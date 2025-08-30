Sute de turiști au rămas blocați în stațiuni din Europa, după ce agenția Cocktail Holidays a avut un blocaj financiar

Sute de turiști aflați în concediu în diferite destinații din Europa s-au trezit blocați în stațiuni pentru că agenția de turism prin care și-au cumpărat vacanțele a avut probleme financiare și nu a achitat tot ce trebuia.

Turoperatorul Cocktail Holidays este acuzat de mai multe agenții revânzătoare că nu și-a onorat plățile către partenerii externi, ceea ce a generat probleme legate de cazări și transport.

Cu alte cuvinte, deși a încasat sumele de la clienți, agenția nu a virat mai departe fondurile necesare pentru biletele de avion sau rezervările la hoteluri.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții tour-operatorului susțin că traversează o perioadă dificilă cauzată de ”situația economică degradată a mediului de afaceri.”

Problemele au afectat aproximativ 700 de turiști care și-au plătit integral vacanța în Grecia, Cipru, Spania. Pentru 90 la sută dintre ei au fost găsite soluții, pentru a se întoarce acasă, prin companiile partenere.

Mai sunt câteva cazuri de turiști pentru care se caută variante, dau asigurări oficialii din Ministerul Economiei și Turismului. Banii necesari pentru a acoperi aceste costuri au fost folosiți din polița de asigurare a touroperatorului.

Ministerul Economiei și Turismului a demarat o anchetă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













