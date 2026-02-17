Această experiență romantică și „retro” poate părea costisitoare, dar surpriza vine când afli cât de accesibil poate fi.

Un tren considerat de mulți printre cele mai frumoase din lume poate fi parcurs pentru doar 13 lire pe zi. Mai mult, ruta trece printr-o zonă de coastă de vis, oferind acces la cinci sate pitorești pline de farmec și autenticitate italiană, scrie Express.

Cinque Terre – Patrimoniu UNESCO între mare și podgorii

Cinque Terre, sau „cinci ținuturi”, este o colecție de sate pescărești situate pe Riviera Ligurică din nord-vestul Italiei. Zona are statut de Patrimoniu Mondial UNESCO datorită satelor de coastă impecabil conservate, cu case colorate și străzi pietruite. Podgorii verzi se întind până la plaje neatinse și ape turcoaz, creând un peisaj de poveste.

Cea mai bună modalitate de a explora regiunea este cu Cinque Terre Express. Deși călătoria între Levanto și La Spezia durează doar 30 de minute, peisajele spectaculoase și priveliștile mării îți vor tăia răsuflarea.

Trenul oprește în Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola și Riomaggiore, permițând pasagerilor să coboare oricând și să descopere farmecul fiecărui sat. Cu trenuri care circulă la fiecare 20 de minute în orele de vârf, un bilet de o zi oferă timp suficient pentru explorare.

Vernazza – bijuteria coastei

Deși toate satele sunt fermecătoare, Vernazza se numără adesea printre favoritele călătorilor. Străduțele sale abrupte și înguste, flancate de case colorate și magazine locale, reflectă autenticitatea italiană.

Accesul mașinilor este interzis, iar pe colțurile strânse chiar și cel mai mic Fiat ar avea probleme. La Porto di Vernazza, turiștii se pot bucura de preparate locale, precum paste cu fructe de mare, sau pot face o plimbare cu barca pentru a admira satul din alt unghi.

Cel mai mare sat, Monterosso al Mare, atrage turiștii cu plaja sa lungă și apele calme. Este mai plat decât celelalte sate, ceea ce îl face ușor de explorat. Pe lângă plajă, vizitatorii pot explora cartierul medieval, cu turnul Aurora și ruinele castelului Fieschi, fostă proprietate a unei familii influente locale.

Pe traseul Cinque Terre, sunt disponibile 48 de poteci pentru drumeții, potrivite atât pentru începători, cât și pentru cei experimentați. Traseul dintre Riomaggiore și Manarola durează aproximativ 30 de minute și oferă panorame spectaculoase ale coastei. Vara, este recomandat să te informezi și să fii bine pregătit pentru soarele puternic.