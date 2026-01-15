Un youtuber care a călătorit în 65 de țări a numit locul unde s-ar muta: „M-am gândit serios să obțin rezidență acolo”

Un YouTuber pasionat de călătorii, care a renunțat la o carieră sedentară pentru o viață petrecută pe drumuri, a numit trei țări care l-au impresionat profund.

Originar din Australia, Dan Grec s-a mutat în Canada în urmă cu 20 de ani, după ce a studiat ingineria. Însă, în timp ce era legat de un job de birou, nu putea să nu viseze la „toate aventurile posibile din lume”, relatează Daily Express.

Dan a decis să transforme aceste gânduri în realitate și a început să economisească. În cele din urmă, și-a dat demisia, și-a vândut toate bunurile și a pornit curajos „la drum spre Alaska”, dar aceasta a fost doar începutul. S-a simțit atât de bine încât a decis să meargă spre sud și să străbată, timp de doi ani, 17 țări, până în extremitatea sudică a Americii de Sud. De atunci, aventurile sale l-au purtat pe tot globul.

Până în prezent, Dan a călătorit pe cinci continente și a vizitat nu mai puțin de 65 de țări, dintre care 35 în Africa. Cu toate acestea, atunci când a fost rugat să-și aleagă favoritele, trei destinații s-au detașat clar.

Ce destinații l-au impresionat

Dan, care a scris și o carte despre experiențele sale, a declarat: „Am condus propriile mele vehicule 4x4 prin 65 de țări, pe cinci continente. Nu mi-am propus să vizitez fiecare țară de pe glob, dar îmi place să explorez și să ajung în locuri cât mai izolate. Și intenționez să continui.”

Întrebat care este țara lui preferată, a răspuns: „E ca și cum ai întreba care este copilul meu preferat. Depinde foarte mult de vreme, de cât de obosit sunt în acel moment, de oamenii pe care îi întâlnesc și de o mulțime de alți factori, mai mult sau mai puțin aleatori.”

Prima destinație menționată de Dan a fost Gabon. „Este o țară incredibilă, cu oameni extrem de prietenoși, vaste zone sălbatice de explorat și o faună extraordinară”, a explicat el.

Situat pe coasta Atlanticului, în Africa Centrală, Gabon – cunoscut și drept „Ultimul Eden al Africii” – este o țară slab populată, cu păduri tropicale dense, care adăpostesc cimpanzei și mandrili. Pe plajele sale cu nisip alb, turiștii norocoși pot observa și gorile sau elefanți.

„Islanda are, de departe, cele mai spectaculoase peisaje pe care le-am văzut vreodată”, a continuat el.

Cunoscută drept „Țara focului și a gheții”, această națiune nordică este celebră pentru peisajele sale vulcanice impresionante, cascadele spectaculoase și activitatea geotermală, inclusiv faimoasa stațiune Blue Lagoon.

Situată între Oceanul Arctic și Oceanul Atlantic de Nord, Islanda este acoperită de câmpuri de lavă, iar apa fierbinte din subteran este folosită pentru încălzire.

În cele din urmă, Dan a dezvăluit: „Mi-a plăcut atât de mult Argentina încât m-am gândit serios să obțin rezidență acolo.”

O țară sud-americană cu peisaje extrem de diverse, situată în extremitatea sudică a continentului, Argentina se întinde pe aproximativ 4.000 de kilometri, de la nordul subtropical până la regiunile subantarctice din sud.

