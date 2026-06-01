Explicația îi aparține celebrului psiholog canadian Gordon Neufeld, care a vorbit pe larg despre relația părinte-copil, într-un interviu pentru Știrile PRO TV realizat de Monica Dascălu.

Problemele de comportament ale copiilor ascund adesea o ruptură în relația cu părinții, iar soluția nu este controlul mai strict sau mai multe lecții de disciplină, ci repararea conexiunii emoționale, spune Neufeld, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători în domeniul teoriei atașamentului și al dezvoltării copilului.

Problema, așadar, nu este comportamentul copilului, ci relația dintre copil și părinte. “Nu e niciodată prea târziu pentru a reface relaţia cu copilul", spune Neufeld.

Psihologul canadian este unul dintre cei mai influenți experți în relația părinte-copil, considerat în întrega lume o autoritate de referință în domeniul parentingului.

„Copiii se atașează de colegi, nu de părinți”

Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă, spune Neufeld, este schimbarea sursei de atașament a copilului.

Gordon Neufeld: „În loc ca un copil să aibă o relaţie de ataşament profund cu părintele, aşa cum e firesc, acum formează ataşament cu colegii lor. Activitatea de ataşament e desprinsă de relaţie, prin jocurile video. Asta devine dependenţa, preocuparea. Ne divizează, ne înlocuiesc şi distorsionează ataşamentul.”

În acest context, tehnologia nu mai este doar un instrument, ci devine un competitor direct al relației părinte–copil, distorsionând legăturile emoționale naturale.

Unde greșesc părinții

Psihologul canadian insistă că părinții interpretează greșit semnalele copiilor, punând accent pe corectare și control, în loc de reconectare. În realitate, comportamentul dificil este doar efectul unei rupturi emoționale mai profunde.

„Părinţii cred deseori că e o problemă comportamentală, că trebuie să le dea copiilor lecţii, că e o problemă de disciplină. Sau că e un copil rău, obraznic. Nu înţelegem că e o problemă de relaţii.”

Pentru Neufeld, soluția nu stă în metode complicate de parenting, ci în reconectarea emoțională constantă. Când relația este restabilită, comportamentul copilului se reglează natural, fără presiune excesivă.

El atrage atenția și asupra unei idei esențiale: relația este responsabilitatea adultului, nu a copilului. Iar în lipsa acestei asumări, ruptura se adâncește.

Cine este Gordon Neufeld

Gordon Neufeld este psiholog clinician și cercetător în domeniul dezvoltării copilului, cunoscut pentru teoria sa bazată pe atașament și pentru volumul „Hold On to Your Kids”, scris împreună cu medicul Gabor Maté.

Timp de decenii, a studiat relația dintre copii, părinți și influența grupului de egali, devenind una dintre vocile influente în dezbaterea globală despre parenting. Teoriile sale sunt apreciate de mulți părinți și educatori, dar și discutate în comunitatea academică, în special în ceea ce privește rolul tehnologiei și al atașamentului social.