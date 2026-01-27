Top 10 obiective turistice ascunse în România. Locuri de care puțini turiști au auzit

Stiri Turism
Top 10 obiective turistice ascunse în România. Locuri de care puțini turiști au auzit
Shutterstock

Există o mulțime de obiective turistice în România despre care nu mulți știu. Acestea sunt locuri ascunse, prea puțin vizitate de oameni, însă care ascund adevărate comori. 

autor
Anca Lupescu

Cei dornici să le exploreze și să scape de aglomerație și de destinațiile turistice tradiționale, pot porni în adevărate aventuri pentru a descoperi locuri superbe în România. Iată câteva dintre acestea, perfecte pentru a fi explorate, indiferent de anotimp.

Top 10 obiective turistice ascunse în România

Alun, satul de marmură

Aflat în comuna Bunilă din județul Hunedoara, satul Alun este unic în România. Drumul său a fost săpat în versanți și acoperit cu marmură extrasă din carierele din zonă în anii ’60 de către săteni. Alun este un sat despre care puțini oameni știu, dar este fabulos de descoperit de către cei care iubesc istoria și explorarea unor locuri noi.

Alun a fost construit în mare parte din marmură, de la fundațiile caselor până la grajduri și biserică, iar străzile sunt pavate cu marmură. Locul pare desprins din povești, iar biserica din centrul satului este aproape în totalitate realizată din marmură și este considerată unică în lume.

Poți ajunge aici urmând traseul Hunedoara - Teliucu Inferior - Ghelari - Poienița Voinii - Alun.

Râpa Roșie

Aceasta este o arie protejată aflată la 3 kilometri de Sebeș, județul Alba. Are o vechime de peste 60 de milioane de ani. Râpa Roșie poate fi comparată cu Marele Canion din SUA, doar că la o scară mult mai mică. Râpa Roșie poate fi vizitată ușor datorită autostrăzii Orăștie - Sibiu, care trece la 2 km distanță de canion. Aici se practică zborul cu parapanta sau deltaplanul, iar traseele care duc la baza camionului sunt ușor accesibile.

Peisajele de aici sunt spectaculoase, cu microrelief în argilă roșie care a dat naștere unor forme impresionante, unele ajungând și până la 400 de metri.

Muzeul Pălăriilor de Paie din Crișeni, Harghita

Muzeul Pălăriilor de Paie din Crișeni este unul cu totul unic și fermecător. Poți învăța despre procesul tradițional de realizare a pălăriilor și poți vedea o expoziție impresionantă de pălării din toată țara.

Există o pălărie uriașă de 2 metri diametru, făcută din 22.500 de fire de paie și 1,5 km de ață, care a fost inclusă în Cartea Recordurilor.

Muzeul a fost înființat în 2001 și are o istorie de peste 130 de ani. În curtea muzeului poți vedea o colecție de pietre din albia râului Cușmed și o căruță de pompieri veche de 150 de ani.

foto: visitharghita.com

Rezervația de stuf de la Sic

Rezervația de stuf de la Sic este cea mai mare întindere de stuf din România, după Delta Dunării. Locul este cu adevărat special și ideal pentru cei care caută relaxare într-un loc liniștit. La mică distanță de Sic se află Lacul Știucii, o rezervație naturală care găzduiește diverse specii de pești. Lacul este perfect de vizitat pentru cei care vor să se relaxa în natură. Cel mai bine este să vizitezi acest loc vara.

@destinatiaanului Stufarisul de la Sic din jud. Cluj📍🤩❤️ Tu stiai de acest loc minunat din Romania?😍 #romaniatravel #romania #romaniamea #tiktok #destinatiaanului2024 #foryou #romania🇷🇴 #viralvideo #goodplace #cluj #stufarisuriledelasic #vacation #bestvideos ♬ sunet original - Katia Ivan

Pădurea Mociar

Întinsă pe aproximativ 48 de hectare, pădurea Mociar adăpostește arbori vechi de sute de ani printre care stejari și frasini, dar și plopi tremurători. Pădurea găzduiește copaci mai bătrâni de 700 de ani. Aceasta este o arie protejată de interes națională, aflată pe teritoriul județului Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Gurghiu. Atmosfera locului este una cu totul special și pădurea merită o vizită.

Gherdeal

Acest sat este un loc aproape părăsit. Are doar 7 locuitori rămași și este un sat uitat de lume, dar o adevărată bijuterie a României. Se află în comuna Bruiu, județul Sibiu și este un sat încărcat de istorie și farmec, care oferă o liniște apăsătoare. După ce sașii au plecat în anii ’90, satul a rămas aproape gol. Azi, mai trăiesc aici doar 3 sași și 5 români. În jur, totul este dărâmat, nu există niciun magazin, dar există o școală, și ea în ruină.

Capul Doloșman și orașul antic Argamum

Capul Doloșman se află în apropiere de comuna Jurilovca, în Rezervația Biosferei Delta Dunării, și este unul dintre cele mai spectaculoase și mai puțin cunoscute locuri din Dobrogea. Aici se găsesc ruinele orașului antic Argamum (sau Orgame), una dintre cele mai vechi așezări grecești de pe teritoriul actual al României.

Promontoriul este format din calcar și gresii vechi de peste 25 de milioane de ani, din perioada Miocenului, și reprezintă singura faleză stâncoasă de pe litoralul românesc. Faleza se întinde pe mai mult de trei kilometri și atinge o înălțime maximă de 29 de metri. De pe platou se deschid perspective largi asupra Lacului Razelm, Mării Negre și dealurilor Dobrogei, într-un peisaj natural aproape nealterat.

Satul Gărâna

Acest sat se află la 1000 de metri altitudine, lângă Muntele Semenic, la 40 de kilometri distanță de Reșița, județul Caraș-Severin. Acest sat din Banat este popular pentru Festivalul de jazz, însă nu este un loc turistic tradițional, despre care oamenii să știe prea multe. La Gărâna vei găsi case cu arhitectură simplă, specific germană, cu porți colorate în alb și verde. Vei găsi cazare la pensiunile localnicilor și vei avea posibilitatea să afli mai multe despre viața oamenilor de aici.

Lacul Iezer, Munții Călimani

În nord-vestul județului Harghita, în Munții Călimani, aproape de Toplița, se află lacul Iezer. Acesta este în Parcul Național Călimani și este o arie protejată aparte. Rezervația naturală se află la poalele Vârfului Răchitiș.

Lacul Iezer este un baraj natural cu o suprafață de 1200 de metri pătrați. Legendele spun că ar fi un lac fără fund. Locul este spectaculos și poți face o drumeție în natură, te poți bucura de aerul curat și poți aprecia specii rare de plante precum bujorul de munte. Pentru că te afli la peste 1700 de metri altitudine, ai ocazia să vezi cerbi, căprioare, vidra de râu sau alte animale specifice Carpaților Orientali.

Pentru următoarea vacanță, alege unul dintre aceste locuri pline de liniște, mister, natură și aer curat. Dincolo de frumusețea acestor locuri mai puțin cunoscute din România, vei avea parte de liniște și de explorarea unor locuri aproape uitate de lume.

@bucovinameafrumoasa Lacul menționat pentru prima dată în 1594, ascunde o legendă. Izvorul acestei legende este necunoscut deoarece există din străbuni, iar vremea a trecut peste ea cât și peste misteriosul lac. Se spune că pe fundul lacului stă ascunsă o comoară atât de valoroasă încât ar fi nevoie de 5 generații pentru ca familia celui care o găsește să o cheltuiască în întregime. De misterul din lac sunt responsabili tătarii care au ascuns acolo nenumărate bijuterii, lingouri de aur și mii de bani de argint. Comoara care sălășluiește în adâncul lacului este păzită cu dârzenie de vipere și păstrăvi gigantici care cutreieră apa. Acești paznici neobișnuiți pot lua forme umanoide și veni pe uscat pentru a-i păcăli pe trecători și a-i transforma la rândul lor în ocrotitori ai comorii. Dacă reziști în fața chemărilor în adâncuri, aceștia se sperie deoarece ești mai puternic decât ei și vor fi dispuși să îți îndeplinească 7 dorințe. Dacă vei fi necugetat și îți vei dori comoara din lac, dorința ta va rămâne neîmplinită și vei fi osandit la sărăcie. Existența comorii este susținută de un fenomen neobișnuit. O flacără gălbuie, care în fapt nu arde și nu dogorește poate fi văzută în lac, dar doar în jurul zilelor importante, precum cea de Crăciun, Paște sau Sânziene. #sadova #laculiezer #legenda #bucovinameafrumoasa ♬ sunet original - Bucovina

Etichete: obiective turistice, atractii turistice, romania,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
FOTO ȘI VIDEO Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Citește și...
Palatul Primăverii din București - istoria clădirii în care au locuit Nicolae și Elena Ceaușescu | FOTO
Stiri Turism
Palatul Primăverii din București - istoria clădirii în care au locuit Nicolae și Elena Ceaușescu | FOTO

Palatul Primăverii sau Casa Ceaușescu este una dintre cele mai emblematice clădiri din București. Se află în cartierul Primăverii și în ea funcționează la momentul actual un muzeu.    

Mărginimea Sibiului – tradiții vii, sate autentice și experiențe care nu se demodează. Ce să vizitezi dacă ajungi aici
Stiri Turism
Mărginimea Sibiului – tradiții vii, sate autentice și experiențe care nu se demodează. Ce să vizitezi dacă ajungi aici

Mărginimea Sibiului este o zonă din sudul Transilvaniei, cunoscută pentru păstorit și pentru brânzeturile din lapte de oaie.

De ce luna ianuarie este destinată planificării vacanțelor, cu bilete ieftine. Și companiile aeriene profită de asta
Stiri Turism
De ce luna ianuarie este destinată planificării vacanțelor, cu bilete ieftine. Și companiile aeriene profită de asta

Luna ianuarie este cea mai potrivită pentru a ne planifica vacanțele. Conform specialiștilor din domeniu, cei care iubesc să călătorească pot găsi în aceste zile bilete de avion la prețuri mai mici decât de obicei.  

Recomandări
Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre ”controlat” pe TikTok și Instagram: Medicina nu se face cu ”apă, aer, energie”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre ”controlat” pe TikTok și Instagram: Medicina nu se face cu ”apă, aer, energie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie ”reglementat și controlat” de autorități, precum și de părinți, din cauza volumului foarte mare de informații false care circulă pe internet.

Oficial: Efectul în bani al sacrificiilor de anul trecut - „gaura bugetară” s-a redus în valoare cu doar 6,4 miliarde de lei
Stiri Economice
Oficial: Efectul în bani al sacrificiilor de anul trecut - „gaura bugetară” s-a redus în valoare cu doar 6,4 miliarde de lei

Ministerul Finanțelor a prezentat, marți, detalii despre deficitul bugetar de 7,65% din PIB, adică 146 miliarde lei, pe 2025, însă doar cu un punct procentual mai puțin față de anul 2024.

Descindere în Vrancea a Parchetului European. Fabrici înființate pe numele unor tineri sărmani pentru fonduri UE
Stiri Justitie
Descindere în Vrancea a Parchetului European. Fabrici înființate pe numele unor tineri sărmani pentru fonduri UE

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat, marți, că a fost declanșată o anchetă ”privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat de UE pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați”. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
27 Ianuarie 2026

01:30:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Ianuarie 2026

46:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Ianuarie 2026

01:44:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

FCSB mai poate pierde un jucător! E dorit în Turcia

Sport

Când poate debuta Ofri Arad la FCSB: ”Se antrenează normal!”