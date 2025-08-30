Sute de turiști au rămas blocați în stațiuni din Europa, după ce agenția Cocktail Holidays a avut un blocaj financiar

Stiri Turism
30-08-2025 | 19:27
×
Codul embed a fost copiat

Sute de turiști aflați în concediu în diferite destinații din Europa s-au trezit blocați în stațiuni pentru că agenția de turism prin care și-au cumpărat vacanțele a avut probleme financiare și nu a achitat tot ce trebuia.

autor
Florentina Bălășoiu

Turoperatorul Cocktail Holidays este acuzat de mai multe agenții revânzătoare că nu și-a onorat plățile către partenerii externi, ceea ce a generat probleme legate de cazări și transport.

Cu alte cuvinte, deși a încasat sumele de la clienți, agenția nu a virat mai departe fondurile necesare pentru biletele de avion sau rezervările la hoteluri.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții tour-operatorului susțin că traversează o perioadă dificilă cauzată de ”situația economică degradată a mediului de afaceri.”

Problemele au afectat aproximativ 700 de turiști care și-au plătit integral vacanța în Grecia, Cipru, Spania. Pentru 90 la sută dintre ei au fost găsite soluții, pentru a se întoarce acasă, prin companiile partenere.

Citește și
plaja
Doi turiști au fost amendați drastic după ce au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă de lângă Valencia înainte de ora 8

Mai sunt câteva cazuri de turiști pentru care se caută variante, dau asigurări oficialii din Ministerul Economiei și Turismului. Banii necesari pentru a acoperi aceste costuri au fost folosiți din polița de asigurare a touroperatorului.

Ministerul Economiei și Turismului a demarat o anchetă. 

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Sursa: Pro TV

Etichete: turisti, concediu,

Dată publicare: 30-08-2025 19:08

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Un colț de rai din România, „uitat” de autorități, atrage turiști din toată lumea. Tradițiile încă dau viață locului
Necunoscuta Românie
Un colț de rai din România, „uitat” de autorități, atrage turiști din toată lumea. Tradițiile încă dau viață locului

În inima Munților Poiana Ruscă, furnalul de la Govăjdia, care ar fi livrat fontă pentru Turnul Eiffel, zace astăzi uitat, înghițit de bălării. Autoritățile nu îl folosesc în niciun fel pentru a atrage turiști, iar istoria se stinge tăcut.

Doi turiști au fost amendați drastic după ce au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă de lângă Valencia înainte de ora 8
Stiri externe
Doi turiști au fost amendați drastic după ce au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă de lângă Valencia înainte de ora 8

Poliția Locală din orașul spaniol Cullera a sancționat marți dimineață doi turiști, în vârstă de 75 și respectiv 80 de ani, pentru nerespectarea regulamentului de acces și utilizare a Plajei San Antonio.

„Necunoscută Românie”. Sarmizegetusa și Ulpia Traiana, între istorie pierdută și turism reinventat în Hațeg
Necunoscuta Românie
„Necunoscută Românie”. Sarmizegetusa și Ulpia Traiana, între istorie pierdută și turism reinventat în Hațeg

În Țara Hațegului tot mai mulți se întorc acasă. Refac conace de sute de ani și transformă, gospodării vechi în destinații, pentru turiști din toată lumea.

Un autocar plin cu turiști s-a răsturnat pe o autostradă din New York. Cinci morți și zeci de răniți
Stiri externe
Un autocar plin cu turiști s-a răsturnat pe o autostradă din New York. Cinci morți și zeci de răniți

Cinci persoane au murit şi câteva zeci sunt rănite, după ce un autocar cu turişti care se întorceau de la Cascada Niagara s-a răsturnat pe o autostradă din vestul statului New York, a anunţat poliţia, relatează BBC.

Satul unde tinerii plecați în străinătate se întorc acasă cu idei de afaceri. La 25 de ani Alex e deja marangozul satului
Necunoscuta Românie
Satul unde tinerii plecați în străinătate se întorc acasă cu idei de afaceri. La 25 de ani Alex e deja marangozul satului

La Sarichioi, sat lipovenesc din zona Deltei Dunării, tinerii plecați în străinătate se întorc acasă. Cu economii și idei noi deschid pensiuni, plimbă turiști cu barca și repară case vechi.

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28