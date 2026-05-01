Vor fi 8...9 grade în estul Transilvaniei, dar și în nordul Moldovei și cel mult 17 grade în Crișana și în Banat.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă schimbătoare, câteva ploi slabe și un vânt destul de insistent. Pe litoral vor fi rafale 40...45 km/h. Temperaturile rămân foarte scăzute pentru acest moment al anului. Nu reușesc să treacă de 13 grade.

Vremea în Moldova

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme mult mai rece decât ar trebui și maxime de 12...13 grade - valori de luna martie. Vedem trecător soarele. Vântul devine mai activ, iar în unele zone apar și ceva condiții de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina pot să apară câteva ploi slabe, iar în zonele montane se mențin condițiile de lapoviță și ninsoare. Atmosfera se menține rece și în această zonă. Ploile se extind după lăsarea nopții, când se vor înregistra vreo 4 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai încălzește puțin față de ieri, dar chiar și așa va fi mai frig decât ar trebui. Maximele se opresc pe la 16 grade. Norii vin și trec, dar nu sunt semne de ploaie în această zonă.

Și în ținuturile vestice găsim vreme rece pentru această perioadă, deși pe aici se ating cele mai ridicate valori din țară, în jur de 17 grade. Apar ceva înnorări și în această regiune, dar fără ploi. Vântul are intensificări trecătoare pe parcursul zilei.

În Transilvania temperaturile lasă mult de dorit, iar acum dimineața avem valori negative în depresiuni. Amiaza aduce cel mult 14 grade la Târgu Mureș, înnorări, momente însorite și precipitații slabe în zonele de munte.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se mai adună norii. Apar și câteva ploi de scurtă durată, dar se arată trecător și soarele. La capitolul temperaturi stăm mai bine decât ieri, dar încă avem valori foarte scăzute pentru această perioadă.

Vremea se mai îndreaptă și în ținuturile sudice. Mai pot să apară câțiva nori de ploaie, în special după lăsarea nopții. Temperaturile cresc și aici, după ce ieri am avut o zi neobișnuit de rece, cu 6...7 grade pe la amiază.

Vremea în București

În București vremea se mai îmbunează. Vedem și soarele printre nori și se încălzește față de ieri. Maxima ajunge pe la 14 grade, deși acum ar trebui să fie 22 de grade. La noapte e posibil să picure trecător.

Sâmbătă avem atmosferă schimbătoare, câteva ploi slabe și un vânt ceva mai insistent, care atinge viteze de 40 km/h. Vremea rămâne rece pentru această perioadă. Maxima se oprește tot pe la 14 grade.

Duminică așteptăm vreme mai bună, soare în cea mai mare parte a zilei și poate câțiva nori de ploaie mai pe seară. Temperatura urcă până la 17 grade, dar și aceasta este o valoare mai scăzută decât ar trebui.

Vremea se mai încălzește luni. O să avem o zi plăcută, însorită, un pic de vânt și 20, poate 21 de grade pe la amiază.

Vremea la munte

La munte astăzi o să fie mult mai frig decât ar trebui. În masivele sudice și în cele estice mai vin ceva precipitații slabe, iar în zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare. Vântul bate mai tare pe creste.

Sâmbătă avem tot vreme foarte rece pentru data din calendar. Precipitațiile apar în special în Carpații Orientali și Meridionali, iar la altitudini mari vor fi ninsori, dar destul de slabe.

Duminică temperaturile încep să crească. Atmosfera o să fie însorită în prima parte a zilei. Apoi apar ceva înnorări și condiții de precipitații în Meridionali și în Carpații de Curbură.

Ziua de luni aduce vreme frumoasă în toată zona montană. Continuă să se încălzească și temperaturile se apropie de normal.

Vremea la mare

Pe litoral, luna mai începe cu temperaturi foarte scăzute și cel mult 12 grade prin stațiuni. Astăzi ploile apar în treacăt, iar vântul este destul de insistent și atinge viteze de 45 km/h.

Sâmbătă avem încă o zi neobișnuit de rece, cu 10...11 grade în aer și 12 grade în apa mării.

Va fi cam înnorat. O să picure din când în când, iar vântul o să fie activ pe parcursul zilei.

Duminică se mai încălzește puțin, însă temperaturile rămân sub normal. Se opresc pe la 15 grade. Mai pot să apară câteva ploi slabe, iar vântul o să bată destul de tare.

Luni vremea devine frumoasă și pe litoral. Se face mai cald și temperaturile urcă până la 18 grade. Vântul însă continuă să agite atmosfera, iar apa mării se menține la 12 grade.