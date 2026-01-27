Top 10 obiective turistice ascunse în România. Locuri de care puțini turiști au auzit

Există o mulțime de obiective turistice în România despre care nu mulți știu. Acestea sunt locuri ascunse, prea puțin vizitate de oameni, însă care ascund adevărate comori.

Cei dornici să le exploreze și să scape de aglomerație și de destinațiile turistice tradiționale, pot porni în adevărate aventuri pentru a descoperi locuri superbe în România. Iată câteva dintre acestea, perfecte pentru a fi explorate, indiferent de anotimp. Top 10 obiective turistice ascunse în România Alun, satul de marmură Aflat în comuna Bunilă din județul Hunedoara, satul Alun este unic în România. Drumul său a fost săpat în versanți și acoperit cu marmură extrasă din carierele din zonă în anii ’60 de către săteni. Alun este un sat despre care puțini oameni știu, dar este fabulos de descoperit de către cei care iubesc istoria și explorarea unor locuri noi. Alun a fost construit în mare parte din marmură, de la fundațiile caselor până la grajduri și biserică, iar străzile sunt pavate cu marmură. Locul pare desprins din povești, iar biserica din centrul satului este aproape în totalitate realizată din marmură și este considerată unică în lume. Poți ajunge aici urmând traseul Hunedoara - Teliucu Inferior - Ghelari - Poienița Voinii - Alun.



Râpa Roșie Aceasta este o arie protejată aflată la 3 kilometri de Sebeș, județul Alba. Are o vechime de peste 60 de milioane de ani. Râpa Roșie poate fi comparată cu Marele Canion din SUA, doar că la o scară mult mai mică. Râpa Roșie poate fi vizitată ușor datorită autostrăzii Orăștie - Sibiu, care trece la 2 km distanță de canion. Aici se practică zborul cu parapanta sau deltaplanul, iar traseele care duc la baza camionului sunt ușor accesibile. Peisajele de aici sunt spectaculoase, cu microrelief în argilă roșie care a dat naștere unor forme impresionante, unele ajungând și până la 400 de metri.



Muzeul Pălăriilor de Paie din Crișeni, Harghita Muzeul Pălăriilor de Paie din Crișeni este unul cu totul unic și fermecător. Poți învăța despre procesul tradițional de realizare a pălăriilor și poți vedea o expoziție impresionantă de pălării din toată țara. Există o pălărie uriașă de 2 metri diametru, făcută din 22.500 de fire de paie și 1,5 km de ață, care a fost inclusă în Cartea Recordurilor. Muzeul a fost înființat în 2001 și are o istorie de peste 130 de ani. În curtea muzeului poți vedea o colecție de pietre din albia râului Cușmed și o căruță de pompieri veche de 150 de ani.



Rezervația de stuf de la Sic Rezervația de stuf de la Sic este cea mai mare întindere de stuf din România, după Delta Dunării. Locul este cu adevărat special și ideal pentru cei care caută relaxare într-un loc liniștit. La mică distanță de Sic se află Lacul Știucii, o rezervație naturală care găzduiește diverse specii de pești. Lacul este perfect de vizitat pentru cei care vor să se relaxa în natură. Cel mai bine este să vizitezi acest loc vara.

Pădurea Mociar Întinsă pe aproximativ 48 de hectare, pădurea Mociar adăpostește arbori vechi de sute de ani printre care stejari și frasini, dar și plopi tremurători. Pădurea găzduiește copaci mai bătrâni de 700 de ani. Aceasta este o arie protejată de interes națională, aflată pe teritoriul județului Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Gurghiu. Atmosfera locului este una cu totul special și pădurea merită o vizită.



Gherdeal Acest sat este un loc aproape părăsit. Are doar 7 locuitori rămași și este un sat uitat de lume, dar o adevărată bijuterie a României. Se află în comuna Bruiu, județul Sibiu și este un sat încărcat de istorie și farmec, care oferă o liniște apăsătoare. După ce sașii au plecat în anii ’90, satul a rămas aproape gol. Azi, mai trăiesc aici doar 3 sași și 5 români. În jur, totul este dărâmat, nu există niciun magazin, dar există o școală, și ea în ruină.



Capul Doloșman și orașul antic Argamum Capul Doloșman se află în apropiere de comuna Jurilovca, în Rezervația Biosferei Delta Dunării, și este unul dintre cele mai spectaculoase și mai puțin cunoscute locuri din Dobrogea. Aici se găsesc ruinele orașului antic Argamum (sau Orgame), una dintre cele mai vechi așezări grecești de pe teritoriul actual al României. Promontoriul este format din calcar și gresii vechi de peste 25 de milioane de ani, din perioada Miocenului, și reprezintă singura faleză stâncoasă de pe litoralul românesc. Faleza se întinde pe mai mult de trei kilometri și atinge o înălțime maximă de 29 de metri. De pe platou se deschid perspective largi asupra Lacului Razelm, Mării Negre și dealurilor Dobrogei, într-un peisaj natural aproape nealterat.



Satul Gărâna Acest sat se află la 1000 de metri altitudine, lângă Muntele Semenic, la 40 de kilometri distanță de Reșița, județul Caraș-Severin. Acest sat din Banat este popular pentru Festivalul de jazz, însă nu este un loc turistic tradițional, despre care oamenii să știe prea multe. La Gărâna vei găsi case cu arhitectură simplă, specific germană, cu porți colorate în alb și verde. Vei găsi cazare la pensiunile localnicilor și vei avea posibilitatea să afli mai multe despre viața oamenilor de aici.



Lacul Iezer, Munții Călimani În nord-vestul județului Harghita, în Munții Călimani, aproape de Toplița, se află lacul Iezer. Acesta este în Parcul Național Călimani și este o arie protejată aparte. Rezervația naturală se află la poalele Vârfului Răchitiș. Lacul Iezer este un baraj natural cu o suprafață de 1200 de metri pătrați. Legendele spun că ar fi un lac fără fund. Locul este spectaculos și poți face o drumeție în natură, te poți bucura de aerul curat și poți aprecia specii rare de plante precum bujorul de munte. Pentru că te afli la peste 1700 de metri altitudine, ai ocazia să vezi cerbi, căprioare, vidra de râu sau alte animale specifice Carpaților Orientali. Pentru următoarea vacanță, alege unul dintre aceste locuri pline de liniște, mister, natură și aer curat. Dincolo de frumusețea acestor locuri mai puțin cunoscute din România, vei avea parte de liniște și de explorarea unor locuri aproape uitate de lume.



