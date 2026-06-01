Cuplul, identificat doar ca Tsang și Kwan, a stârnit recent o dezbatere publică după ce a dezvăluit că autoritățile suedeze le-au interzis să își vadă fiica de doi ani, Lily, în timpul unei șederi ilegale în Suedia la sfârșitul anului 2023.

Un istoric de incertitudine juridică

Pe pagina lor de socializare „Save Lily”, cei doi au afirmat că Lily s-a născut acasă, în Finlanda, în 2021. Ulterior însă, autoritățile au plasat-o sub un ordin oficial de protecție și au mutat-o într-o familie de plasament din Suedia, după ce au ridicat semne de întrebare privind capacitatea părinților de a avea grijă de ea, scrie The Standard.

După revenirea în Hong Kong la începutul acestui an, cuplul a solicitat ajutorul Departamentului pentru Imigrație. Cererea lor de a o aduce pe Lily înapoi în Hong Kong a fost respinsă din cauza situației neclare privind identitatea și documentele fetei.

Continuând practica folosită și în cazul fiicei lor, cei doi și-au adus recent pe lume fiul, în Hong Kong. Decizia a făcut ca și acest copil să ajungă într-o situație juridică similară, fără certificat oficial de naștere.

Deși legislația din Hong Kong obligă părinții să înregistreze nașterea unui copil în termen de 42 de zile — termen deja depășit în cazul băiețelului — cuplul a refuzat categoric solicitarea Departamentului pentru Imigrație de a efectua un test ADN, invocând convingeri religioase.

Parlamentarii vorbesc despre posibilă neglijare a copilului

În cadrul unei emisiuni radio, parlamentarul și reverendul Kenneth Koon Ho-ming a descris cazul drept fără precedent și a afirmat că modul în care părinții tratează nou-născutul sfidează bunul-simț. El a subliniat că, fără certificat de naștere, copilul nu poate beneficia de servicii medicale, educație și nici măcar existența sa nu poate fi demonstrată legal.

Koon a susținut că situația ar putea fi deja considerată o formă de neglijare a copilului, mai ales pentru că bebelușul nu a beneficiat de controale medicale după naștere, iar familia i-a tăiat singură cordonul ombilical. El a cerut autorităților să intervină urgent.

Deși în prezent nu există o lege care să interzică nașterile la domiciliu, Koon a declarat că orice părinți care aleg această variantă ar trebui să solicite imediat asistență medicală după naștere, sugerând că legislația actuală ar putea fi depășită.

El a adăugat că acțiunile iresponsabile ale părinților au făcut ca testul ADN să fie singura modalitate practică de a stabili filiația copilului. Verificarea identității și a certificatelor de naștere este importantă și pentru prevenirea unor infracțiuni precum traficul de persoane sau maternitatea surogat ilegală.

Referitor la situația fiicei Lily, Koon a cerut publicului să aștepte informații suplimentare din partea autorităților. El consideră că acest caz intră în jurisdicția suedeză, deoarece fata nu s-a născut în Hong Kong, iar măsurile de protecție au fost probabil luate în urma unor evaluări amănunțite privind siguranța copilului.

Un dosar medical complet gol

Parlamentara Grace Chan Man-yee, reprezentantă a sectorului serviciilor sociale, a participat la aceeași emisiune radio și a avertizat că băiețelul, despre care se spune că se numește Danny, trăiește practic fără nicio protecție legală din cauza lipsei unei identități oficiale.

Ea a descris istoricul său medical drept „o foaie complet albă”, exprimându-și îngrijorarea deoarece copilul nu a fost niciodată consultat de un medic, nu a primit vaccinuri și nu a beneficiat de testele medicale obligatorii pentru nou-născuți.

Chan a fost de acord că acest caz scoate la iveală o lacună în reglementările privind nașterile la domiciliu și a sugerat că autoritățile ar trebui să impună evaluări medicale și controale obligatorii în astfel de situații.

Cei doi nu sunt căsătoriți

Într-un interviu anterior, cuplul a dezvăluit că nu este căsătorit legal, însă cei doi au o relație de aproximativ zece ani. S-au mutat în Finlanda în 2016, când Tsang a decis să urmeze studii universitare. În 2019, au avut prima fiică, care a murit tragic la doar o lună după naștere. După decesul copilului, autoritățile finlandeze i-au acuzat de neglijență.

Totuși, în urma unor investigații detaliate, acuzațiile au fost retrase în octombrie anul trecut, după ce s-a stabilit că decesul copilului a fost cauzat de o boală cardiacă și meningită.

Ca răspuns la criticile online privind nașterile la domiciliu și refuzul vaccinurilor, Tsang și-a apărat deciziile.

El a declarat că a urmat anterior cursuri de asistență medicală și că era capabil să monitorizeze zilnic starea unei femei însărcinate.

La rândul său, Kwan a afirmat că, atâta timp cât sănătatea fătului este monitorizată și există pregătiri adecvate pentru naștere, procedura făcută la domiciliu nu este atât de periculoasă pe cât se crede.

Invocând convingeri religioase, cei doi și-au exprimat reticența față de tratamentele invazive, inclusiv injecțiile, precum și față de posibilele efecte secundare ale acestora.

Tsang a adăugat că readucerea lui Lily în Hong Kong ar facilita reunirea familiei. El a spus că ar accepta monitorizarea și vizitele asistenților sociali, chiar dacă unii oameni consideră modul lor de viață periculos.