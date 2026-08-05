Regula nescrisă de pe plajele din Grecia. Cum poți sta pe șezlong gratuit toată ziua

Grecia a aplicat amenzi în valoare de peste 350.000 de euro în doar cinci zile, în cadrul unei campanii de combatere a barurilor și restaurantelor care ocupau ilegal plajele cu șezlonguri și mese, a anunțat guvernul.

Mai mult, autoritățile au verificat peste 1.000 de sesizări venite din partea cetățenilor și turiștilor din destinații foarte populare, precum insula Corfu, peninsula Halkidiki și regiunea Attica, din jurul Atenei, în încercarea de a limita efectele turismului excesiv. Regulile privind plajele grecești se schimbă, iar turiștii trebuie să știe cum se pot bucura în continuare de timpul la plajă și cum pot ocupa un șezlong complet gratuit toată ziua.

Cum funcționează sistemul de plaje în Grecia. Plaje publice vs. Zone amenajate

În Grecia există încă zeci de plaje gratuite, unde ai nevoie doar de un prosop, ceva de mâncare și chef de relaxare. Poți petrece întreaga zi la soare fără să plătești pentru șezlonguri sau umbrele, iar acest drept este prevăzut și de legislația greacă.

Acest lucru este valabil mai ales pentru plajele mai puțin cunoscute, cele aflate în afara zonelor turistice, plajele greu accesibile sau cele cu stânci și pietre, care nu atrag un număr mare de vizitatori.

Realitatea din cele mai populare destinații

Pe multe dintre insulele foarte populare precum insule foarte populare precum Mykonos, Rhodos sau Paros, cea mai mare parte a plajelor este ocupată de șiruri de șezlonguri și umbrele sau de zone administrate de beach cluburi private. Prețurile pentru închirierea acestora diferă în funcție de insulă, plajă și sezon, cele mai ridicate fiind în lunile iulie și august.

În unele cazuri, accesul la plajă se face prin incinta unui beach club, ceea ce înseamnă că turiștii ajung să folosească parcările private și să plătească pentru acestea. Ulterior, costurile pot include închirierea șezlongului, băuturile, mâncarea și alte servicii oferite de local.

Chiar dacă alegi să mergi pe jos, accesul pe plajă este, în general, permis. Totuși, unele beach cluburi încearcă să descurajeze vizitatorii care nu intenționează să închirieze șezlonguri, iar găsirea unui loc liber unde să îți întinzi propriul prosop sau să montezi o umbrelă poate fi dificilă pe plajele foarte aglomerate.

Potrivit legislației grecești, accesul la mare este un drept public. Oricine are dreptul să meargă pe plajă, să se plimbe de-a lungul țărmului, să înoate sau să își întindă prosopul, indiferent dacă plaja se află în fața unui hotel sau a unui complex turistic de lux.

Totuși, în practică, situația este adesea diferită. Hotelurile, beach barurile și alte afaceri pot concesiona de la stat anumite porțiuni de plajă și le pot amenaja cu șezlonguri, umbrele, servicii de alimentație și facilități pentru sporturi nautice.

Conform contractelor de concesiune, administratorii sunt obligați să lase culoare de acces pentru public, să păstreze o parte din plajă liberă și să nu blocheze complet accesul la linia țărmului.

În realitate însă, pe multe plaje turistice aceste reguli nu sunt respectate în totalitate, iar spațiul disponibil pentru cei care nu doresc să închirieze șezlonguri este adesea foarte redus.

Recent, Grecia a interzis amplasarea șezlongurilor pe 251 de plaje, ceea ce înseamnă că turiștii care le vizitează vor trebui să folosească doar prosopul sau să stea direct pe nisip.

Măsura are ca scop limitarea efectelor turismului excesiv și reducerea dezvoltărilor turistice, precum hotelurile, șezlongurile și umbrelele de închiriat, pentru a păstra plajele în starea lor naturală.

Printre plajele incluse pe listă se numără și celebra plajă Elafonissi din Creta, cunoscută pentru nisipul său roz.

Pe cele 251 de plaje vizate de această măsură nu este permisă închirierea șezlongurilor și umbrelelor.

În cazul plajelor aflate în ariile protejate Natura 2000, regulile sunt și mai stricte. Hotelurile nu mai pot delimita porțiuni de plajă ca fiind „private”, iar accesul trebuie să rămână liber pentru toți vizitatorii.

De asemenea, sunt interzise lucrările care modifică aspectul natural al plajei, cum ar fi:

• construirea de diguri sau pontoane din beton;

• ridicarea de ziduri de protecție;

• amenajarea de alei pavate sau alte infrastructuri permanente.

Practic, orice intervenție care afectează caracterul natural al plajei este interzisă.

Potrivit Ministerului Mediului din Grecia, măsura urmărește „protejarea eficientă a plajelor care au o valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, precum și conservarea habitatelor și a speciilor de floră și faună care trăiesc în aceste zone”.

Ministerul a precizat că numărul plajelor situate în siturile incluse în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 este în creștere și că, în aceste zone, este interzisă atât concesionarea pentru utilizare comercială, cât și orice altă activitate care ar putea afecta forma naturală a plajelor sau funcțiile lor ecologice.

Decizia vine după mai multe incidente investigate de autoritățile elene în ultimele luni, privind ocuparea și exploatarea necorespunzătoare a unor plaje aflate sub regim de protecție.