Este un loc unic în România pe care trebuie să îl vizitezi măcar o dată. Uite tot ce trebuie să știi despre Râpa Roșie din Alba.

Ce este Râpa Roșie și de ce este numită Marele Canion al Transilvaniei

Râpa Roșie se află la aproximativ 4 kilometri de Sebeș, în județul Alba. Această formațiune geologică este specială datorii culorii roșiatice a solului și relieful său neobișnuit.

Zona este considerată monument al naturii și are aspectul unui amfiteatru natural, care s-a format de-a lungul timpului prin acțiunea apei și a eroziunii.

Râpa Roșie este cunoscută și drept „Marele Canion al Transilvaniei”, datorită pereților și formelor de relief care amintesc de un canion. Culoarea terenului și numeroasele ravene și formațiuni create de eroziune îi dau aspectul specific.

Râpa Roșie se află pe partea stângă a râului Secaș și poate fi vizitată relativ ușor. Este accesibilă cu mașina din Sebeș, urmând drumul spre Daia Română, apoi un drum secundar neasfaltat care duce până la baza formațiunii. Pentru cei care preferă să meargă pe jos, există și trasee de drumeție care pornesc din Sebeș și ajung în zona Râpei Roșii.

Geologia spectaculoasă a rezervației

Peisajul de la Râpa Roșie s-a format în timp prin eroziunea solului roșiatic, alcătuit în mare parte din argile și gresii. Procesul nu s-a oprit însă aici. Apa continuă să modeleze terenul și să schimbe, treptat, aspectul rezervației.

Când plouă, șuvoaiele de apă sapă în argilă și formează cute și adâncituri. Așa au apărut coloanele de pământ cunoscute sub numele de „piramide coafate”. La baza versantului, torenții formează conuri prin care se scurge apa, iar acestea își pot schimba forma și dimensiunea după ploile abundente.

Panta mare și vegetația redusă favorizează eroziunea și alunecările de teren. În urma acestor procese s-a format relieful neobișnuit al Râpei Roșii, cu turnuri, coloane, obeliscuri și piramide din pământ roșiatic.

Cum ajungi la Râpa Roșie

Râpa Roșie se află la aproximativ 6,2 kilometri de Sebeș, la 16 kilometri de Alba Iulia și la aproximativ 70 de kilometri de Sibiu. Se ajunge destul de ușor cu mașina, însă ieșirea de pe drumul principal poate fi puțin greu de observat dacă nu ai mai fost în zonă.

La ieșirea din Lancrăm, în sensul giratoriu, dacă vii din direcția Alba Iulia și mergi spre Sebeș, trebuie să ieși pe a treia ieșire. Vei intra pe un drum nepavat, aflat chiar lângă piciorul podului pe care trece E81. Din acest punct mai ai aproximativ 3,4 kilometri până în apropierea bazei Râpei Roșii.

Ultima parte a traseului este pe un drum pietruit. Se poate parcurge cu mașina, dar este bine să mergi mai încet, mai ales după ploi, când drumul poate fi mai dificil.

Pe măsură ce te apropii, formațiunile roșiatice încep să se vadă chiar de pe drumul de acces. La finalul traseului poți lăsa mașina în zona de la baza Râpei Roșii, în apropierea panoului informativ. Nu există o parcare amenajată.

Flora și fauna unică din rezervație

Râpa Roșie nu este interesantă doar prin formele de relief și culoarea roșiatică a solului. Zona adăpostește și mai multe plante rare, unele dintre ele întâlnite foarte puțin în Transilvania.

Printre acestea se află garoafa endemică, care crește pe terenurile alunecate din partea de est a rezervației. La poalele versantului apar zone de stepă unde pot fi întâlnite specii precum Salvia nutans și Salvia transsilvanica, dar și exemplare de stejar pufos.

Pe partea superioară a versanților cresc și alte plante rare, printre care Onosma heterophyllum și Agropyron cristatum. În zona de sub râpă se găsesc și Centaurea atropurpurea, Cotoneaster integerrimus și feriga Asplenium adiantum-nigrum.

În ceea ce privește fauna, zona este cunoscută și pentru descoperirile paleontologice. În apropiere de Râpa Roșie au fost găsite fosile de dinozauri, printre cele mai cunoscute fiind cele ale „balaurului bondoc”, descoperite în 2009.