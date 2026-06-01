UPDATE Planul Roșu de intervenție e fost dezactivat. 

În accident au fost implicate 13 persoane (6 minori și 7 adulți). Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului însă, au fost transportați la spital doi minori și un adult. Este vorba de un minor în vârstă de 8 ani care a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii, transportat la CPU Luther. O minoră în vârstă de 2 ani cu escoriații și contuzie la picior, transportată împreună cu mama, în vârstă de 33 de ani, care a suferit atac de panică, la CPU Luther Sibiu. 

Celelalte persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. 

„ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 1 la ieşirea din Avrig spre Bradu la un accident rutier. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanţă SAJ, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie", a transmis, luni, ISU Sibiu.

Din primele informaţii, în accident sunt implicate 4 maşini şi mai multe persoane.

„În aceste momente forţele au ajuns la faţa locului şi se efectuează evaluarea medicală a persoanelor implicate", au precizat pompierii.

În urma primei evaluări de la faţa locului, s-a constatat că sunt implicate în accident 15 persoane.

„La nivelul judeţului Sibiu se activează Planul Roşu de Intervenţie. Forţele de la faţa locului sunt suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple", a precizat ISU Sibiu.

IPJ Sibiu anunţă că traficul în zonă este complet blocat.

Un accident similar a avut loc, sâmbătă, în aproximativ aceeaşi zonă, 10 persoane fiind implicate, dar 7 au refuzat transportul la spital.