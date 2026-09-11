Asta, chiar dacă programul „Litoralul pentru Toți”, menit să prelungească sezonul estival, ține până la sfârșitul lunii.

Cum numărul turiștilor a scăzut considerabil și sezonul se apropie de final, pe unele plaje, angajații au început să strângă șezlongurile și să închidă terasele încă de la începutul săptămânii.

Eugen Moldovan, manager plajă: „Demontăm cortul, a venit toamna și trebuie să strângem ușor-ușor să plecăm și noi acasă.”

Paul Marin, manager plajă: „Am lăsat puțin pentru nostalgici. Angajații pleacă, au început școlile, majoritatea sunt la școală și au rămas ultimii.”

Puținii turiști rămași pe litoral se bucură acum de plaje aproape goale. Mulți au venit prin programul „Litoralul pentru Toți”. 67 de hoteluri din zece stațiuni oferă cazare până la sfârșitul lunii.

Femeie: „Nu bate soarele să te zăpăcească. Nu te calci pe picioare.”

Acum, pe litoral, cele mai ieftine oferte pornesc de la 39 de lei de persoană pentru o noapte de cazare în Eforie Nord și de la 69 de lei în Mamaia.

Cristian Pitulice, consultant turism: „Programul Litoralul pentru Toți și alte programe adiacente sunt unele făcute chiar de hotelieri să lungească sezonul până către 1 octombrie. Ne putem adapta ofertei lor astfel încât să mâncăm la hotel.”

Pe litoral, sâmbătă va fi cald, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius. De duminică însă, norii se vor aduna și este posibil să plouă - precizează meteorologii.