Nicușor Dan ar putea să cheme miercuri partidele la consultări, explică surse din Administrația prezidențială pentru Știrile ProTV, dar acest detaliu încă nu este „bătut în cuie”. Desemnarea viitorului premier ar urma să aibă loc după discuțiile cu formațiunile parlamentare.

Aceste consultări ar putea avea loc înainte de plecarea în Statele Unite ale Americii, dar și la aproximativ trei luni de la desemnarea și respingerea în Parlament a lui Adrian Veștea. Executivul pe care acesta l-a format a picat la vot pe 22 iunie 2026. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, însă avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi aprobat.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare, notează Agerpres.

El a vorbit despre la dezbaterile dintre partidele politice privind desemnarea unui nou șef al Guvernului.

„Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare (...) Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se întâmplă în urma desemnării”, a afirmat Nicușor Dan.

Numele luate în calcul pentru Palatul Victoria

În ultima perioadă, mai multe nume au fost vehiculate pentru funcția de premier, după patru luni de la demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan și două nominalizări din partea lui Nicușor Dan – din care doar una a ajuns la votul Parlamentului.

Una dintre cele mai recente variante vehiculate a fost Luca Niculescu. Diplomatul a fost prezentat de mai multe surse drept o posibilă variantă de premier independent, luată în calcul la Cotroceni.

Varianta nu a fost însă confirmată oficial de președintele Nicușor Dan. Atât premierul interimar Ilie Bolojan, cât și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au afirmat că șeful statului nu le-a prezentat numele lui Luca Niculescu în discuțiile purtate cu aceștia.

Un alt nume vehiculat constant de la începutul crizei politice a fost Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor a fost indicat drept o posibilă soluție pentru Palatul Victoria, în special datorită profilului său economic. Numele lui Nazare a apărut în discuțiile de la sfârșitul lunii august și s-a regăsit ulterior printre variantele analizate la începutul lunii septembrie.

În paralel, partidele au venit cu propriile propuneri pentru funcția de premier. PSD l-a susținut pe Sorin Grindeanu, care și-a asumat personal candidatura. La sfârșitul lunii august, social-democrații au decis să meargă la Cotroceni cu propriul candidat pentru funcția de șef al Guvernului.

De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR l-au susținut pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Numele acestuia a rămas oficial pe masa negocierilor, însă nu a reușit să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare.

În plus, Ilie Bolojan a afirmat că soluţia pe care o vede fezabilă pentru ieșirea din criza politică este formarea unui guvern de tranziţie, a unui guvern „de armistiţiu”, cu un premier tehnocrat şi cu miniştri tehnocraţi.

„Soluţia pe care am propus-o la începutul verii şi pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziţie, am spus un guvern de armistiţiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă cu un premier... în principal, care să se bazeze pe tehnocraţi, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar nişte proxy tehnocraţi, dar care nu au cunoştinţe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificaţi, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate şi alţii sunt în faţă şi îşi pot asuma răspunderea”, a declarat Ilie Bolojan.