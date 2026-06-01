Termenul-limită stabilit de Guvern a expirat duminică seară, însă șeful statului a anunțat că își va continua mandatul și că așteaptă opinia Comisiei de la Veneția înainte de a lua orice decizie, notează Euronews.com.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Sulyok a transmis că dorește să continue colaborarea cu Executivul și că va sprijini legislația necesară pentru deblocarea fondurilor europene destinate Ungariei. El a insistat că situația trebuie gestionată „în conformitate cu Constituția”.

Replica premierului Péter Magyar a venit rapid. Tot pe Facebook, acesta l-a acuzat pe președinte că nu a apărat niciodată statul de drept și interesele cetățenilor vulnerabili.

„Tamás Sulyok nu a luptat niciodată pentru cei nedreptățiți, pentru cei atacați sau în apărarea statului de drept. Chiar și de Ziua Copilului își apără doar salariul lunar de 6,3 milioane de forinți, în loc să își ceară scuze”, a scris premierul ungar.

Magyar stabilise termenul de 31 mai pentru demisia mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv a președintelui Tamás Sulyok și a procurorului general Gábor Bálint Nagy. Duminică după-amiază, premierul a reamintit public de expirarea ultimatumului și a anunțat că luni dimineață, la ora 8:00, el și ministrul Justiției urmau să meargă la Palatul Prezidențial.

Tensiunile dintre cei doi lideri au escaladat în ultimele luni. Péter Magyar l-a descris în repetate rânduri pe Sulyok drept „președintele-marionetă” al lui Viktor Orbán, acuzându-l că loialitatea față de partidul Fidesz este mai importantă decât apărarea ordinii constituționale și a unității naționale.

Refuzul președintelui de a demisiona riscă să adâncească polarizarea politică din Ungaria și să genereze o confruntare instituțională între Palatul Prezidențial și Guvern.

În sistemul constituțional ungar, președintele este ales de Parlament și are atribuții în mare parte ceremoniale, însă instituția joacă un rol important în controlul constituționalității legilor. Toți președinții aleși cu majoritatea constituțională a Fidesz — Pál Schmitt, János Áder, Katalin Novák și Tamás Sulyok — au fost considerați apropiați ai lui Viktor Orbán.

Ungaria a mai trecut prin episoade tensionate la nivelul președinției. Pál Schmitt a demisionat în urma unui scandal de plagiat, iar Katalin Novák a părăsit funcția după controversa privind grațierea unei persoane condamnate într-un dosar de abuz asupra minorilor.