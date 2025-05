Zile libere de Rusalii. Când pică și cât durează minivacanța pentru bugetari

După minivacanța de 1 Mai, românii se pregătesc pentru o nouă serie de zile libere cu ocazia Rusaliilor, în luna iunie.

În 2025 sunt 17 zile libere legale, dintre care 4 zile cad în weekend, în timp ce 13 pică în timpul săptămânii. În luna iunie, bugetarii au parte de o zi liberă suplimentară pentru a forma legătură cu weekendul.

Când sunt Rusaliile în 2025

Sărbătoarea Rusaliilor în 2025 cade pe 8 iunie și se mai numește și Cincizecimea sau Pogorârea Duhului Sfânt. Se sărbătorește la 50 de zile după Paște și reprezintă întemeierea Bisericii creștine.

Rusaliile sunt menționate în Noul Testament, unde se vorbește despre momentul în care Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli sub forma unor limbi de foc. Este momentul convertirii la creștinism a peste 3.000 de oameni și momentul formării primei comunități creștine.

Până în secolul al IV-lea, Cincizecimea marca atât Înălțarea, cât și Pogorârea Sfântului Duh, fiind o sărbătoare dublă. Ulterior, cele două sărbători au fost separate, iar Rusaliile au rămas o sărbătoare care amintește de coborârea Duhului Sfânt.

Câte zile libere au bugetarii de Rusalii

După minivacanța de 1 Mai, bugetarii au parte de o nouă rundă de 3 zile libere: duminică, 8 iunie și luni, 9 iunie, fiind zile libere legale și marcând prima și a doua zi de Rusalii.

Minivacanța de trei zile poate fi prelungită pentru cei care aleg să își ia o zi de concediu vineri, 7 iunie, pentru a lega liberele legale și pentru a profita de vremea frumoasă pentru o escapadă la munte, la mare sau pentru un city break.

Alte libere legale în 2025

Următoarele zile libere legale sunt:

1 iunie – Ziua Copilului (duminică)

8 iunie – prima zi de Rusalii (duminică)

9 iunie – a doua zi de Rusalii (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (vineri)

30 noiembrie – Sfântul Andrei (duminică)

1 decembrie – Ziua Națională a României (luni)

25 decembrie – prima zi de Crăciun (joi)

26 decembrie – a doua zi de Crăciun (vineri)

Totodată, conform legii, mai sunt acordate două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru cei care aparțin acestor culte.

De asemenea, în cazul în care nu se acordă zile libere, angajații beneficiază de un spor la salariul de bază, care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Angajatorii care nu respectă legea în acest sens riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000.

Ce reprezintă sărbătoarea Rusaliilor

Duminica Rusaliilor are loc în a șaptea duminică după Paște și, în acest an, se sărbătorește pe 8 iunie. Este cunoscută și sub denumirile de Cincizecime sau Coborârea Sfântului Duh toate făcând referire la marea sărbătoare creștină a Pogorârii Duhului Sfânt. Această sărbătoare celebrează venirea Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Iisus Hristos, după moartea acestuia. Săptămâna care începe cu Duminica Rusaliilor este numită Săptămâna Rusaliilor, cuprinzând Duminica Rusaliilor și prima zi de Rusalii sau Lunea Rusaliilor.

Potrivit Noului Testament din Biblie, apostolii au început să vorbească în limbi necunoscute atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra lor. Sfântul Petru a folosit acest moment pentru a se adresa mulțimii și a ține prima predică creștină. Acest act a dus la convertirea și botezul a 3.000 de oameni și este considerat drept momentul nașterii Bisericii creștine ca mișcare religioasă.

Nu se știe exact când a fost sărbătorită pentru prima dată această zi, dar este menționată în secolul al II-lea în „Epistola Apostolilor”, o lucrare din biserica răsăriteană.

În biserica timpurie, întregul interval de 50 de zile care începea cu Paștele era numit Cincizecime. Botezurile aveau loc atât la început (de Paște), cât și la finalul acestei perioade (de Rusalii). Cele 50 de zile erau considerate o sărbătoare continuă, fiecare zi fiind privită ca o zi de bucurie. Se oficiau slujbe solemne zilnic, postul era interzis, iar rugăciunile se făceau stând în picioare. În bisericile occidentale, preoții și credincioșii poartă adesea veșminte roșii, simbolizând „limbile de foc” care s-au pogorât asupra ucenicilor, iar altarul este acoperit cu o pânză roșie.

Duminica Rusaliilor este și ziua în care se fac pomeni pentru cei trecuți în neființă. În credința populară, Rusaliile reprezintă spiritele morților, așa că oamenii oferă farfurii și căni, dar și alimente de pomană pentru sufletele celor morți.

