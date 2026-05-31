Astfel, în intervalul, 1 iunie, ora 9:00 - 2 iunie, ora 9:00, vremea va deveni în general instabilă în întreaga ţară. În a doua parte a zilei şi în cursul nopţii vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse şi local descărcări electrice în toate regiunile. Ploile vor avea şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă vor putea depăşi local 15-25 l/mp şi izolat 30-40 l/mp, în special în vest, centru şi în zonele de deal şi munte. Izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua în jumătatea de sud-vest a ţării, dar de scurtă durată şi în timpul ploilor, cu rafale în general de 45 - 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 19 şi 28 de grade, iar cele minime între 8 şi 17 grade.

În Capitală, vremea va deveni instabilă, cu averse, descărcări electrice şi intensificări temporare ale vântului, în special după-amiaza şi noaptea. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă pot fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 13 - 14 grade.

În intervalul 2 iunie, ora 9:00 - 3 iunie, ora 9:00, vremea se va menţine în general instabilă în toată ţara. În jumătatea de vest a ţării şi pe arii mult mai restrânse în restul teritoriului vor fi perioade cu averse şi descărcări electrice. Pe spaţii mici se vor înregistra cantităţi importante de apă şi sunt posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, ziua local în sud şi est, precum şi la munte, dar de scurtă durată şi în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 şi 25 de grade, iar cele minime între 8 şi 16 grade. Noaptea în special în sud-est, local, va fi ceaţă.

La Bucureşti, cerul va fi noros în mare parte din interval, iar în timpul zilei sunt prognozate averse şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va continua să scadă uşor şi va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă de 12 - 13 grade.

În perioada 3 iunie, ora 9:00 - 4 iunie, ora 9:00, în regiunile estice şi sud-estice cerul va fi variabil şi ploile posibil izolat în a doua parte a zilei, dar în restul ţării vor fi înnorări temporar accentuate, mai ales după-amiaza şi seara, când se vor semnala averse şi local descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua în estul şi parţial în vestul şi centrul teritoriului. Temperaturile maxime, în creştere faţă de ziua precedentă în majoritatea zonelor, vor fi cuprinse între 19 şi 28 de grade, iar cele minime între 8 şi 17 grade.

În Bucureşti, vremea se va încălzi, iar temperatura maximă va urca la aproximativ 26 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar spre seară vor exista condiţii de ploaie, în timp ce vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 12 şi 14 grade.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 4 - 7 iunie, regimul termic va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. În prima parte a intervalului sunt aşteptate în continuare fenomene de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a ţării, respectiv averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.

Şi în Bucureşti regimul termic va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Îndeosebi în prima jumătate a intervalului vor fi perioade cu fenomene de instabilitate atmosferică (averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului).