Moscova este gata să examineze epava dronei care s-a prăbușit în România săptămâna trecută, a mai declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.

Preşedintele rus Vladimir Putin a pus vineri sub semnul întrebării originea rusească a dronei care se prăbuşise cu în noaptea de dinainte peste un bloc din Galaţi şi a cerut României dovezi în acest sens.

Vorbind în faţa presei la finalul unei vizite în Kazahstan, preşedintele rus a spus că abia a auzit de acest incident.

"Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? (...) Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat", a indicat Putin. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

Putin a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spaţiul aerian al Finlandei, Poloniei şi al statelor baltice. "Prima reacţie (în aceste ţări n.red) a fost aceeaşi care este acum în România: Vin ruşii!", a comentat liderul de la Kremlin.

Raportul MApN a confirmat că drona era rusească

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

"Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă", a transmis preşedintele.

Şeful statului a precizat că raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricaţie, inscripţiile tehnice, caracteristicile constructive şi materialele utilizate urmează acelaşi proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

Radu Miruță a declarat, în legătură cu dezinformările potrivit cărora drona care a căzut peste un bloc din Galați nu ar fi rusească, că cei care susțin acest lucru sunt invitați la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, unde pot verifica numărul de serie.

Mesajul lui Radu Miruță: „Veniţi să-i căutaţi seria”

„Am auzit, astăzi, diverse narative cum că drona care a generat incidentul din această dimineaţă nu ar fi rusească. Vă invităm pe cei care, din Rusia, consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine să vină la sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, unde să-şi caute numărul de serie de pe produsele cu producţie în Rusia. Înţeleg ceaţa asta indusă în jurul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricaţie rusească”, a spus Radu Miruţă, în cadrul unei conferinţe de presă la sediul MApN.