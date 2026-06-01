Andrei Kosilin, consulul Rusiei din Constanța, a părăsit duminică seară România, în intervalul de 48 de ore pe care le-a avut la dispoziție să plece din România. Plecarea acestuia din țara noastră a urmat deciziei CSAT de a-l declara persona non grata și de a închide consulatul pe care acesta o conducea.

Consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat, vineri, persona non grata, a anunţat vineri preşedintele Nicuşor Dan, la finalul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

„Am avut, noaptea trecută, un incident grav, în care doi cetățeni români au fost răniți, iar întreaga responsabilitate revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata. Consulatul se va închide. Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia pentru acest incident. Cetățenii români pot vedea cine mimează orientarea pro-occidentală.

Bucureștiul a solicitat ulterior achiziționarea urgentă de sisteme anti-drone. Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța „este gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a transmis președintele României.

Moscova a transmis, vineri, că intenționează să răspundă la decizia României de a închide Consulatul General al Rusiei din Constanța și de a-l declara pe consulul general Andrei Kosilin „persona non grata”.

„Măsurile de retorsiune legate de declararea consulului general rus drept persoană non grata și de închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, pentru TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

România nu exclude să-l expulzeze pe ambasadorul Federației Ruse de la București, dacă drone care aparțin acestei țări vor mai ajunge pe teritoriul nostru, după cum a explicat Nicușor Dan pentru BBC.

Închiderea consulatului de la Constanța și declararea consulului „persona non grata” au fost doar un avertisment, a adăugat șeful statului în același interviu.

„Aceasta este o măsură de avertizare adresată părții ruse și sper că se vor opri. Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. De exemplu, expulzarea ambasadorului. Există o ierarhie a măsurilor diplomatice care pot fi luate”, a explicat președintele Nicușor Dan.

Măsurile luate deja sunt severe, spune fostul ambasador Emil Hurezeanu: „ E un consulat general cu tradiție, foarte important. Faptul că e vorba de o reprezentanță diplomatică, în apropierea zonei unde au căzut drone, mi se pare important. Se vorbește greu despre expulzarea unui ambasador. Expulzarea ambasadorului aș spune că face parte din registrul foarte sever al măsurilor de retorsiuni diplomatice, la care nu cred că se va ajunge”.

Vladimir Putin a negat că drona ar fi de origine rusească și a cerut ca experții ruși să analizeze resturile.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Rusiei i s-a transmis un avertisment, Rusia se face că nu înțelege. Președintele a spus ceea ce așteaptă de la Rusia este să își controleze mult mai bine și să-și programeze mult mai bine atacurile, astfel încât acestea să nu degenereze pe teritoriul României”.

Ruperea relațiilor diplomatice între două țări, adică închiderea ambasadelor, este ultimul grad al măsurilor la care se ajunge doar doar în situații excepționale.