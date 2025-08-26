Doi turiști au fost amendați drastic după ce au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă de lângă Valencia înainte de ora 8

Poliția Locală din orașul spaniol Cullera a sancționat marți dimineață doi turiști, în vârstă de 75 și respectiv 80 de ani, pentru nerespectarea regulamentului de acces și utilizare a Plajei San Antonio.

Agenții patrulau în zona atunci când i-au observat pe cei doi bărbați pe prima linie a plajei aflată la aproximativ 40 de km de Valencia, în timp ce își delimitau spațiul înainte de ora 8:00, deși accesul este interzis între orele 5:00 și 8:00 pentru a facilita activitățile de curățenie.

Această practică este interzisă în mod expres de regulamentul local, care prevede că este interzisă rezervarea unui loc pe plajă prin amplasarea de umbrele, prosoape sau alte obiecte în acel interval orar, relatează presa locală.

Poliția este autorizată să le ridice, iar contravenienții se confruntă cu sancțiuni cuprinse între 300 și 750 de euro, conform reglementărilor în vigoare.

Coasta din Cullera se confruntă, vară de vară, cu așa-numitul „război al umbrelelor”. De mai bine de un deceniu, în lunile iulie și august, se repetă aceeași imagine: localnici și turiști care se trezesc devreme pentru a planta scaune, prosoape sau umbreluțe pe prima linie a plajei și, în multe cazuri, le lasă acolo ore întregi pentru a-și rezerva locul.

Această obișnuință, care genera conflicte de conviețuire și plângeri constante, a început să fie combătută prin campanii municipale și reglementări specifice începând din 2017, când Primăria a intensificat supravegherea și a introdus primele sancțiuni.

