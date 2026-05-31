Fenomenul a devenit vizibil pe fondul schimbării obiceiurilor de consum.

Tinerii care au descoperit parfumul la fiolă spun că preferă varietatea în locul unui singur produs, care, în cantitate mare, este prea scump pentru ei.

Fată: „Mi se pare o idee foarte bună, mai ales pentru un om ca mine care schimbă parfumurile la două-trei luni. Și plus că nu se mai face risipă. Dacă nu-mi place un parfum sau mă plictisesc de el, să nu stea cinci ani degeaba.”

Băiat: „Apar parfumuri în colecția mea din ocazii total random. E o idee bună mai ales pentru a testa un parfum și să vezi dacă merită să faci investiția într-o sticlă mare."

Mulți au aflat de pe rețelele sociale de existența acestor miniaturi.

Fată: „Nu mi se pare că un student ca mine ar avea bani să cumpere un parfum de o mie de lei."

Fată: „Eu personal cred că parfumurile sunt foarte scumpe și nu merită să dai atâția bani pe un parfum. Contează mai mult experiența pe care ți-o oferă parfumul decât brandul."

Aceste esențe sunt, de fapt, parfumuri originale transferate în recipiente care au între 2 și 10 mililitri.

Corespondent PROTV: „De exemplu, un parfum premium de 100 ml poate costa peste 1.000 de lei, însă mulți tineri nu consideră necesară o astfel de investiție. În schimb, preferă să cumpere un decant, cum este acesta, de 5 ml, care poate costa în jur de 100 de lei."

Roxana Neștian - reprezentantul unei firme de decanturi: „În ultimii 2-3 ani a luat o mare amploare. Publicul este foarte variat. De la cei mai tineri, care sunt pasionați și de modă, înainte oamenii cumpărau doar un parfum, dar acum a început diversitatea, de asemenea, sunt și colecționari care vor să testeze. Atunci când călătorești ai aceste parfumuri mici la îndemână.”

Pe rețelele sociale au apărut și grupuri în care utilizatorii vând parfumuri din colecțiile personale. Specialiștii atrag însă atenția că aceste produse ar trebui cumpărate doar din surse sigure.