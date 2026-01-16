Moieciu: satul pitoresc de lângă Brașov, ideal pentru peisaje de vis. Ce să vizitezi dacă ajungi în inima Carpaților

Satul Moieciu se află în județul Brașov și este o destinație de vacanță populară.

În ultimii ani, turismul rural din zonă s-a dezvoltat foarte mult, datorită apropierii de Castelul Bran, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România. Iată tot ce trebuie să știi despre Moieciu și ce poți face aici.

Cum ajungi

Din București există numeroase trenuri spre Brașov. Odată ajuns în gara din Brașov, trebuie să ajungi la Autogara 2 (Transbus Codreanu). De aici, poți lua autobuzul nr. 25 până la stația Stadionul Tineretului, de unde se poate intra în autogară. De la autogară există curse frecvente spre Zărnești, Râșnov, Bran și Moieciu de Jos.

Pentru Moieciu de Sus, cursele sunt mai rare, dar există.

Moieciu de Sus se află în județul Brașov, la 35 km de orașul Brașov, pe DN 73, spre culoarul Rucăr-Bran.

Distanțe importante:

• București – Moieciu: 180 km

• Sibiu – Moieciu: 180 km

• Târgu Mureș – Moieciu: 200 km

• Sighișoara – Moieciu: 150 km

• Cel mai apropiat aeroport: București Otopeni – 170 km

• Cea mai apropiată gară: Brașov – 35 km

• Cea mai apropiată autogară: Brașov – 35 km

Calea de acces cu mașina: Brașov (ieșirea spre Pitești) – Cristian – Râșnov – Tohanul Nou – Bran – Moieciu de Jos – Moieciu de Sus.

Orarul autobuzelor Brașov – Moieciu:

• Brașov – Moieciu de Jos: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 23.30

• Moieciu de Jos – Brașov: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30, 21.00

• Brașov – Moieciu de Sus direct: 7.00, 12.30, 15.00, 16.30, 19.00

• Moieciu de Jos – Moieciu de Sus: 8.00, 13.30, 16.00, 17.30, 20.00

• Moieciu de Sus – Brașov (luni – vineri): 8.30, 14.00, 16.30

• Moieciu de Sus – Brașov (sâmbătă, duminică și sărbători): 8.10, 13.10, 16.10

Plecările se fac din Autogara 2, Brașov, Str. Avram Iancu nr. 114. Operator: Transbus Codreanu, Tel: 0268426332.

Atracții turistice în Moieciu

Dacă ajungi în Moieciu de Sus, iată câteva obiective turistice pe care să nu le ratezi:

• Rezervația paleontologică punct fosilifer Vama Strunga

• Sit arheologic în satul Peștera

• Peștera Liliecilor, din satul Peștera

• Rezervatia Bio-Ecologică Cheile Moieciului

• Cheile Grădiștei

• Rezervatia Naturala Cascada “La Chișătoare”, din Cheile Grădiștei

• Moara de Apă din restaurantul complexului Cheile Grădiștei

• Biserica Adormirea Maicii Domnului (1818) în satul Cheia, Brașov

• Biserica Sfântul Nicolae din Moieciu de Jos Cadrul

Ce poți vedea în împrejurimi

Comuna Moieciu se află între masivele Piatra Craiului și Bucegi și include satele Moieciu de Jos, Moieciu de Sus, Cheia de Brașov, Drumul Carului, Peștera și Măgura.

Zona este una extrem de frumoasă și cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, motiv pentru care atrage anual o mulțime de turiști, atât români, cât și străini.

Satul Moieciu de Sus este o localitate tradițională ardelenească, aflată la punctul de intersecție între Munții Bucegi și Piatra Craiului, parte a culoarului Rucăr-Bran, ceea ce îl face un punct de mare interes. Dacă te afli în Moieciu, iată ce poți vizita:

Castelul Bran

La aproximativ 13 km de Moieciu de Sus se află Castelul Bran, celebru nu doar în România, ci și în străinătate. Acum, castelul funcționează ca muzeu și include colecții de mobilier, ceramică, costume populare, arme și armuri.

Peștera liliecilor

Se află în satul Peștera, la altitudine de 950 m, și adăpostește specii rare de lilieci. Vizitarea se face doar cu ghid local și este un obiectiv de neratat.

Cheile Grădiștei

La 4 km de Moieciu, vei găsi Cheile Grădiștei, o zonă spectaculoasă cu peisaje montane, cascade și formări de travertin.

Cheile Dâmbovicioarei și Peștera Dâmbovicioarei

Dacă nu le-ai vizitat până acum, acestea sunt obiective turistice de neratat în zonă. Se află la 30 km distanță de Moieciu și au o lungime de 2 km. Peștera Dâmbovicioarei are 250 m lungime și plafon înalt, cu galerii ramificate și electricitate pentru vizitare.

Munții Piatra Craiului

Traseele montane sunt dificile, dar accesibile pentru alpiniști, cu cel mai înalt punct, Vf. La Om (2.238 m). Flora include garofițele Pietrei Craiului, floarea de colț și ghintura galbenă, protejate legal. Există și trasee mai ușoare de unde te poți bucura de panorame superbe și poți vedea lanțurile muntoase învecinate precum Bucegii, Leaota și Iezer-Păpușa.

Trasee

Zona Moieciu oferă mai multe trasee montane de dificultăți variate.

1. Valea Bângăleasa – Valea Grohotiș – Muntele Strungile – Șaua Strunga (1909 m) – Muntele Colți – Cabana Padina (1525 m)

• Marcaj: Cruce roșie

• Descriere: Traseul permite, între Șaua Strunga Mare și circa 150 m deasupra cabanei Padina, ieșiri spre stânga și dreapta pentru a explora un relief spectaculos calcaros.

• Durata: 4-5 ore

• Grad de dificultate: mediu/dificil

2. Valea Bângăleasa – Culmea Pleșa – Poiana Guțanu (1550 m) – Șaua Bătrâna (2130 m) – Valea Doamnele – Hotel Peștera (1610 m)

• Marcaj: Triunghi roșu

• Descriere: Include refugiu în Șaua Bătrâna și numeroase puncte de belvedere.

• Durata: 6-7 ore

• Grad de dificultate: dificil

3. Valea Bângăleasa – Culmea Pleșa – Poiana Guțanu (1550 m) – Muntele Grohotiș – Muntele Strungile – Șaua Strunga Mare (1909 m) – Muntele Colți – Cabana Padina (1525 m)

• Marcaje: Triunghi roșu până în Poiana Guțanu, apoi Bandă roșie

• Descriere: Traseul include refugiu în Șaua Strunga și multiple puncte de belvedere.

• Durata: 4-5 ore

• Grad de dificultate: mediu

4. Valea Bângăleasa – Culmea Pleșa – Poiana Guțanu (1550 m) – Stâna Gaura (1500 m)

• Marcaje: Triunghi roșu până în Poiana Guțanu, apoi Triunghi albastru

• Durata: 3 ore

• Grad de dificultate: mediu

• Descriere: Traseu cu mai multe locuri de belvedere.

5. Valea Bângăleasa – Culmea Pleșa – Poiana Guțanu (1550 m) – Șaua Bătrâna (2130 m) – Vârful Doamnele (2402 m) – Vârful Omu (2505 m)

• Marcaje: Triunghi roșu până în Șaua Bătrâna, apoi Bandă roșie până la Vârful Omu

• Durata: 7-8 ore

• Grad de dificultate: dificil

• Descriere: Traseul include refugiu în Șaua Bătrâna și numeroase puncte de belvedere. Traseul este interzis iarna din cauza condițiilor dificile, conform moeciudesus.ro.

Durata traseelor poate crește semnificativ în condiții de zăpadă, gheață sau ceață. Iarna, unele trasee pot deveni foarte grele sau chiar periculoase, necesitând echipament adecvat și experiență montană.

