Topul surprinzător al destinațiilor pentru începători. Care este cel mai bun oraș din lume pentru prima călătorie

Stiri Turism
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Prima călătorie într-o altă țară este întotdeauna o experiență memorabilă, plină de emoții, descoperiri și aventuri. Alegerea destinației potrivite poate face diferența între o vacanță reușită și una dificilă.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

În luna iunie, site-ul de divertisment digital JB.com a dezvăluit lista sa cu primele 10 destinații pentru cei care călătoresc pentru prima dată în străinătate. Într-un comunicat de presă, echipa a explicat că a alcătuit o listă de 40 de orașe importante din întreaga lume, pe care le-a clasificat analizând factorii cei mai importanți pentru călătorii aflați la primul lor voiaj internațional, inclusiv nivelul de siguranță, competența în limba engleză și ospitalitatea localnicilor. De asemenea, au fost luate în considerare costurile de cazare pe noapte, numărul siturilor istorice, posibilitatea de a explora orașul pe jos și prețul mediu al meselor la restaurantele locale.

Portugalia, ce mai bună țară din lume în care să călătorești pentru prima dată

Pe primul loc al clasamentului se află Portugalia, unde atât Porto, cât și Lisabona împart poziția de lider. Potrivit rezultatelor, ambele orașe ocupă locul al cincilea la nivel mondial în ceea ce privește ospitalitatea.

Porto este puțin mai accesibil din punct de vedere financiar, cu un tarif mediu de 105 dolari pe noapte pentru hotel, comparativ cu 134 de dolari în Lisabona, iar străzile sale sunt prietenoase pentru pietoni, în ciuda numeroaselor dealuri, conform travelandleisure.com.

Lisabona excelează și ea la acest capitol, având aproape 200 de obiective turistice aflate la distanță de mers pe jos unul de celălalt — un avantaj major pentru cei care adoră să exploreze orașul pe jos. Rezultatele mai arată că portughezii „vorbesc în general bine limba engleză, astfel că socializarea nu va reprezenta o problemă” pentru vizitatorii proveniți din țări vorbitoare de engleză.

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Praga

Pe locul al doilea s-a clasat Praga, apreciată pentru centrul său istoric accesibil pietonilor și pentru cele peste 200 de obiective turistice răspândite în întregul oraș.

„Turiștii ar putea petrece o săptămână aici fără să rămână fără lucruri de făcut”, au declarat autorii studiului.

Rata criminalității este scăzută, orașul obținând un scor de 75 din 100 la capitolul siguranță. În plus, costul mediu al unei nopți de hotel este de 107 dolari, „ceea ce îl face mult mai accesibil comparativ cu alternativele din Europa Occidentală”, au precizat aceștia.

Seul

Podiumul este completat de Seul, o destinație excelentă în special pentru călătorii cu buget redus. O cameră standard de hotel costă aproximativ 65 de dolari pe noapte, iar o masă la restaurant în jur de 8 dolari (un preț remarcabil având în vedere renumele scenei gastronomice din Seul).

Cu peste 80 de situri istorice de explorat, un scor de 94/100 la capitolul accesibilitate pietonală și transport public accesibil (aproximativ 1,30 dolari pe călătorie), este ușor de înțeles de ce capitala Coreei de Sud atrage atât de mulți călători aflați la prima experiență internațională.

Alte destinații de top incluse în clasament sunt Helsinki, Finlanda, pe locul al patrulea, urmat de Kyoto, Madrid, Budapesta, Viena și, în cele din urmă, Sevilla, Spania, care completează topul 10.

Etichete: destinatii, obiective turistice, vacanta, Portugalia, cehia,

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