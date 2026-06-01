Multe companii majore au anunțat recent valuri de concedieri, invocând frecvent integrarea inteligenței artificiale în procesele interne. Totuși, sunt și specialiști care nu se tem de tehnologie: mecanicii auto.

Mecanic: „O mașină are nevoie de atingerea umană. Este nevoie de interacțiune directă, umană. Inteligența artificială nu poate face ceea ce face un tehnician instruit.”

Stephanie Alston, expert în recrutare: „Oamenii sunt îngrijorați și pe bună dreptate”.

Angajații din toate industriile devin tot mai îngrijorați pe măsură ce progresele în inteligența artificială și automatizare pătrund în mediul de lucru.

Ryan Young, CNN: „Goldman Sachs estimează că până la 300 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă la nivel global ar putea fi expuse în următorul deceniu, pe măsură ce tehnologiile de automatizare, de la robotică la sisteme algoritmice, continuă să evolueze”.

Stephanie Alston: „Oamenii se tem pentru că nu știu dacă următorul loc de muncă afectat va fi al lor”.

Pe de altă parte, mecanicii și tehnicienii auto sunt optimiști, mai ales cei care lucrează pentru branduri mari de pe piața producătorilor de mașini.

Joshua Finkbeiner, Porsche Technology: „Chiar dacă inteligența artificială va avansa în viitor, personal nu cred că va ajunge vreodată să preia complet meseriile noastre”.

Ryan Young, CNN: „Cât de important este pentru tine să poți pune mâna în spații și să atingi toate componentele?”

Randy Burnsworth, manager: „Este foarte important. Dacă ceva începe să se deterioreze, de obicei materialele din cauciuc își schimbă consistența. Dacă le atingi și simți că s-au întărit, atunci îți dai seama. Și un alt lucru extrem de important este mirosul. Este un indiciu imediat că ceva nu este în regulă”.

Darian Moreno, Porsche Technology: „Nu îmi pot imagina un robot care să-și poată flexa componentele pentru a ajunge într-o fisură sau într-un punct mic unde un om poate interveni. Adică acea atingere umană”.

Dominic Wagner, Porsche Technology: „Un robot nu poate detecta anumite lucruri, cum ar fi sunetele. Nici măcar semnale subtile pe care le-ai putea trece cu vederea. Trebuie să revii asupra lor, să verifici din nou și din nou. Nu este niciodată totul clar și simplu”.

Biroul de Statistică a Muncii din Statele Unite estimează că numărul slujbelor pentru tehnicienii și mecanicii auto va crește cu aproximativ 4% în următorii opt ani, ceea ce înseamnă puțin sub 34.000 de noi posturi.

Stephanie Alston, CEO BGG Enterprises: „Nu cred că există cu adevărat un loc de muncă imun la inteligența artificială. Există însă joburi rezistente la AI. Iar în meseriile tehnice, precum mecanica, cred că, cel puțin în prezent, AI nu va înlocui lucrătorii, ci îi va ajuta să fie mai eficienți și să își îmbunătățească uneltele”.

Kyle Montero, Porsche Technology: „Nu există nicio șansă să nu poți câștiga bani făcând asta. Cererea este acolo”.

Randy Burnsworth, manager: „E foarte liniștitor să știu că, după ce termin programul, practic voi avea un loc de muncă asigurat”.