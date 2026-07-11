Conform studiului publicat de Saga Holidays, operator de vacanțe destinat persoanelor de peste 50 de ani, Spania și Croația domină clasamentul general al primelor 10 poziții, scrie Euronews, preluat de Spotmedia.ro.

În cadrul cercetării au fost comparate 80 de destinații insulare din Europa, în funcție de trei criterii principale: vremea, oferta de mâncare și băuturi și spațiile verzi.

„Acești factori au fost ponderați pentru a realiza clasamentul final, spațiile verzi reprezentând 45% din scor, vremea 35%, iar oferta gastronomică 20%. În cazul arhipelagurilor, scorul a fost calculat ca media punctajelor obținute de insulele din fiecare grup”, au explicat reprezentanții Saga Holidays.

Întreg articolul pe Spotmedia.ro.