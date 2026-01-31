Tot mai mulți călători aleg astăzi site-urile online pentru a-și planifica vacanțele în străinătate, în loc să meargă la agenții de turism, scrie Express.

Aceasta le oferă turiștilor flexibilitate totală, putând să rezerve la orice oră din zi. Însă un expert avertizează că ora la care dai click pe „rezervă” poate influența semnificativ prețul aceleiași vacanțe.

Expertul în călătorii Rob.onthebeach își împărtășește trucurile pe rețelele sociale și susține că a descoperit cea mai ieftină perioadă pentru a rezerva o vacanță în 2026. Analizând date zilnic, Rob a descoperit orele cele mai scumpe și cele mai avantajoase.

Potrivit lui, cea mai scumpă perioadă este între 9:00 și 10:00 dimineața, când prețurile sunt cu 30% mai mari decât în cea mai ieftină oră a zilei.

Cel mai bun moment pentru a prinde o ofertă

Surprinzător, cea mai ieftină oră este foarte devreme dimineața, între 4:00 și 5:00.

„Noaptea, sistemele de tarifare ale companiilor aeriene se resetează practic. Cererea de a doua zi scade, prețurile revin aproape de nivelul de bază, iar apoi, pe măsură ce ziua înaintează, tot mai multe căutări și click-uri fac prețurile să urce din nou”, explică Rob.

Pentru cei care nu vor să seteze alarma la 4 dimineața, Rob a descoperit că seara târziu, între 20:00 și 22:00, rezervările sunt „vizibil” mai ieftine decât dimineața.

Dacă vreți cu adevărat să profitați, expertul a identificat chiar momentul exact când vacanța costă cel mai puțin: 2:48 dimineața. Rezervarea la acest minut poate fi cu 60% mai ieftină.

Rob avertizează însă că acest sfat nu garantează automat reduceri de 60% la toate vacanțele. „Modelul este clar: dacă vreți să economisiți bani, orele de dimineață bat întotdeauna orele de birou”, concluzionează specialistul.

