Regula nescrisă de pe plajele din Grecia. Cum poți sta pe șezlong gratuit toată ziua

Stiri Turism
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plaje grecia
Shutterstock

Vacanțele în Grecia sunt apreciate pentru plajele spectaculoase și apa cristalină, însă mulți turiști descoperă abia la destinație că există o regulă nescrisă respectată aproape peste tot.

autor
Anca Lupescu

Grecia a aplicat amenzi în valoare de peste 350.000 de euro în doar cinci zile, în cadrul unei campanii de combatere a barurilor și restaurantelor care ocupau ilegal plajele cu șezlonguri și mese, a anunțat guvernul. 

Mai mult, autoritățile au verificat peste 1.000 de sesizări venite din partea cetățenilor și turiștilor din destinații foarte populare, precum insula Corfu, peninsula Halkidiki și regiunea Attica, din jurul Atenei, în încercarea de a limita efectele turismului excesiv. Regulile privind plajele grecești se schimbă, iar turiștii trebuie să știe cum se pot bucura în continuare de timpul la plajă și cum pot ocupa un șezlong complet gratuit toată ziua.

Cum funcționează sistemul de plaje în Grecia. Plaje publice vs. Zone amenajate

În Grecia există încă zeci de plaje gratuite, unde ai nevoie doar de un prosop, ceva de mâncare și chef de relaxare. Poți petrece întreaga zi la soare fără să plătești pentru șezlonguri sau umbrele, iar acest drept este prevăzut și de legislația greacă.

Acest lucru este valabil mai ales pentru plajele mai puțin cunoscute, cele aflate în afara zonelor turistice, plajele greu accesibile sau cele cu stânci și pietre, care nu atrag un număr mare de vizitatori.

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Realitatea din cele mai populare destinații

Pe multe dintre insulele foarte populare precum insule foarte populare precum Mykonos, Rhodos sau Paros, cea mai mare parte a plajelor este ocupată de șiruri de șezlonguri și umbrele sau de zone administrate de beach cluburi private. Prețurile pentru închirierea acestora diferă în funcție de insulă, plajă și sezon, cele mai ridicate fiind în lunile iulie și august.

În unele cazuri, accesul la plajă se face prin incinta unui beach club, ceea ce înseamnă că turiștii ajung să folosească parcările private și să plătească pentru acestea. Ulterior, costurile pot include închirierea șezlongului, băuturile, mâncarea și alte servicii oferite de local.

Chiar dacă alegi să mergi pe jos, accesul pe plajă este, în general, permis. Totuși, unele beach cluburi încearcă să descurajeze vizitatorii care nu intenționează să închirieze șezlonguri, iar găsirea unui loc liber unde să îți întinzi propriul prosop sau să montezi o umbrelă poate fi dificilă pe plajele foarte aglomerate.

Potrivit legislației grecești, accesul la mare este un drept public. Oricine are dreptul să meargă pe plajă, să se plimbe de-a lungul țărmului, să înoate sau să își întindă prosopul, indiferent dacă plaja se află în fața unui hotel sau a unui complex turistic de lux.

Totuși, în practică, situația este adesea diferită. Hotelurile, beach barurile și alte afaceri pot concesiona de la stat anumite porțiuni de plajă și le pot amenaja cu șezlonguri, umbrele, servicii de alimentație și facilități pentru sporturi nautice.

Conform contractelor de concesiune, administratorii sunt obligați să lase culoare de acces pentru public, să păstreze o parte din plajă liberă și să nu blocheze complet accesul la linia țărmului.

În realitate însă, pe multe plaje turistice aceste reguli nu sunt respectate în totalitate, iar spațiul disponibil pentru cei care nu doresc să închirieze șezlonguri este adesea foarte redus.

Recent, Grecia a interzis amplasarea șezlongurilor pe 251 de plaje, ceea ce înseamnă că turiștii care le vizitează vor trebui să folosească doar prosopul sau să stea direct pe nisip.

Măsura are ca scop limitarea efectelor turismului excesiv și reducerea dezvoltărilor turistice, precum hotelurile, șezlongurile și umbrelele de închiriat, pentru a păstra plajele în starea lor naturală.

Printre plajele incluse pe listă se numără și celebra plajă Elafonissi din Creta, cunoscută pentru nisipul său roz.

Pe cele 251 de plaje vizate de această măsură nu este permisă închirierea șezlongurilor și umbrelelor.

În cazul plajelor aflate în ariile protejate Natura 2000, regulile sunt și mai stricte. Hotelurile nu mai pot delimita porțiuni de plajă ca fiind „private”, iar accesul trebuie să rămână liber pentru toți vizitatorii.

De asemenea, sunt interzise lucrările care modifică aspectul natural al plajei, cum ar fi:

•  construirea de diguri sau pontoane din beton;

•  ridicarea de ziduri de protecție;

•  amenajarea de alei pavate sau alte infrastructuri permanente.

Practic, orice intervenție care afectează caracterul natural al plajei este interzisă.

Potrivit Ministerului Mediului din Grecia, măsura urmărește „protejarea eficientă a plajelor care au o valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, precum și conservarea habitatelor și a speciilor de floră și faună care trăiesc în aceste zone”.

Ministerul a precizat că numărul plajelor situate în siturile incluse în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 este în creștere și că, în aceste zone, este interzisă atât concesionarea pentru utilizare comercială, cât și orice altă activitate care ar putea afecta forma naturală a plajelor sau funcțiile lor ecologice.

Decizia vine după mai multe incidente investigate de autoritățile elene în ultimele luni, privind ocuparea și exploatarea necorespunzătoare a unor plaje aflate sub regim de protecție.

Sistemul „Consumație minimă”. Cum obții un șezlong gratuit doar comandând o cafea sau o apă

Indiferent dacă alegi plajele din Mykonos, Paros sau o destinație mai puțin cunoscută din Grecia continentală, este util să cunoști regulile nescrise după care funcționează șezlongurile pe plajele din Grecia.

În Grecia nu există un sistem unic de tarifare pentru șezlonguri. Înainte să te așezi, este bine să verifici care sunt condițiile, deoarece acestea diferă de la o plajă la alta. În general, există trei modele principale.

Șezlong gratuit, cu obligația de a consuma

Acest sistem este întâlnit frecvent pe plajele tradiționale și cele potrivite pentru familii. Șezlongul este gratuit sau costă o taxă simbolică (de exemplu, între 5 și 10 euro), însă este de așteptat să comanzi băuturi sau mâncare de la barul care îl administrează.

În cultura locală, nu este bine văzut să ocupi un șezlong timp de mai multe ore și să comanzi doar o sticlă mică de apă.

Taxă fixă pentru setul de plajă

Acest model este întâlnit pe plajele exclusiviste sau foarte populare. Plătești o sumă fixă pentru un set format, de regulă, din două șezlonguri și o umbrelă.

Chiar dacă ai achitat taxa pentru șezlonguri, este considerat politicos să comanzi măcar o cafea, o băutură răcoritoare sau ceva de mâncare de la beach bar.

Prețuri diferite în funcție de amplasare

În cluburile de plajă premium, tarifele diferă în funcție de poziția șezlongului. Cele aflate în primul rând, chiar lângă apă, sunt cele mai scumpe, în timp ce șezlongurile amplasate mai în spate, departe de mal sau aproape de zona cu muzică, au prețuri mai mici.

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O plajă organizată din Grecia funcționează pe baza unei concesiuni. O companie sau un operator închiriază de la stat o suprafață bine delimitată a plajei, iar în schimb poate amplasa șezlonguri și umbrele, percepe taxe pentru utilizarea lor și oferă, de regulă, facilități precum dușuri, toalete sau puncte unde se pot cumpăra băuturi și gustări.

Există însă câteva aspecte importante pe care orice turist ar trebui să le cunoască.

În primul rând, concesiunea se aplică doar unei suprafețe clar delimitate, nu întregii plaje. Zona ocupată de șezlonguri este stabilită prin contract, iar în afara acesteia plaja rămâne spațiu public.

În al doilea rând, o plajă concesionată nu este o proprietate privată. Plata unui șezlong îți oferă dreptul de a folosi acel șezlong, nu exclusivitate asupra plajei. Nimeni nu poate obliga turiștii să închirieze șezlonguri pentru a avea acces pe o plajă din Grecia, iar administratorii care încearcă să împiedice accesul pe nisip depășesc limitele drepturilor conferite prin concesiune.

În al treilea rând, plajele organizate sunt diferite de plajele complet libere. Pe acestea din urmă, turiștii își aduc propriile umbrele și prosoape, nu există facilități administrate și nu se percepe nicio taxă pentru folosirea plajei. În Grecia există numeroase plaje complet gratuite, dar și multe plaje mixte, unde o parte este ocupată de șezlonguri concesionate, iar restul rămâne liber pentru public.

La ce ore trebuie să ajungi pe plajă pentru a prinde cele mai bune locuri

Dacă vrei să prinzi un șezlong pe o plajă în plin sezon estival, este recomandat să ajungi între orele 7:30 și 8:30 dimineața. Pe plajele mai puțin aglomerate, ora 9:00 este, de obicei, suficient de devreme.

Dacă ești într-o destinație foarte populară și aglomerată, cel mai bine este să ajungi între 7:00 și 7:30 dimineața. În schimb, pe plajele mai liniștite, poți ajunge între 8:00 și 830, înainte ca turiștii să ocupe primele rânduri ale plajei cu prosoape. Dacă vrei un șezlong, majoritatea localurilor care oferă astfel de facilități deschid în jur de ora 8:00 - 9:00.

Etichete: grecia, plaje, vacanta la mare, vacanta grecia,

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