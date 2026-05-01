Un grup de 9 drone care se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei a fost detectat, fără a fi depistat în spaţiul aerian naţional.

Ca urmare, a fost emis un mesaj RO-Alert, pentru nordul judeţului Tulcea. Explozii au fost raportate la Izmail si Kilia, pe malul ucrainean al Dunării.

”Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spaţiul aerian naţional. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”, a arătat ministerul, într-o informare.

Alerta aeriană a încetat la ora 4.03.

MApN a menţionat că informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.