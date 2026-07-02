Cele mai frecvente 10 capcane pentru turiști în Grecia. La ce escrocherii să fii atent

Iată cum recunoști greșelile frecvente pe care le fac turiștii, de la bancomate cu comisioane mari, până la taxiuri cu aparate de taxat neconforme și „reduceri” care, în realitate, nu există.

Înșelătorii comune întâlnite în zonele turistice din Grecia

Escrocheria localnicului prietenos

Un localnic aparent prietenos inițiază o conversație, oferind adesea să îți arate orașul sau să îți dea recomandări despre cele mai bune locuri de vizitat. În cele din urmă, te duc la un restaurant sau bar unde primești o notă de plată exagerată sau îți cer bani pentru „serviciile” lor.

Fii precaut cu străinii excesiv de amabili care oferă ajutor nesolicitat. Refuză politicos și informează-te din surse sigure despre tururi și ghizi autorizați.

Suprataxarea curselor de taxi

Suprataxarea taxiurilor este o escrocherie frecventă în multe părți ale lumii, inclusiv în Grecia. Unii șoferi profită de turiști și cer tarife mai mari sau aleg rute mai lungi decât este necesar. Pot spune și că aparatul de taxare este defect și cer un preț fix, de obicei mult peste costul real al cursei.

Insistă întotdeauna ca aparatul de taxare să fie pornit și informează-te aproximativ despre costul cursei până la destinație. Folosește aplicații de ride-sharing de încredere acolo unde sunt disponibile și, dacă ai dubii, cere hotelului un serviciu de taxi recomandat.

Produse false

Vânzătorii ambulanți pot vinde produse contrafăcute, cum ar fi genți de designer, ceasuri și electronice false, susținând că sunt originale. Aceste produse sunt de obicei de calitate slabă și nu își justifică prețul.

Cumpără doar din magazine de încredere și evită vânzătorii stradali care oferă produse de lux la prețuri suspect de mici. Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, de obicei nu este.

Furtul din buzunare

Furtul din buzunare este frecvent în zonele turistice aglomerate, în transportul public și pe străzile intens circulate. Hoții acționează adesea în grupuri și folosesc diverse distrageri pentru a fura portofele, telefoane și alte obiecte de valoare. O metodă comună este să arunce o substanță albă pe tine și să se ofere să te ajute să te cureți, timp în care îți fură bunurile.

Ține obiectele de valoare în siguranță și greu accesibile. Folosește un portofel de siguranță sau o borsetă purtată sub haine și fii atent în locurile aglomerate. Evită să expui obiecte scumpe precum bijuterii sau camere foto.

Taxe ascunse în restaurante și cafenele

Călătorii au fost avertizați să își verifice cu atenție nota de plată în străinătate pentru eventuale taxe de serviciu ascunse.

O taxă de serviciu de 15% este inclusă automat prin lege în majoritatea restaurantelor din Franța, în timp ce o taxă obligatorie numită „coperto” în Italia îi ia adesea prin surprindere pe turiști.

Bacșișul și taxele de serviciu pot fi o modalitate bună de a arăta recunoștință pentru servicii bune, dar din păcate unele locuri le folosesc pentru a compensa salarii insuficiente ale angajaților.

„Taxele de serviciu în unele destinații, cum este Spania, nu sunt obligatorii, dar pot ajunge până la 30% din nota de plată finală, ceea ce poate genera costuri suplimentare semnificative, așa că poți cere politicos eliminarea lor, în funcție de experiență.

În alte țări, unele costuri suplimentare sunt obligatorii, iar vizitatorii ar trebui să evite să ceară eliminarea lor de pe nota de plată, deoarece pot jigni localnicii. În Italia, de exemplu, există o taxă standard per persoană care acoperă anumite costuri și nu poate fi eliminată.

Taxele de serviciu în Grecia sunt adesea incluse în nota de plată în zonele turistice din Grecia, iar dacă există o astfel de taxă, nu este necesar bacșișul, dar este politicos să fie lăsat. În localurile fără taxă de serviciu se așteaptă de obicei un bacșiș de aproximativ 10–20% în numerar.

Probleme legate de închirieri auto

Daunele la mașinile închiriate sunt o problemă frecventă de călătorie și reprezintă baza unor escrocherii din domeniul închirierilor auto.

Știai că firmele de închirieri, mai ales cele din străinătate, îți pot debita cardul de credit chiar și la câteva luni după ce ai returnat mașina? Este adevărat. Până atunci, călătorii adesea nu mai au documente care să dovedească faptul că daunele nu au fost din vina lor.

Majoritatea călătorilor cu experiență știu să verifice cu atenție vehiculul, însă la companiile de închirieri aglomerate, mii de mașini sunt preluate și returnate.

Unele companii de închirieri încearcă să transfere costul daunelor produse de alți șoferi, inclusiv de propriii angajați, asupra următorului client neavizat.

Iată încă un lucru pe care s-ar putea să nu îl știi: documentarea stării mașinii înainte de închiriere te poate ajuta dacă ai un accident în timpul călătoriei. Companiile de închirieri sunt dispuse să transfere toate daunele asupra clientului, chiar dacă acestea existau înainte de închiriere. Înregistrarea ta privind starea mașinii poate ajuta la evaluarea daunelor.

Fotografierea mașinii înainte de a pleca nu este suficientă.

Pentru a te proteja de această înșelătorie frecventă, trebuie să faci mai mult. Iată cum să documentezi corect starea unei mașini de închiriat înainte de a pleca și la returnare.

Escrocii se dau drept companii de închirieri auto, creează site-uri false și publică numere de telefon false de suport, pentru a-i convinge pe turiști că sunt legitimi. Apoi le cer oamenilor să plătească în avans — cu carduri cadou sau carduri de debit preplătite. Pentru a evita escrocheriile din închirieri auto:

Caută informații despre compania de închirieri prin căutarea numelui acesteia împreună cu termeni precum „escrocherie”, „plângeri” sau „recenzii”, pentru a vedea dacă alți oameni au avut experiențe negative.

Verifică ofertele direct cu compania. Dacă ai nevoie de suport, caută datele de contact pe site-ul oficial al companiei. Nu folosi rezultatele din motoarele de căutare, deoarece escrocii pot plăti reclame sponsorizate care apar primele în rezultate.

Plătește cu card de credit dacă este posibil și nu folosi niciodată carduri cadou sau carduri de debit preplătite. Tranzacțiile cu card de credit pot fi contestate, dar cardurile cadou sau cele preplătite funcționează ca numerar. Odată ce ai transmis numărul și PIN-ul unui escroc, banii sunt pierduți.

Înainte să te grăbești să rezervi o mașină de închiriat aparent disponibilă imediat, informează-te despre aspectele importante ale închirierii auto. Dacă identifici o fraudă, o poți raporta la FTC pe ReportFraud.ftc.gov.

Capcane la plajă și șezlonguri

Plajele din Grecia, în special cele dotate cu saltele groase sau baldachine, sunt de regulă cele mai scumpe. În multe cazuri, prețurile sunt ridicate și pot fi însoțite de o consumație minimă obligatorie, uneori semnificativă.

O variantă mai accesibilă este să te deplasezi 100–200 de metri spre stânga sau spre dreapta față de zonele centrale. Acolo, majoritatea beach bar-urilor oferă șezlonguri fie gratuite, fie la prețuri mici, de obicei între 5 și 10 euro pentru un set, cu condiția să consumi ceva de la bar, cum ar fi o cafea, o apă sau un suc.

Este recomandat să întrebi întotdeauna înainte de a te așeza, pentru a evita situațiile în care ți se solicită ulterior sume mai mari decât te așteptai.

Cum să te ferești de prețuri umflate pentru turiști

Bucătăria grecească este delicioasă, dar a mânca în oraș poate fi costisitor. Totuși, există modalități de a economisi bani pe mâncare, în timp ce te bucuri în continuare de preparatele locale. O opțiune este să mănânci în taverne locale, în locul restaurantelor turistice. Aceste localuri oferă mâncare grecească autentică la prețuri mult mai mici decât restaurantele destinate turiștilor.

O altă variantă este să cumperi alimente din piețele locale și să îți prepari singur mesele. Aceasta poate fi o modalitate bună de a economisi bani și de a experimenta cultura locală. Poți încerca și mâncarea de stradă, care este accesibilă și gustoasă. Printre preparatele de street food grecești se numără gyros, souvlaki și spanakopita.

Când cauți un loc unde să mănânci, evită restaurantele de tip lanț. Acestea sunt, de obicei, foarte scumpe. În schimb, încearcă să găsești restaurante mici, locale. Există și situații în care apar diverse practici incorecte în restaurantele mici, însă chiar și așa, indiferent cât ar fi adaosul la preț, costurile nu se apropie de cele ale restaurantelor de tip lanț.

O metodă bună de a descoperi restaurante locale este să folosești forumuri precum Reddit și să ceri recomandări de la localnici în subforumurile dedicate Greciei.