Un lucru important de știut înainte de vacanță este că vântul contează foarte mult în Tinos. Insula este expusă frecvent vântului meltemi, iar asta poate schimba complet atmosfera unei plaje de la o zi la alta.

Pentru cei care vor locuri și mai puțin cunoscute, Pachia Ammos și Livada sunt două dintre cele mai interesante variante. Pachia Ammos impresionează prin dunele mari și aspectul aproape sălbatic al plajei, în timp ce Livada este cunoscută pentru stâncile spectaculoase și peisajul diferit față de imaginea clasică a Greciei. Sunt plaje unde ajung mai ales turiștii care vor liniște și natură, nu muzică și aglomerație.

Panormos este o combinație foarte bună între plajă și sat pescăresc tradițional. După câteva ore petrecute la mare, mulți turiști rămân aici pentru restaurantele cu pește și pentru portul mic și liniștit. Zona are o atmosferă relaxată și autentică, fără agitația specifică stațiunilor foarte comerciale.

Și zona Vourni atrage tot mai mulți turiști în ultimii ani. Golfurile mici și apa foarte clară creează unul dintre cele mai frumoase peisaje de pe insulă. Mulți aleg această parte din Tinos pentru zile lente, cu baie, stat la soare și cină în tavernele de lângă mare. Atmosfera este mult mai calmă decât pe insulele foarte turistice din apropiere.

Santa Margarita arată complet diferit. Aici peisajul este mai sălbatic, cu pietricele, apă în nuanțe turcoaz și dealuri aproape goale în jur. Plaja este preferată mai ales de cei care vor locuri mai puțin amenajate și mai aproape de natură. Nu este genul de loc unde mergi pentru beach baruri și șezlonguri, ci mai degrabă pentru liniște și peisaj.

Pentru cei care caută mai multă liniște, Ayios Romanos este una dintre cele mai bune alegeri. Plaja are nisip fin, apă calmă și multă vegetație în jur, iar atmosfera este relaxată chiar și în perioadele mai aglomerate. Drumul până acolo trece prin zone mai retrase ale insulei, iar locul păstrează senzația aceea de Grecia simplă și autentică pe care mulți turiști încearcă să o găsească.

Kolymbithra este cea mai cunoscută plajă din Tinos și locul care apare aproape în toate ghidurile de travel despre insulă. Zona este formată, de fapt, din două plaje diferite: una mai liniștită și una mai animată, unde ajung frecvent și surferi. Peisajul este spectaculos, cu nisip deschis la culoare, dune și apă foarte clară. Tocmai combinația dintre aspectul sălbatic și infrastructura discretă face ca Kolymbithra să fie atât de apreciată.

Plajele din Tinos nu seamănă foarte mult cu cele din insulele grecești cunoscute pentru petreceri și beach cluburi. Aici farmecul vine mai ales datorită peisajului și din atmosfera liniștită. Multe plaje sunt înconjurate de dealuri uscate, stânci și sate mici, iar senzația este că insula a rămas mult mai naturală și mai puțin „comercială”.

Merită să închiriezi mașină, mai ales dacă vrei să vezi mai mult decât zona principală a insulei. Tinos are multe sate mici, plaje ascunse și drumuri care urcă și coboară prin zone muntoase. Transportul public există, dar programul poate fi mai redus, mai ales în extrasezon.

O altă variantă foarte populară este prin Mykonos. Mulți turiști aleg această opțiune pentru că insula are aeroport internațional și zboruri directe din multe orașe europene în sezon. Din Mykonos până în Tinos drumul este foarte scurt: aproximativ 15-40 de minute cu ferry-ul, în funcție de cursă. Tocmai de aceea, multe persoane aleg să aterizeze în Mykonos, dar să stea efectiv în Tinos, unde atmosfera este mai liniștită și mai puțin aglomerată. Ferry-ul ajunge în Tinos Town, numită și Chora, principalul oraș al insulei. De aici găsești rapid:

Mulți turiști preferă Rafina pentru că este mai aproape de aeroportul din Atena și se ajunge mai ușor acolo.

Ca să ajungi în Tinos, ai două variante simple. Poți merge prin Atena sau prin Mykonos , iar alegerea depinde mai ales de tipul vacanței și de zborurile pe care le găsești. Cea mai folosită variantă este prin Atena. După ce ajungi cu avionul, trebuie să mergi în port și să iei ferry-ul spre Tinos, scrie Travelandleisure.com.

Situată la doar o aruncătură de băț de faimoasa Mykonos, această insulă a reușit să rămână un secret bine păstrat, ferit de aglomerație. Iată cum se ajunge pe una dintre cele mai ascunse insule a Greciei.

Satele care fac din Tinos o destinație unică

Dacă plajele sunt motivul pentru care mulți ajung în Tinos, satele sunt cele care rămân în minte după vacanță. Aici nu găsești doar străduțe albe și terase bune pentru poze, ci locuri care încă păstrează atmosfera unei Grecii mai liniștite și mai autentice.

Pyrgos este, probabil, cel mai cunoscut sat din Tinos și unul dintre cele mai frumoase. Este considerat centrul tradiției locale a marmurei, iar aproape totul pare construit sau decorat din piatră albă: străzi, fântâni, case, scări și chiar stațiile de autobuz. Satul are o atmosferă aparte, iar plimbarea pe străduțele lui pare mai degrabă o vizită într-un mic muzeu în aer liber.

Aici se află și Muzeul Meșteșugului în Marmură, unul dintre cele mai interesante locuri de pe insulă pentru cei care vor să înțeleagă mai bine tradiția locală. În apropiere este și Panormos, un port mic și liniștit, cunoscut pentru restaurantele cu pește și mesele lungi de seară lângă apă.

Volax este complet diferit de orice alt sat din Tinos. Zona este înconjurată de formațiuni uriașe de granit rotunjit, iar peisajul pare aproape ireal în unele locuri. Tocmai acest decor face ca Volax să fie unul dintre cele mai fotografiate sate de pe insulă. Pe lângă peisaj, satul este cunoscut și pentru tradiția împletitului coșurilor, dar și pentru versurile și mesajele scrise pe uși și ziduri. Atmosfera este artistică și foarte liniștită, iar mulți turiști ajung aici fără grabă, doar pentru plimbare și cafea.

Kardiani este satul care apare des în recomandările despre cele mai frumoase apusuri din Tinos. Casele par suspendate pe versant, printre copaci și flori, iar priveliștea spre mare este impresionantă. Satul este cunoscut pentru fântânile de marmură, ușile colorate și străduțele înguste care coboară printre case albe. Atmosfera este calmă și elegantă, iar mulți spun că apusurile de aici rivalizează cu cele din Santorini, doar că fără aglomerația specifică insulelor foarte turistice.

Loutra arată o altă latură a insulei. Satul este legat de trecutul religios și monastic al Tinosului și are o atmosferă foarte liniștită. Aici găsești foste clădiri monahale, mici ateliere și spații creative care dau locului un aer diferit față de restul insulei. Xinara este genul de sat care pare descoperit întâmplător. Are case restaurate atent, multă liniște și o atmosferă artistică discretă. Mulți dintre cei care s-au mutat aici au ales intenționat un stil de viață mai lent, iar asta se simte în ritmul satului.

Komi este mai viu și mai apropiat de viața locală de zi cu zi. Satul este cunoscut pentru festivalul anghinarei și pentru serile petrecute în taverne mici, unde oamenii stau ore întregi la masă fără grabă. Tocmai astfel de locuri fac diferența între Tinos și insulele unde vacanța se învârte mai ales în jurul beach barurilor și al vieții de noapte.

Ce poți face în Tinos dacă vrei liniște și relaxare

Tinos este genul de insulă unde nu simți nevoia să alergi de la un obiectiv la altul. Ritmul este mai lent, iar multe dintre cele mai frumoase momente apar tocmai atunci când nu ai un plan foarte clar. Insula este perfectă pentru plimbări între sate, drumuri scurte printre dealuri și opriri lungi la cafenele sau taverne mici. Există multe poteci vechi de piatră care leagă satele între ele, iar pe drum apar constant capele mici, porumbare decorative și priveliști spre mare. Relaxarea în Tinos înseamnă și mâncare. În ultimii ani, insula a devenit tot mai apreciată pentru gastronomie. Mulți turiști vin aici pentru mesele lungi în taverne locale, pentru vinurile produse pe insulă și pentru produsele tradiționale.

O experiență foarte apreciată este degustarea de vin la crama T-Oinos, dar și mesele lente în restaurante locale precum To Thalassaki din Ysternia. În Tinos, prânzul și cina nu sunt doar pauze între plajă și plimbări, ci chiar o parte importantă din vacanță. Pentru cei care vor și puțină cultură, combinația ideală este simplă: o zi în Pyrgos pentru marmură și muzeu, o oprire în Loutra pentru atmosfera liniștită și ceramică, apoi o seară în Tinos Town, cu plimbare pe lângă port și străduțele din centru.

Farmecul insulei vine și din faptul că multe locuri nu au nimic „spectaculos” în sens clasic. Sunt sate mici, golfuri liniștite și seri petrecute fără grabă, iar exact asta caută mulți oameni care aleg Tinos în locul insulelor foarte aglomerate. În ultimii ani au apărut și hoteluri premium și resorturi mici cu spa și vedere spre mare, mai ales în zone precum Vourni.

De ce turiștii aleg Tinos în loc de Mykonos

Tinos și Mykonos sunt foarte apropiate una de alta, dar atmosfera este complet diferită. Tocmai de aceea, mulți turiști compară cele două insule înainte să își aleagă vacanța. Mykonos este cunoscută pentru hotelurile de lux, cluburile de pe plajă, viața de noapte și agitația din sezon. Tinos, în schimb, atrage oameni care caută o vacanță mai liniștită, cu sate tradiționale, plaje mai naturale și seri fără presiunea distracției permanente.

Mulți spun că Tinos păstrează încă acel aer autentic pe care alte insule foarte populare l-au pierdut în timp. Unul dintre cele mai mari avantaje ale insulei Tinos este atmosfera. Aici nu simți că totul se învârte în jurul beach cluburilor și al pozelor pentru social media. Ritmul este mai lent, iar vacanța se construiește altfel: mese lungi în taverne, drumuri între sate, plaje liniștite și seri petrecute fără grabă. Și diferența de cost contează pentru mulți turiști. În general, Tinos este văzută ca o insulă mai puțin scumpă decât Mykonos. Există și aici hoteluri premium și locuri elegante, dar presiunea luxului nu este atât de prezentă peste tot.

În Mykonos, multe zone sunt asociate cu prețuri foarte ridicate, mai ales în plin sezon. În Tinos, experiența pare mai simplă și mai relaxată, chiar și atunci când alegi cazări foarte bune. Diferența se vede și la plaje. În Mykonos, multe plaje sunt complet amenajate, cu beach baruri, șezlonguri și muzică aproape toată ziua. În Tinos, multe golfuri au rămas mai sălbatice și mai puțin transformate pentru turismul de masă.

Asta nu înseamnă că sunt mai puțin frumoase. Din contră, mulți turiști aleg Tinos tocmai pentru liniștea și peisajele mai naturale. Și satele fac diferența foarte clar, scrie CNtraveller.com. În Tinos, viața locală se simte încă puternic. Insula este plină de sate mici, porumbare decorative, ateliere de marmură și taverne de familie care păstrează atmosfera unei Grecii mai vechi și mai autentice.

În Mykonos există și zone liniștite și tradiționale, dar imaginea dominantă a insulei este cea de destinație glamour, foarte orientată spre viață socială și distracție. Totuși, Mykonos are și avantaje clare. Se ajunge mai ușor acolo, pentru că insula are aeroport internațional și multe conexiuni directe vara. În plus, pentru cei care iubesc viața de noapte, restaurantele exclusiviste și atmosfera energică, Mykonos rămâne una dintre cele mai populare insule din Grecia.

Când este cea mai bună perioadă pentru o vacanță în Tinos

Cele mai bune luni pentru o vacanță în Tinos sunt, pentru mulți turiști, mai, iunie, septembrie și începutul lui octombrie. În această perioadă vremea este foarte plăcută, temperaturile sunt bune pentru plajă și plimbări, iar insula este mult mai liniștită decât în plin sezon de vară. Primăvara, Tinos are o atmosferă foarte relaxată. Satele sunt mai calme, temperaturile sunt suportabile chiar și la prânz, iar peisajele sunt mai verzi decât în mijlocul verii. Mulți consideră luna mai una dintre cele mai frumoase perioade pentru insulă.

Tot atunci are loc și festivalul gastronomic Tinos Food Paths, dedicat produselor locale și bucătăriei tradiționale. Iunie este o variantă foarte echilibrată pentru cei care vor combinația dintre vreme bună, mare liniștită și mai puțini turiști. Iulie și august sunt lunile cele mai aglomerate. Marea este perfectă pentru baie, toate restaurantele și hotelurile sunt deschise, iar insula este mai animată. Totuși, în această perioadă apar și dezavantajele:

· mai mulți turiști;

· prețuri mai mari;

· rezervări mai greu de găsit;

· vânt mai puternic în anumite zile.

Un moment special este perioada din jurul datei de 15 august, când are loc marele pelerinaj religios de la biserica Panagia Evangelistria. Atunci, Tinos devine unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Grecia și atrage foarte mulți vizitatori. Pentru cei interesați de partea religioasă și culturală a insulei, experiența poate fi impresionantă. Pentru cei care caută liniște și plaje mai goale, perioada este mai puțin potrivită. Septembrie și începutul lui octombrie sunt, pentru mulți, cele mai bune luni pentru Tinos. Apa mării rămâne caldă, atmosfera este mult mai calmă, iar insula revine la ritmul ei relaxat.