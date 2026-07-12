Thailanda, paradisul exotic cu plaje spectaculoase, temple aurii și mâncare de top. Ghid pentru o vacanță de neuitat

Thailanda este o țară cu numeroase contraste, având plaje spectaculoase, dar și păduri, jungle și munți. Indiferent dacă vrei să înoți, să te relaxezi la soare sau să explorezi fauna sălbatică, o vacanță în Thailanda nu devine niciodată plictisitoare.

Dacă îți dorești relaxare la mare, poți vizita plajele și golful Hat Karon din Phuket, cu dune de nisip și palmieri. Insula Ko Tao are recife de corali și este un loc ideal pentru învățarea scufundărilor, dar poți practica și ciclism montan sau te poți relaxa pe plajă. Iată tot ce poți să vezi în Thailanda. De ce Thailanda este una dintre cele mai iubite destinații din Asia Thailanda este una dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume, renumită pentru peisajele sale variate, patrimoniul cultural și experiențele pe care le oferă. De la munții din Chiang Mai și agitația din Bangkok până la plajele din Koh Samui și insulele din apropierea Phuketului, țara atrage turiști interesați de natură, istorie, gastronomie și relaxare. Temple Templele budiste sunt printre cele mai importante atracții ale Thailandei. În Bangkok se află Marele Palat și Wat Phra Kaew, unde este păstrat celebrul Buddha de Smarald, precum și Wat Pho, cunoscut pentru statuia uriașă a lui Buddha Culcat și pentru școala sa tradițională de masaj thailandez. Peisaje Thailanda oferă numeroase atracții naturale, precum stâncile calcaroase și pădurile tropicale din Parcul Național Khao Sok, pădurea de mangrove din Rayong sau traseele din Chiang Mai, unde turiștii pot vizita temple ascunse și celebra cascadă „Sticky Waterfall”, pe care se poate urca datorită rocii calcaroase aderente, conform stories.hilton. Citește și Gesturi considerate ofensatoare în cultura greacă. Ce trebuie să știe turiștii înainte să ajungă în Grecia Mâncarea Bucătăria locală este una dintre principalele atracții ale țării. Bangkok este renumit atât pentru restaurantele premiate cu stele Michelin, cât și pentru preparatele stradale din Sukhumvit Soi 38, unde pot fi încercate specialități precum Pad Thai și orezul lipicios cu mango. Pe insula Koh Samui, restaurantele de pe plajă servesc fructe de mare proaspete și preparate locale. Cele mai frumoase insule din Thailanda Insulele din estul Thailandei se află aproape de granița cu Cambodgia și sunt cele mai ușor accesibile din Bangkok, fiind preferate pentru escapade de weekend. Comparativ cu insulele din sud, sunt mai puțin dezvoltate și mai puțin aglomerate, fiind frecventate în principal de turiști locali. Cea mai mare insulă din regiune este Koh Chang, iar de aici sau din provincia Trat se poate ajunge cu feribotul către alte insule mai mici și mai liniștite. Koh Kood este a patra cea mai mare insulă a Thailandei și una dintre cele mai puțin dezvoltate. Acoperită în mare parte de junglă, fără orașe și cu foarte puține drumuri, insula este destinată celor care caută liniște, plaje aproape neatinse și cascade naturale. Accesul se face cu feribotul din Trat, iar atmosfera este ideală pentru relaxare în mijlocul naturii. Koh Wai este o insulă mică și izolată, situată la 20-45 de minute cu barca de Koh Chang. Nu are drumuri asfaltate, electricitate permanentă sau sate, ci doar câteva bungalow-uri și restaurante. Plajele cu nisip alb, apa limpede și recifele de corali fac din Koh Wai o destinație potrivită pentru snorkeling și relaxare, departe de aglomerație și viața de noapte. Koh Mak este o insulă de doar 16 km², apreciată pentru atmosfera liniștită și numărul redus de turiști. Vizitatorii pot face snorkeling, ciclism, scufundări sau excursii către insulele și parcurile marine din apropiere, precum Koh Kham și Parcul Național Koh Rang. Se ajunge rapid cu barca din Trat sau din Koh Chang. Koh Samet este una dintre cele mai apropiate insule de Bangkok și o destinație populară pentru weekend. Deși zona Silver Sands este cunoscută pentru baruri și viața de noapte, insula oferă și numeroase plaje liniștite, mai ales în timpul săptămânii. Accesul se face cu autobuzul până la Ban Phe, în provincia Rayong, urmat de o scurtă traversare cu barca.

Templele spectaculoase care merită vizitate Nordul Thailandei găzduiește unele dintre cele mai frumoase temple budiste din țară. Relieful specific regiunii le influențează amplasarea, astfel că multe sunt construite în zone rurale, pe munți sau pe vârfuri de deal, oferind priveliști spectaculoase. Wat Analayothipyaram Locul este foarte frumos și liniștit. Templul are și câteva elemente aparte: un chedi în stil Bodh Gaya, cu forme unghiulare și aspect masiv, acoperit cu plăci ceramice, cum nu mai văzusem până atunci, precum și un pavaj decorat cu plăci turcoaz inspirate de ocean, pe care apar crabi și țestoase. În apropiere se află orașul Phayao, situat pe malul unui lac întins, apreciat pentru promenada sa și piața de noapte.

Wat Si Chum din Sukhothai Situat în Parcul Istoric Sukhothai, fosta capitală a Thailandei, templul adăpostește una dintre cele mai impresionante statui ale lui Buddha din piatră. Clădirea are un design masiv, iar statuia uriașă domină întregul spațiu – mâna lui Buddha este mai mare decât un om.

Pagodele Regale de pe Doi Inthanon Aceste pagode sunt printre cele mai cunoscute obiective religioase din nordul Thailandei. Se află pe cel mai înalt munte al țării, Doi Inthanon, și oferă panorame spectaculoase asupra împrejurimilor. Ambele pagode sunt impresionante, însă adevărata atracție este grădina cu flori care le înconjoară. Este foarte întinsă, include mai multe fântâni și amenajări peisagistice și reprezintă una dintre cele mai frumoase grădini florale din Thailanda, în afara festivalurilor dedicate florilor.

Wat Phra That Doi Phra Chan Acest templu impresionează din trei motive. Primul este zona cu influențe japoneze, unde mii de statuete kitsune (vulpi din mitologia japoneză) înconjoară un Buddha cu un aspect neobișnuit pentru Thailanda. În apropiere se află o statuie Totoro și numeroase porți roșii torii autentice, ceea ce creează impresia că te afli în Japonia. Al doilea punct de atracție este templul auriu amplasat pe cealaltă parte a dealului. Acesta are o poartă aurie spectaculoasă și oferă priveliști frumoase asupra zonei rurale atunci când vremea este senină. Al treilea element, ușor de trecut cu vederea, se află la baza dealului: o statuie a lui Buddha care pare sculptată în gheață. Este adăpostită sub o cupolă albastră și păzită de statui uriașe albastre, cu expresii impunătoare. Ansamblul este unul dintre cele mai spectaculoase și originale temple din nordul Thailandei.

Cele mai frumoase plaje Cele mai frumoase plaje din Phuket

Plaja Patong – cea mai bună alegere pentru viața de noapte și atmosfera animată Patong Beach este una dintre cele mai populare plaje din Phuket pentru cei care caută distracție și energie. În timpul zilei, turiștii se pot bucura de sporturi nautice precum jet ski sau parasailing, dar și de relaxare pe șezlongurile de pe plajă. După apus, celebra Bangla Road se transformă într-un centru al vieții de noapte, cu tarabe cu mâncare stradală, muzică live și numeroase baruri. Datorită plajei întinse și facilităților complete, Patong este considerată una dintre cele mai bune plaje din Thailanda pentru cei care vor distracție, scrie royalcaribbean. Plaja Nai Harn – ideală pentru înot și relaxare Situată în sudul insulei Phuket, Nai Harn Beach este un golf liniștit, în formă de semilună, înconjurat de dealuri acoperite de vegetație tropicală. Atmosfera calmă și valurile line o transformă într-una dintre cele mai liniștite plaje din Phuket, potrivită pentru înot și relaxare departe de aglomerație. Este preferată atât de localnici, cât și de cei care petrec mai mult timp pe insulă și caută o experiență autentică. Plaja Kata – potrivită pentru familii Aflată la sud de Patong, Kata Beach este una dintre cele mai apreciate plaje din Thailanda pentru familiile cu copii. Plaja are nisip fin, o intrare lină în apă și valuri blânde, fiind ideală pentru înot. În apropiere se găsesc cafenele, centre de închiriere pentru echipamente sportive și numeroase zone umbrite. Cele mai frumoase plaje din Krabi

Plaja Railay Railay Beach poate fi accesată doar cu barca și este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Thailanda. Stâncile uriașe de calcar încadrează plajele Railay West și Railay East, iar nisipul alb și apa verde-smarald creează un peisaj impresionant. Zona este renumită pentru escaladă, explorarea peșterilor și traseele scurte către puncte panoramice. Plaja Phra Nang La doar câteva minute de mers pe jos de Railay se află Phra Nang Beach, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Thailanda. Stâncile spectaculoase, peșterile marine și bărcile tradiționale care servesc fructe de mare proaspete creează o atmosferă romantică. În plus, plaja este mai liniștită decât Railay West și are ape puțin adânci. Plaja Ao Nang Ao Nang Beach combină accesibilitatea cu frumusețea naturală. Situată în centrul zonei turistice din Krabi, plaja este înconjurată de restaurante, cafenele și agenții care organizează excursii cu barca către Insulele Hong, Chicken Island și alte destinații din apropiere. Chiar dacă plaja nu este la fel de spectaculoasă ca altele din zonă, reprezintă o bază excelentă pentru explorarea regiunii. Cele mai frumoase plaje din Koh Samui

Plaja Chaweng Chaweng Beach este cea mai cunoscută plajă din Koh Samui. Are nisip alb și fin, ape turcoaz puțin adânci și numeroase hoteluri și restaurante amplasate chiar pe malul mării. Familiile găsesc aici multe activități, inclusiv închirierea de paddleboard și zone potrivite pentru copii. Plaja Lamai Situată la sud de Chaweng, Lamai Beach oferă o atmosferă mai relaxată și mai puțini turiști. Nisipul fin, apa limpede și peisajele spectaculoase o transformă într-o alegere excelentă pentru cupluri, persoane care călătoresc singure sau pentru cei care caută o zi liniștită la plajă. Cele mai frumoase plaje din Insulele Phi Phi

Maya Bay Maya Bay, situată pe insula Koh Phi Phi Leh, a devenit celebră după filmul „The Beach”. Înconjurată de stânci abrupte și ape turcoaz, este una dintre cele mai fotografiate plaje din Thailanda. Pentru protejarea ecosistemului, accesul în golf este restricționat. Înotul nu mai este permis, însă vizitatorii pot admira peisajul de pe plajă, din punctele special amenajate sau din ambarcațiunile aflate în apropiere. Experiențe autentice pe care nu trebuie să le ratezi

Descoperă preparatele tradiționale chiar în regiunile din care provin Bucătăria thailandeză diferă considerabil de la o regiune la alta – de la nord și Isan până la Câmpiile Centrale și sudul țării. Rețetele au fost influențate de relieful local, climă și culturile învecinate, ceea ce face ca fiecare zonă să aibă preparate și arome specifice. Cele mai autentice preparate pot fi descoperite în restaurantele locale, piețele tradiționale și tarabele cu mâncare stradală din fiecare regiune. Aici, rețetele sunt păstrate în forma lor originală, sunt preparate simplu, au prețuri accesibile și, de multe ori, oferă arome mai intense decât variantele servite în marile orașe. Isan (nord-estul Thailandei) Regiunea Isan are un climat mai arid, iar gastronomia locală se bazează pe ingrediente ușor de cultivat și conservat. Orezul lipicios este alimentul de bază, alături de legumele sălbatice și preparatele fermentate. Printre cele mai cunoscute mâncăruri se numără: • som tam, în numeroase variante; • larb, o salată din carne tocată condimentată cu ierburi aromatice; • nam tok; • preparate care conțin pla ra, un pește fermentat folosit frecvent în bucătăria locală. Verdețurile sălbatice și plantele aromatice sunt prezente aproape la fiecare masă, iar combinația de gusturi sărate, acre și picante contribuie atât la conservarea alimentelor, cât și la stimularea apetitului într-o regiune cu temperaturi ridicate, scrie tourismthailand. Nordul Thailandei Clima mai răcoroasă și accesul la ingrediente din pădurile montane au influențat dezvoltarea unei bucătării mai ușoare, cu mai puțin ulei și un accent puternic pe ierburi aromatice. Printre preparatele reprezentative se află: • gaeng om, o supă bogată în verdețuri și ierburi; • variante locale ale supei cu tăiței khao soi; • sai ua, cârnați aromați cu plante și condimente; • nam phrik noom, o pastă din ardei verzi servită alături de legume fierte. Porțiile sunt, în general, mai mici, iar aromele sunt echilibrate, fără a fi excesiv de picante sau intense. Călătoria cu trenul prin zonele rurale ale Thailandei O călătorie cu trenul prin zonele rurale ale Thailandei oferă o perspectivă diferită asupra țării, într-un ritm lent și apropiat de viața de zi cu zi. Pe traseu, peisajele se schimbă treptat, de la munții din nord la câmpiile fertile și plantațiile din sud, iar prin fereastra trenului pot fi observate sate, terenuri agricole și activitățile cotidiene ale localnicilor. Rețeaua feroviară are o istorie îndelungată, iar costul redus al biletelor transformă trenul într-un mijloc de transport accesibil și într-o modalitate autentică de a descoperi viața rurală din Thailanda. Participă la festivalurile tradiționale organizate de comunitățile locale În întreaga Thailanda au loc numeroase festivaluri locale, multe dintre ele fiind organizate în funcție de calendarul lunar și de ciclurile agricole. Printre cele mai cunoscute se numără: • Bun Bang Fai (Festivalul Rachetelor), organizat în regiunea Isan pentru a marca începutul sezonului ploios; • Phi Ta Khon, desfășurat în districtul Dan Sai, provincia Loei, un festival care îmbină credințele spirituale cu tradițiile și legendele satelor; • Loy Krathong, care în localitățile mici rămâne o ceremonie liniștită de recunoștință față de râuri și ape, spre deosebire de spectacolele ample organizate în marile orașe. În nordul Thailandei sunt organizate și variante locale ale festivalului Yi Peng. Acestea au loc, în principal, în incinta templelor și în cartierele comunităților, fiind concentrate pe acte de merit religios și pe participarea familiilor. Deși denumirile și ritualurile diferă de la o regiune la alta, toate aceste festivaluri au un scop comun: întărirea legăturilor dintre membrii comunității, păstrarea echilibrului spiritual și transmiterea tradițiilor din generație în generație.

Cum te deplasezi prin Thailanda Tuk-Tuk Tuk-tuk-urile sunt, în general, mai scumpe decât taxiurile pe motocicletă sau songthaew-urile, deoarece reprezintă unul dintre cele mai populare mijloace de transport pentru turiști. Cu toate acestea, merită să faci măcar o călătorie cu un tuk-tuk în timpul vacanței în Thailanda. Tarifele sunt, de regulă, între 80 și 150 baht. Dacă știi câteva expresii de bază în limba thailandeză sau negociezi înainte de plecare, șansele de a plăti un preț prea mare sunt mai mici.

Taxi Bangkok este unul dintre orașele cu cele mai multe taxiuri raportate la numărul de locuitori. Spre deosebire de multe metropole occidentale, sistemul de taximetre face ca deplasările să fie relativ accesibile. Tariful de pornire este de 35 baht. După aceea, costul este de aproximativ 2 baht pentru primii 2 kilometri și apoi în jur de 2 baht pentru fiecare kilometru suplimentar. Traficul din Bangkok poate deveni foarte aglomerat, astfel că, pentru distanțe scurte, taxiurile pe motocicletă sunt adesea o variantă mai rapidă. Totuși, taxiurile clasice au avantajul aerului condiționat, un aspect apreciat în zilele foarte călduroase. În celelalte orașe și localități din Thailanda există mai puține taxiuri, iar multe dintre ele nu folosesc taximetru. Din acest motiv, este recomandat să stabiliți prețul înainte de plecare, deoarece tarifele pot varia. Taxi pe motocicletă Taxiurile pe motocicletă reprezintă una dintre cele mai rapide și ieftine modalități de transport pentru distanțe scurte. Ele sunt disponibile în majoritatea orașelor și chiar în multe localități mai mici. Acest mijloc de transport nu este foarte practic dacă aveți bagaje voluminoase sau dacă plouă puternic, însă pentru călătoriile de zi cu zi este o alegere convenabilă. Un avantaj este faptul că pot călători două persoane pe aceeași motocicletă, iar costul nu crește foarte mult. Tarifele obișnuite sunt cuprinse între 20 și 100 baht, în funcție de distanță. Este suficient să spui șoferului strada sau destinația dorită, iar în cele mai multe cazuri acesta va ști exact unde trebuie să ajungă. Songthaew Songthaew este unul dintre cele mai ieftine mijloace de transport din Thailanda. Denumirea înseamnă literalmente „două rânduri”, deoarece vehiculul este un pick-up modificat, prevăzut cu două bănci amplasate în partea din spate pentru pasageri. În spatele vehiculului există și un spațiu unde câțiva pasageri pot sta în picioare și se pot ține de barele de susținere. Șoferii circulă, de regulă, cu viteză redusă, însă este recomandat să te ții bine în timpul călătoriei. Dacă nu te deranjează să aștepți 10-15 minute până la sosirea unui vehicul, songthaew este o opțiune foarte economică. O călătorie prin oraș poate costa chiar și numai 10 baht. Pentru a coborî, trebuie doar să apeși unul dintre butoanele montate pe plafonul vehiculului, iar șoferul va opri. Plata se face la coborâre. Songthaew-urile sunt întâlnite mai ales în orașele mici și în stațiunile turistice, fiind mai puțin comune în metropole precum Bangkok sau Chiang Mai. Autobuz Thailanda dispune de o rețea bine dezvoltată de transport cu autobuzul, iar Bangkok are cel mai extins sistem din țară. În multe orașe mici și localități, songthaew-urile sunt folosite mai frecvent decât autobuzele pentru transportul local. Totuși, numeroase orașe au curse regulate către alte localități și destinații turistice importante. În Bangkok circulă autobuze de diferite dimensiuni și culori, operate atât de companii publice, cât și private. Cele mai ieftine bilete costă aproximativ 7 baht, iar celelalte tipuri de autobuze rămân, în general, accesibile. Din Bangkok pleacă zilnic autobuze pe distanțe lungi către destinații precum Pattaya, Hua Hin, Krabi, Phuket sau Chiang Mai. Pentru cei care călătoresc cu un buget redus, autobuzul reprezintă adesea o alternativă mai ieftină decât avionul sau trenul. În orașele mici, autobuzele pleacă de obicei dintr-un singur terminal. În schimb, în Bangkok există mai multe autogări, fiecare deservind anumite regiuni ale țării. De asemenea, sunt disponibile mai multe categorii de autobuze, cu niveluri diferite de confort și tarife corespunzătoare. Cele mai bune perioade pentru a vizita țara Cea mai bună perioadă pentru a vizita Thailanda este între lunile noiembrie și februarie, când cea mai mare parte a țării se află în sezonul mai răcoros. Dacă plănuiești să vizitezi partea estică a peninsulei, cunoscută și sub numele de Golful Thailandei, perioada optimă este între aprilie și septembrie. Pentru că Thailanda se află complet în zona tropicală, vremea nu variază precum în regiunile cu patru anotimpuri. În schimb, două tipare climatice tropicale aduc musoni care determină un sezon ploios și un sezon uscat mai răcoros. Cu excepția zonelor montane din nord, unde temperaturile pot fi mai blânde iarna, în restul țării este cald tot timpul anului, cu valori medii între 25–29°C. Thailanda are, în general, trei sezoane: • sezonul ploios (mai–octombrie) • sezonul răcoros de iarnă (noiembrie–februarie) • sezonul cald (martie–mai) În sezonul cald, temperaturile pot deveni foarte ridicate, mai ales în nord, unde pot ajunge chiar la 40°C. Deși poate părea surprinzător, cea mai bună perioadă pentru a vizita Thailanda este tocmai așa-numita „iarnă”. Țara are climă tropicală tot anul, însă majoritatea turiștilor preferă lunile mai răcoroase, când căldura este mai ușor de suportat, iar umiditatea este mai redusă. În plus, în aceste luni, marea pe coasta de vest este mai calmă, ceea ce creează condiții ideale pentru snorkeling și scufundări.

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