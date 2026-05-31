Poros, insula verde aproape de Atena perfectă pentru escapade rapide și relaxare. Cum ajungi aici

Secretul bine păstrat al Greciei pentru un weekend sau o vacanță relaxantă se află în sud-vestul Golfului Saronic, vizavi de Peloponez. Poros este alcătuit din două insule, Sphairia și Kalavria.

Poros este ușor accesibil din Pireu (feriboturile pleacă din poarta E8 din Pireu) și din Peloponez (Galatas). Deși este o insulă mică, istoria, obiectivele și plajele sale compensează pe deplin vizitatorii. Unde se află Poros și de ce este ușor accesibilă Poros este ușor accesibilă din Atena cu feribotul. Poți lua un feribot din portul aglomerat Pireu din Atena, iar călătoria durează de obicei între 1 și 2 ore, în funcție de tipul de feribot. Alternativ, poți opta pentru o cursă cu hidrofoilul pentru o călătorie mai rapidă. Aceste feriboturi circulă pe tot parcursul zilei, ceea ce face ușoară planificarea călătoriei în funcție de programul tău. Ce poți face în Poros Unul dintre cele mai frumoase lucruri de făcut pe Poros este să urci pe jos până la turnul cu ceas din orașul Poros și să te bucuri de priveliște. Am făcut asta de nenumărate ori, singură sau cu prieteni. Priveliștea de acolo continuă să impresioneze de fiecare dată. Citește și Cât trebuie să fie valabil pașaportul pentru călătorii. Regula care îți poate anula vacanța Se vede portul și bărcile mici care traversează spre Galatas; bărcile ancorate care se mișcă pe valuri și verdele intens al pădurii de pini din Kalavria (insula mai mare dintre cele două care formează Poros). Combinația dintre verdele pădurii și albastrul strălucitor al mării este impresionantă. Al doilea cel mai frumos lucru de făcut este o plimbare prin portul din Poros. O plimbare relaxantă, fie dimineața devreme, când răsare soarele, fie după-amiaza târziu, când soarele începe să apună. Observă cum casele își schimbă culoarea în funcție de lumină și privește bărcile mici din port. Mergi până la crucea de la intrarea sudică a portului, de unde ai o priveliște impresionantă asupra orașului Poros.

Plaje și zone de relaxare Plaja Askeli Askeli este cea mai lungă și cea mai aglomerată plajă a insulei, cu nisip auriu și ape adânci și limpezi. A fost prima plajă pe care am vizitat-o în prima zi de vacanță. Are infrastructură bine dezvoltată: teren de volei, baruri, hoteluri, magazine, sporturi nautice. Plaja este potrivită și pentru copii, având apă curată și puțin adâncă.

Love Bay Love Bay este cea mai romantică și mai frumoasă plajă de pe insula Poros. Este înconjurată de o pădure de pini și are nisip curat amestecat cu pietriș. Există mereu mulți turiști care vor să se relaxeze în acest golf idilic, așa că este mai bine să ajungi devreme. Pe plajă există un bar unde poți lua o gustare și un cocktail răcoritor.

Golful Rus Golful Rus nu este doar un golf cu ape limpezi și nisip fin, ci și un loc cu importanță istorică. Trupele ruse au ajuns aici pentru a ajuta grecii în lupta împotriva dominației otomane. Golful este protejat de vânt și este considerat una dintre cele mai liniștite plaje din Poros. Se află la 5 km de capitală. Mikro Neorio Mikro Neorio este un alt golf mic cu ape limpezi, situat la 2 km de orașul Poros. Ca și Love Bay, este înconjurat de pini. Aici se găsesc câteva hoteluri pentru cazare și taverne unde poți mânca pește proaspăt. Plaja Kanali Plaja nisipoasă Kanali este cunoscută nu doar pentru curățenie, ci și pentru confort. Poți petrece o zi întreagă la malul mării, iar seara poți lua cina într-una dintre tavernele locale de pește. Desigur, pe insula Poros vei mai găsi și alte plaje și golfuri frumoase. În ciuda dimensiunii reduse a insulei, Poros este o destinație excelentă pentru o vacanță la plajă, cu nisip fin, infrastructură bună și o mare curată și caldă.

Centrul orașului și atmosfera locală Orașul Poros este inima vibrantă a insulei. Cu arhitectura sa pitorească, farmecul tradițional, străduțele pietruite și priveliștile superbe spre mare, este un loc excelent de explorat la pas. Plimbă-te pe aleile din marmură ale Porosului, acestea strălucesc cu adevărat la apus, scrie insightsgreece. Mergi până la impunătorul turn cu clopot care domină zona — un reper vizibil de la distanță, care reflectă istoria și patrimoniul cultural al regiunii. Descoperă Templul antic al lui Poseidon, aflat în inima insulei. Odată un loc important, a servit drept centru al unei vechi amficționii. Vizitează Monastiri, situat pe un deal deasupra plajei Askeli. Înconjurat de pini, acest loc are o semnificație istorică pentru insulă. Mergi la ruinele din Golful Rus, locul fostului șantier naval rusesc din secolul al XIX-lea. Această zonă istorică a fost declarată monument în 1989. Pentru o seară clasică de vară, poți vedea un film sub cerul liber la Cine Diana — cinematograful în aer liber din Poros, unde rulează filme actuale într-un decor special. Fă o plimbare cu barca în jurul insuliței Bourtzi, vechea fortăreață venețiană. Experimentează celebra Pădure de Lămâi a Greciei, aflată chiar vizavi de portul Poros, pe țărmul Peloponezului, singura de acest fel din țară. Vizitează Muzeul Arheologic din Poros, situat în Piața Korizi, aproape de port. Acesta adăpostește descoperiri de la Templul lui Poseidon și din săpături din zonele învecinate ale Peloponezului, precum Methana, Galatas și Troezenul antic. Explorează Biblioteca Municipală Hatzopoulios, inspirată de Ekaterini Hatzopoulou. Găzduită într-o clădire neoclasică fermecătoare, include un mic cinematograf și găzduiește frecvent expoziții. De ce este ideală pentru escapade scurte Poros este o insulă mică separată de continentul grec printr-un canal îngust. De fapt, este formată din două insule unite printr-un istm. Insula mai mică, Sferia, era în trecut un vulcan, iar pe versanții ei se află astăzi orașul Poros. Acesta este capitala insulei și, de departe, principala așezare. Aici vei avea primul contact cu Poros, deoarece aici acostează feriboturile (insula poate fi accesată doar pe apă). Este un oraș-port plăcut, cu patrimoniu neoclasic și o atmosferă apropiată de cea a Peloponezului aflat vizavi. Există câteva sate de plajă mici la distanță de mers pe jos de orașul Poros. Restul insulei este dens împădurit, accidentat și liniștit. Coasta nordică este neamenajată. Ca multe orașe-port atractive din apropierea Atenei, în lunile de vară devine un loc preferat de turiștii cu iahturi. Portul și barurile sale sunt intens frecventate de numeroasele ambarcațiuni care circulă în zonă în timpul verii. Weekendurile din iulie și august sunt deosebit de animate. Ca majoritatea insulelor grecești, în afara acestor luni revine la farmecul său simplu și liniștit. Apele de pe coasta sudică sunt calme și potrivite pentru familii și pentru sporturi nautice precum schiul nautic și wakeboarding. Există numeroase hoteluri tradiționale de familie și camere de închiriat (domatia) aproape de plaje. Poros este o destinație populară atât pentru turiștii locali, cât și pentru cei internaționali. Este mică și ușor de explorat (nu necesită mașină), iar feriboturile frecvente din Pireu o fac o escapadă rapidă și accesibilă din Atena. Poros poate fi combinată ușor cu insulele învecinate Hydra, Spetses, Aegina și Agistri într-un traseu de island-hopping, sau cu obiective de pe continent, precum Epidaur. Pădurile de pini dau mării nuanțe profunde de turcoaz și verde smarald, iar aerului un miros intens de rășină.

