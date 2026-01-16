România, în vizorul sabotorilor ruși. Moscova folosește „agenți de unică folosință” pentru operațiuni în Europa

Serviciul de informaţii al armatei ruse GRU a fost responsabil pentru o tentativă de incendiu, în 2024, asupra unei fabrici din Lituania care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene, au declarat vineri oficialii lituanieni.

Şase cetăţeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia şi Belarus au fost acuzaţi în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să comită atacuri similare şi în Polonia, România şi Republica Cehă, au declarat poliţia şi procurorii de la Vilnius, potrivit Reuters.

„Infracţiunile au fost coordonate, iar ordinele au fost date executorilor de un grup de persoane care se află în Rusia şi care au legături cu GRU din Rusia”, a declarat reporterilor adjunctul şefului poliţiei criminale din Lituania, Saulius Briginas.

Rușii recrutează sabotori pe internet

Un raport al grupului de reflecție Royal United Services Institute (RUSI) dezvăluie modul în care ofițerii de informații legați de Kremlin folosesc, „agenți de unică folosință”, inclusiv ucraineni pentru a destabiliza puterile occidentale, conform Sky News.

Spionii ruși recrutează din ce în ce mai mulți ucraineni pentru a comite acte de sabotaj în Europa, cu scopul de a submina NATO și de a încerca să întoarcă opinia publică împotriva Ucrainei.

Ofițerii de informații legați de Kremlin sunt acuzați că încearcă să recruteze persoane potențial neștiutoare prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, precum Telegram, sau al site-urilor de jocuri, pentru a le transforma în „agenți de unică folosință”, însărcinați cu comiterea de incendii, acte de vandalism și alte acte ostile.

Raportul de cercetare, publicat de grupul de reflecție Royal United Services Institute (RUSI), arată că banii sunt un factor motivator cheie, adolescenții, migranții și persoanele în vârstă cu experiență în armata sovietică fiind considerați potriviți pentru recrutare.

Plata, care variază de la sute la mii de euro, este adesea promisă în criptomonede, ceea ce face ca sursa de finanțare să fie greu de urmărit de către anchetatori.

„Metodele utilizate pentru recrutarea și atribuirea de sarcini sabotorilor au trecut de la dependența din perioada Războiului Rece de agenți de informații instruiți la un model caracterizat prin misiuni la distanță, independente și extrem de negabile: „era economiei gig” a sabotajului rus”, se arată în raportul intitulat „Răspunsul la finanțarea sabotajului rus”.





