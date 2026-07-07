Topul surprinzător al destinațiilor pentru începători. Care este cel mai bun oraș din lume pentru prima călătorie

În luna iunie, site-ul de divertisment digital JB.com a dezvăluit lista sa cu primele 10 destinații pentru cei care călătoresc pentru prima dată în străinătate. Într-un comunicat de presă, echipa a explicat că a alcătuit o listă de 40 de orașe importante din întreaga lume, pe care le-a clasificat analizând factorii cei mai importanți pentru călătorii aflați la primul lor voiaj internațional, inclusiv nivelul de siguranță, competența în limba engleză și ospitalitatea localnicilor. De asemenea, au fost luate în considerare costurile de cazare pe noapte, numărul siturilor istorice, posibilitatea de a explora orașul pe jos și prețul mediu al meselor la restaurantele locale.

Portugalia, ce mai bună țară din lume în care să călătorești pentru prima dată

Pe primul loc al clasamentului se află Portugalia, unde atât Porto, cât și Lisabona împart poziția de lider. Potrivit rezultatelor, ambele orașe ocupă locul al cincilea la nivel mondial în ceea ce privește ospitalitatea.

Porto este puțin mai accesibil din punct de vedere financiar, cu un tarif mediu de 105 dolari pe noapte pentru hotel, comparativ cu 134 de dolari în Lisabona, iar străzile sale sunt prietenoase pentru pietoni, în ciuda numeroaselor dealuri, conform travelandleisure.com.

Lisabona excelează și ea la acest capitol, având aproape 200 de obiective turistice aflate la distanță de mers pe jos unul de celălalt — un avantaj major pentru cei care adoră să exploreze orașul pe jos. Rezultatele mai arată că portughezii „vorbesc în general bine limba engleză, astfel că socializarea nu va reprezenta o problemă” pentru vizitatorii proveniți din țări vorbitoare de engleză.