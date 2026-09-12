Salvamarii au arborat steagul galben pentru că valurile mari îi puneau în pericol pe cei neexperimentați. Ieri, 3 turiste au fost salvate la limită din valuri.

Trei femei au fost salvate

O femeie de 67 de ani din Baia Mare a fost scoasă în ultima clipă din valuri, vineri seară, în Eforie. Venise să se bucure de frumusețea mării și ignorase steagul roșu arborat pe mal. Înaintea ei, salvamarii au mai scos din apa mării două femei, una de 64 de ani din Ilfov, cealaltă de 70 de ani din Botoșani.

Valurile mari s-au păstrat și sâmbătă, în Eforie, dar salvamarii au ridicat doar steagul galben. Turiștii veniți pe litoral s-au putut bucura de cele 24 de grade Celsius câte are apa mării. În aer termometrele au urcat până la 27 de grade.

Valentin Stoian, salvamar: Începe să fie din ce în ce mai agitată pentru că vremea se strică, curenții devin mai puternici.

Gelu Vătămănescu, șef Serviciu Salvamar Eforie: Intervenții au fost multe. La începutul verii nu au fost așa multe, dar spre sfârșit, când marea a fost agitată, am avut multe intervenții cu sute de persoane scoase din apă și multe situații de înec.

Salvamarii vor mai rămâne în posturi până la sfârșitul lunii.