acestea, aproape 9,7 miliarde de lei ar urma să fie plătite doar în domeniul Justiției.

Guvernul susține că actualul sistem produce în continuare dezechilibre, deoarece salariile sunt stabilite adesea prin raportare la veniturile deja aflate în plată, iar majorările apar „ad-hoc”, fără reguli uniforme aplicate tuturor categoriilor de bugetari.

„Costul de a nu face reforma depășește costul adoptării acestei reforme pe termen mediu și lung”, transmite Executivul, care încearcă astfel să justifice necesitatea noii legi.

Oficialii spun că reforma nu urmărește creșteri salariale generale pentru toți bugetarii, ci corectarea diferențelor dintre funcții comparabile. Totuși, peste jumătate dintre posturile analizate ar urma să beneficieze de majorări salariale mai consistente.

Guvernul a prezentat o nouă formă a legii salarizării

Dragoş Pîslaru a prezentat, luni, legea salarizării, susținând că România se află al 12-lea ceas pentru realiza această reformă foarte importantă. Potrivit ministrului, partidele au agreat ideea centrală că salariile nu scad şi că este nevoie de o implementare unitară. El a mai anunţat că marţi încep discuţiile cu familiile ocupaţionale şi cu sindicatele.

„Reforma salarizării în sectorul bugetar din România este un proiect îndelung aşteptat. (..) Suntem în luna mai şi cred că suntem în al 12-lea ceas pentru a vedea, într-adevăr, cum putem îndeplini această reformă foarte importantă. (..) Suntem într-un moment bun pentru România, într-un moment în care avem un acord politic mediat de către Administraţia Prezidenţială, tocmai ca să ne asigurăm că această lege are şanse să fie trecută”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

„Mâine începem primele întâlniri cu toată lumea din familiile ocupaţionale şi cu toată lumea din sindicate, pentru o informare cu privire la aspectele acestor legi, după care de miercuri începem consultările cu familiile ocupaţionale şi cu sindicatele care ţin de diversele profile sau părţile administraţiei”, a mai spus Pîslaru.

El a menţionat că acest proces va fi făcut foarte corect şi transparent.

„Vom strânge amendamentele pe care le vom avea în consultări, vom transmite către Parlament, către partidele politice care au încheiat acordul politic, forma iniţială, forma amendamentelor care au reieşit din consultări, cu evident o propunere din partea noastră a specialiştilor din Ministerul Muncii şi specialiştilor Băncii Mondiale, cu adoptare sau preluare parţială sau integrală, după care proiectul va fi preluat ca proiect legislativ, iniţiativă de către liderii politici în Parlament şi sperăm să se ducă la o adoptare cât mai rapidă”, a spus Pîslaru.