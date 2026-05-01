Este vorba despre o mamă și cei 3 băieți ai săi, care au pășit joi, pentru prima dată, în noua lor casă, după 12 ani petrecuți într-un container metalic.

Impresionat de povestea lor, un antreprenor din zonă a început o campanie de donații, pentru a le oferi un trai mai bun.

Copiii și-au văzut noua casă pentru prima dată, după școală. Totul li s-a părut un vis prea frumos pentru a fi adevărat. Gemenii de 8 ani și al treilea frate, de 12, au fost părăsiți de tată. Au crescut doar cu mama lor, într-un container metalic, primit de la autorități, după ce inundațiile le-au distrus casa.

Anișoara Șchiopu – mama copiilor: „Am stat 12 ani de zile cu copiii în condițiile astea. Nu am avut încotro.”

E pentru prima dată când cei 4 au apă curentă și condiții decente de trai.

Anișoara Șchiopu, mama copiilor: „Luam apă din râu și găteam cu ea. Acum avem la chiuvetă apă, ne pare foarte bine.”

Cel care le-a transformat visul în realitate este patronul unei shaormerii din Târgu Jiu.

Rareș Trancă – inițiatorul campaniei de donații: „Acum fix patru luni, pe 30 decembrie, am venit în acest loc, unde am întâlnit trei copilași care aveau un vis, pe care azi l-am împlinit.”

Bărbatul a convins zeci de oameni să-l ajute să ofere o nouă casă familiei. Cu banii strânși, a cumpărat o casă veche din sat, pe care a renovat-o complet. Voluntarii urmează să aducă și câteva animale în gospodărie, dar și lemne pentru iarnă, astfel încât familia să nu mai îndure frigul, ca în alți ani.