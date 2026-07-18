Țepe turistice și cum să le eviți. Înșelătorii din vacanță pe care le regretă milioane de turiști

În plus, alegând un restaurant local, contribui direct la economia comunității. Banii ajung la familiile și afacerile din zonă, nu doar la lanțuri comerciale sau afaceri orientate exclusiv către turiști.

În al doilea rând, cheltuiești mai mult decât este necesar. Restaurantele turistice practică prețuri mai mari deoarece știu că majoritatea clienților nu vor reveni. În schimb, restaurantele locale își bazează activitatea pe fidelizarea clienților și oferă adesea un raport mai bun între calitate și preț.

În primul rând, pierzi o parte importantă din experiența călătoriei. Mâncarea face parte din cultura unei destinații și reflectă istoria, tradițiile și stilul de viață al oamenilor. Dacă vizitezi Italia , Thailanda sau Ghana și alegi preparate standardizate, pregătite special pentru turiști, ratezi ocazia de a descoperi gusturile autentice ale locului.

Există mai multe motive pentru care merită să alegi restaurantele locale.

Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, turiștii cheltuiesc, în medie, cu aproximativ 25% mai mult în astfel de restaurante comparativ cu localurile frecventate de localnici. Meniurile includ, de regulă, preparate generale, cu prețuri ridicate, adaptate gusturilor turiștilor și nu rețete tradiționale autentice.

Restaurantele-capcană pentru turiști sunt concepute pentru a servi cât mai mulți clienți, nu pentru a oferi preparate de calitate. Scopul lor principal este profitul obținut de la vizitatori aflați pentru prima dată în oraș. Mâncarea este adesea banală, mai scumpă decât în alte localuri și nu reflectă autentic gastronomia locală. Meniurile sunt create pentru a mulțumi un public cât mai larg, însă fără a reda specificul bucătăriei din zonă.

În multe orașe poți opri un taxi direct din trafic, însă cea mai sigură opțiune rămâne utilizarea stațiilor oficiale de taxi. Acestea sunt marcate pe hărțile orașelor, la fel ca stațiile de metrou, și pot fi găsite ușor sau indicate de localnici.

Atunci când alegi un taxi, verifică dacă acesta este bine inscripționat, cu sigla companiei și un număr de telefon afișat vizibil. Evită mașinile fără însemne oficiale sau cele care au doar un semn improvizat de taxi montat pe plafon.

Pentru a reduce riscul unei înșelătorii, mergi la stația oficială de taxi și așteaptă la rând, în loc să accepți oferta unei persoane care te abordează direct în terminal sau în fața gării. O altă alternativă este folosirea transportului public. Aproape toate aeroporturile din Europa, inclusiv cele de dimensiuni mici, au legături rapide și accesibile către centrul orașului.

Este recomandat să fii deosebit de atent în aeroporturi și gări. După un zbor sau o călătorie lungă cu trenul, tentația de a urca imediat într-un taxi este mare, însă tocmai atunci turiștii obosiți devin ținte ușoare pentru șoferii necinstiți.

Pentru a evita astfel de situații, folosește întotdeauna stațiile oficiale de taxi sau optează pentru servicii de transport autorizate.

Capcana este că șoferii susțin adesea că aparatul de taxat nu funcționează, aleg intenționat traseul cel mai lung sau cer, la finalul cursei, un tarif de două sau chiar trei ori mai mare decât cel normal.

Așadar, dacă o ofertă de vacanță pare prea bună ca să fie refuzată, gândește-te că exact așa este. Nu puțini români s-au trezit că au plătit și rezervat o cazare care nu există în viața reală și s-au trezit că nu au unde să stea.

Pe lângă ofertele false de cazare sau bilete de avion, escrocii promovează și excursii care nu există. În multe cazuri, aceștia copiază fotografii de pe site-uri legitime și solicită plata prin transfer bancar, metodă prin care recuperarea banilor este mult mai dificilă.

O parte dintre persoanele afectate de anulările și întârzierile zborurilor de la începutul conflictului au fost deja ținta unor astfel de escrocherii.

Experții avertizează și asupra unei înșelătorii care vizează utilizatorii platformelor de rezervări, în care escrocii trimit mesaje de tipul „Rezervarea dumneavoastră este în pericol” pentru a obține date personale sau bancare.

În acest an, mulți turiști își rezervă vacanțele în grabă, deoarece au amânat decizia din cauza incertitudinilor generate de contextul global actual. Această situație crește riscul de a deveni victime ale fraudelor online sau telefonice.

Experții în protecția consumatorilor recomandă efectuarea unei căutări inverse a imaginilor folosite în anunțurile pentru casele de vacanță și verificarea locației acestora pe hărți online pentru a confirma că proprietățile există în realitate.

Turiștii sunt sfătuiți să facă propriile verificări înainte de a rezerva o cazare pentru vacanța de vară , după ce un studiu a arătat că o treime dintre călători au observat o creștere a numărului de tentative de fraudă în domeniul turismului pe rețelele sociale.

De la taxe ascunse și servicii supraevaluate până la escrocherii bine puse la punct în zonele aglomerate, multe dintre aceste țepe turistice lasă în urmă pierderi financiare și experiențe regretabile. Cunoașterea celor mai frecvente metode folosite de escroci contribuie la o călătorie mai sigură și mai relaxată.

Cum recunoști un restaurant-capcană pentru turiști

O masă bună poate transforma complet experiența unei vacanțe. Totuși, mulți turiști ajung să plătească sume mari pentru preparate mediocre. Există câteva semne care pot indica faptul că ai intrat într-un restaurant destinat exclusiv turiștilor.

Meniurile disponibile în foarte multe limbi străine sunt unul dintre cele mai evidente indicii. Localnicii nu au nevoie de astfel de meniuri, iar în unele locuri solicitarea unui meniu în limba engleză poate duce chiar la afișarea unor prețuri mai mari.

Un alt semnal de alarmă este afișarea prețurilor în mai multe valute. Restaurantele care acceptă plata în monede străine folosesc uneori cursuri de schimb dezavantajoase sau aplică taxe suplimentare.

Meniurile pline de fotografii lucioase ale preparatelor sunt, de asemenea, specifice zonelor foarte turistice. Deși în unele țări asiatice imaginile sunt obișnuite, în multe destinații europene ele pot indica un local orientat exclusiv către vizitatori.

Dacă meniul nu afișează prețurile, întreabă înainte de a comanda. Restaurantele serioase comunică fără probleme costul preparatelor.

Descrierile excesiv de comerciale, care promovează fiecare fel de mâncare drept „cea mai bună specialitate tradițională”, reprezintă un alt indiciu că restaurantul încearcă să atragă turiști.

De asemenea, fii atent la preparatele recomandate verbal de ospătar, dar care nu apar în meniu și nu au preț afișat. Întreabă întotdeauna cât costă înainte de a le comanda pentru a evita surprizele neplăcute la nota de plată.

Escrocheriile de stradă care încă fac victime

Metoda „inelului pierdut” – una dintre cele mai vechi țepe din Paris

Escrocheria cu „inelul pierdut” este una dintre cele mai cunoscute înșelătorii stradale din Europa și a devenit un simbol al Parisului, deși astăzi poate fi întâlnită și în alte capitale europene. Totul se bazează pe un mecanism psihologic care exploatează sinceritatea și empatia turiștilor, iar scenariul este aproape întotdeauna același.

Totul începe atunci când un turist se plimbă prin apropierea unor atracții celebre, precum Champs-Élysées sau malurile Senei. Dintr-odată, o persoană aparent modestă sau dezorientată se apleacă și ridică de pe jos un inel strălucitor, care pare a fi din aur. Escrocul se apropie apoi de turist și îl întreabă dacă a pierdut bijuteria. După ce victima răspunde că nu, acesta examinează inelul și arată o ștanță falsă, precum „18K”, susținând că obiectul este foarte valoros.

Urmează etapa de manipulare. Escrocul spune că nu dorește să păstreze bijuteria, invocând motive religioase sau personale, și îi propune turistului să o ia. De multe ori completează povestea spunând că are probleme financiare și că nu știe ce să facă cu inelul. În momentul în care turistul acceptă „cadoul”, tonul se schimbă imediat. Escrocul începe să ceară bani pentru mâncare, pentru un bilet spre casă sau pentru a-și ajuta familia, conform plametescape.

Victima, convinsă că a primit un obiect valoros, se simte obligată să ofere o recompensă și îi dă 10, 20 sau chiar 50 de euro.

Finalul este întotdeauna același. După ce ajunge la un bijutier sau analizează mai atent inelul, turistul descoperă că acesta este doar o piesă ieftină din alamă sau cupru, care valorează câțiva cenți.

Cea mai sigură metodă de a evita această înșelătorie este să ignori persoana care pretinde că a găsit inelul și să nu accepți niciun obiect oferit pe stradă.

Brățările prieteniei și trandafirii „gratuiți”

Escrocheriile cu brățările prieteniei și trandafirii oferiți gratuit se bazează pe principiul reciprocității. Escrocii oferă victimei un cadou nesolicitat pentru a crea sentimentul că aceasta trebuie să ofere ceva în schimb.

Metoda este foarte răspândită în apropierea unor obiective turistice precum Colosseumul din Roma, Bazilica Sacré-Cœur din Paris sau Domul din Milano.

În cazul brățărilor, escrocul se apropie zâmbind, face un compliment sau întreabă turistul din ce țară vine. Înainte ca victima să poată reacționa, îi prinde mâna și îi leagă foarte repede o brățară textilă la încheietură. De multe ori nodul este făcut astfel încât brățara să nu poată fi scoasă fără a fi tăiată.

Imediat după aceea, atitudinea prietenoasă dispare. Escrocul începe să ceară bani, invocând ajutorul pentru familie sau alte motive. Dacă turistul refuză, acesta devine insistent sau chiar agresiv, iar complicii din jur intervin pentru a pune presiune asupra victimei.

O variantă asemănătoare este cea cu trandafirul „gratuit”, întâlnită mai ales în cazul cuplurilor. Escrocul îi oferă femeii o floare spunând că este un cadou. După ce aceasta o acceptă, îi blochează pe cei doi și cere bani, profitând de faptul că partenerul se simte stânjenit să refuze plata.

În ambele situații, cea mai bună soluție este un refuz ferm și evitarea contactului fizic. Nu accepta obiecte oferite gratuit și nu intra în conversații cu persoane necunoscute care încearcă să îți pună ceva în mână.

Jocul celor trei pahare și jocurile de noroc ilegale de pe stradă

Jocul celor trei pahare, precum și varianta cu trei cărți, reprezintă una dintre cele mai vechi înșelătorii stradale din Europa. Deși mulți turiști au auzit despre această metodă, ea continuă să producă profituri importante grupărilor care o organizează în orașe precum Berlin, Londra sau Paris.

La prima vedere pare un simplu joc de îndemânare, însă, în realitate, este un spectacol atent regizat în care un turist nu are nicio șansă să câștige.

Escrocheria implică o întreagă echipă, nu doar persoana care mută paharele. Cei care par a fi spectatori sunt, de fapt, complici. Ei mimează entuziasmul, pariază, câștigă sume importante și îi încurajează pe turiști să participe, pentru a crea impresia că jocul este corect.

Dacă o victimă decide să joace, de multe ori câștigă prima rundă. Este o strategie prin care escrocii îi câștigă încrederea și o determină să mizeze sume mai mari.

Ulterior, operatorul folosește tehnici de prestidigitație pentru a ascunde bila în palmă sau între degete, astfel încât aceasta să nu se afle niciodată sub paharul ales de jucător. Indiferent de alegere, turistul pierde.

În plus, mulțimea adunată în jurul jocului oferă acoperire hoților de buzunare. În timp ce victima urmărește atent mișcările operatorului și își scoate portofelul, complicii îi pot fura bunurile fără să observe.

În multe țări europene, acest joc este considerat joc de noroc ilegal. Poliția avertizează că inclusiv simpla oprire pentru a privi poate fi riscantă, deoarece turiștii devin ținte ușoare pentru hoți.

Cea mai bună metodă de protecție este să eviți complet astfel de spectacole stradale și să nu participi la jocuri care promit câștiguri rapide. În spatele lor se află aproape întotdeauna o echipă organizată de escroci.

Tehnologia folosită împotriva turiștilor

Multe dintre înșelătoriile din timpul călătoriilor urmează aceleași tipare, odată ce știi la ce să fii atent. Un exemplu frecvent îl reprezintă site-urile false de rezervări. Aceste pagini sunt create astfel încât să arate aproape identic cu platformele oficiale, însă scopul lor este să îți obțină datele de plată fără să îți facă, în realitate, nicio rezervare.

O altă metodă des întâlnită este clonarea anunțurilor de cazare, în special în cazul locuințelor închiriate în regim turistic. Escrocii copiază un anunț real și îl republică folosind alte date de contact. Fotografiile și descrierea pot fi autentice, însă persoana căreia îi trimiți banii nu are nicio legătură cu proprietatea respectivă.

Și e-mailurile de tip phishing sunt folosite pe scară largă. Aceste mesaje par să provină de la companii aeriene, hoteluri sau platforme de rezervări și îți solicită să confirmi anumite informații sau să rezolvi o presupusă problemă. Dacă accesezi linkul din mesaj, poți ajunge pe o pagină falsă de autentificare, creată pentru a-ți fura datele de conectare.

Printre alte metode utilizate de escroci se numără și falsa asistență pentru clienți, prin afișarea pe internet a unor numere de telefon care pretind că aparțin companiilor oficiale, precum și capcanele prin rețele Wi-Fi publice, folosite pentru interceptarea datelor de autentificare.

În toate aceste situații, scopul este același: infractorii încearcă să creeze o situație care pare obișnuită și de încredere, astfel încât să îți scadă vigilența și să îți poată obține datele personale sau banii.