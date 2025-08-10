Plajele Corbu și Vadu, paradisul sălbatic al litoralului românesc. Ghid pentru o escapadă perfectă pentru iubitorii de natură

Plajele Corbu și Vadu sunt locurile preferate ale celor care apreciază frumusețea sălbatică și vor să evadeze departe de agitația de pe litoralul românesc.

Aici există câteva reguli importante pentru cei care vor să se bucure de acest paradis sălbatic, iar miile de oameni care vizitează săptămânal cele două plaje le respectă cu strictețe.

Ce au special plajele Corbu și Vadu

Plaja Corbu se află în nordul litoralului românesc și este una dintre cele mai puțin dezvoltate plaje din țară, dar și printre cele mai frumoase plaje. Mai mult, aceasta este inclusă în aria protejată a Rezervației Biosferei Delta Dunării. Plaja este atribuită comunei Corbu, între Năvodari și Vadu, iar aspectul său sălbatic și autentic, dar și lipsa construcțiilor imense și a aglomerației fac din acest loc un adevărat refugiu pentru cei care vor mare și soare într-un cadru natural, cu cât mai puține intervenții din partea omului.

La fel ca plaja Corbu, plaja Vadu este și ea unul dintre locurile neamenajate și sălbatice de pe litoralul românesc. Vadu este un sat ce aparține de comuna Corbu.

Plaje neamenajate, fără aglomerație

Plaja Corbu este una dintre puținele plaje din România care nu au fost încă amenajate, la fel ca și plaja Vadu. Ambele sunt considerate printre cele mai frumoase plaje naturale de la Marea Neagră și sunt adesea mult mai puțin aglomerate decât plajele cu facilități de pe litoral. Aici, nu există muzică, baruri, vestiare, toatele sau rânduri întregi de șezlonguri și cearceafuri. Dacă îți place natura și nu te deranjează lipsa facilităților, aceste două plaje sunt perfecte pentru o escapadă liniștită la malul mării.

Dacă vrei un loc liniștit, unde să fii singur și să te deconectezi de la zgomotul orașului sau de la stresul zilnic, plaja Corbu și plaja Vadu sunt opțiuni foarte bune.

Alte plaje din România, deși frumoase, sunt deseori foarte aglomerate în sezonul estival și devin la fel de agitate ca orașele de care vrei să scapi.

La Corbu, poți sta liniștit, să te bucuri de mare, nisip și natură – fără muzică tare, fără blocuri sau construcții.

Plaja Vadu este și mai retrasă, cu foarte puțini turiști. Aici poți sta la soare în liniște, departe de agitația stațiunilor cunoscute de pe litoral.

Parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Plaja de la Vadu și plaja Corbu, alături de plaja Sulina și Sfântu Gheorghe fac parte din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării, cea mai mare rezervaţie de ţinuturi umede din Europa.

În afară de Sulina, unde s-au făcut investiții pentru modernizare, celelalte plaje sunt conservate. De exemplu, pe plaja Vadu nu ai voie să campezi sau să vii cu mașina și este permis doar statul al plajă. Accesul cu mașina sau camparea sunt sancționate de amenzi.

Plaja Corbu este una dintre ultimele plaje naturale rămase pe litoralul românesc. Plaja Corbu face parte din Grindul Chituc, o zonă importantă pentru biodiversitate, mai ales pentru păsările care cuibăresc sau poposesc aici.

Cum ajungi la Plaja Corbu și la Plaja Vadu

Plaja Corbu se află la aproximativ 8 km nord de stațiunea Mamaia, aproape de plaja Năvodari. Plaja este lată, fără amenajări turistice, cu nisip fin, presărat pe alocuri cu scoici și cochilii. Apa este curată și puțin adâncă la mal.

În zonă nu sunt magazine sau restaurante, iar camparea cu corturi sau rulote este interzisă la mai puțin de 100 de metri de linia apei, din cauza statutului de arie protejată.

Plaja Vadu se află aproape de Mamaia. Dinspre Mamaia sau Năvodari mergi pe DJ 226 spre Istria, până în comuna Corbu, iar la ieșire mergi la dreapta, pe un drum comunal către satul Vadu. Din satul Vadu, continuă pe drumul neasfaltat aproximativ 7 km, până ajungi la plajă. Accesul se face pe un drum de pământ, deci este recomandat să ai o mașină cu garda puțin mai înaltă.

Zone permise și condiții pentru campare

Pe plaja din Corbu este interzisă camparea, pentru că plaja face parte din Rezervația Biosferei Deltei Dunării. Camparea este sancționată cu amendă.

Totuși, în zona dintre localitate și plajă există mai multe campinguri amenajate pentru stat cu cortul precum Teepee Corbu, Hahamace sau Malul Mării.

La plaja de la Vadu, rulotele și corturile sunt permise doar în spații destinate, dar nu mai aproape de 150 de metri de malul mării. Turiștii care vin aici trebuie să respecte regulile impuse de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

La Vadu există o singură zonă destinată campării și se află la 150 de metri de malul mării

Ce poți face la Corbu și Vadu

Atât la Corbu, cât și la Vadu poți face scufundări și snorkeling, pentru că apa este curată.

La ambele plaje te poți bronza și poți admira apusul și răsăritul. Dacă te afli în Corbu, la 70 de km de comună se află Cetatea Enisala, ridicată în Evul Mediul în zona lacurilor Reazem și Babadag. Poți face o vizită aici dacă te-ai săturat de plajă.

În plus, la 25 de km de comuna Corbu se află Cetatea Histria, întemeiată de coloniștii greci din Milet în jurul anului 657 î.Hr. Poți vizita Muzeul de Arheologie Histria, unde poți vedea tot felul de lucruri, inclusiv o colecție de amfore și altare vechi de peste 2000 de ani.

Dacă te afli în zona Corbu, vizitează Grindul Chituc, unde poți admira specii superbe de păsări și arii cu stuf și papură. Nu uita să îți aduci aparatul foto pentru a imortaliza flora și fauna de aici, incluse în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Reguli de respectat. Ce este interzis în Corbu și Vadu

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării a stabilit reguli clare pentru turiștii care vizitează plaja Corbu și plaja Vadu. Aceștia ar trebui să respecte regulile cu privire la accesul și circulația cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării. De asemenea, turiștii sunt îndemnați să citească panourile de informare existente pe cele două plaje sau să se informeze de pe site-ul ARBDD și să obține permise de acces online pentru anumite activități.

Turiștii trebuie să știe că este interzisă camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiții decât cele autorizate.

Totodată, pentru a păstra zona curată, pe cele două plaje sunt amplasate de către Primăria Corbu europubele pentru colectarea deșeurilor, pe care oamenii ar trebui să le folosească.

Sfaturi utile pentru o experiență reușită. Ce să ai la tine

Dacă te gândești să vii la Corbu, primul lucru pe care trebuie să îl știi este că există trei parcări amenajate, iar accesul autoriturismelor se face doar în baza permisului eliberat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării care se poate obține online.

Când ajungi aici, trebuie să știi că ești în mijlocul naturii. Dacă la plaja din Corbu mai găsești câte un magazin, restaurant sau terase, ține cont că pe plaje nu vei găsi nimic.

Ai grijă să îți aduci cu tine ortul, dacă vrei să campezi în locurile amenajate, sac de dormit, pantaloni lungi și bluză cu mânecă lungă, protecție de țânțari, izopren sau saltea de camping, crema de protecție solară, pălărie, șapcă sau orice care să îți protejeze capul de căldură, ochelari de soare, prosop de plajă, mâncare neperisabila (dacă ești cu cortul și vrei să faci economii), ladă în care să ții alimente/fructe/băuturi.

În unele locuri vei găsi și magazine și restaurante, așa că poți să nu îți aduci mâncare dacă vrei. Dacă alegi să îți aduci propria mâncare, bazează-te pe conserve, fructe și legume.

Nu uita pungile de gunoi sau sacii, aparatul de fotografiat, încălțări comode și opțional o masă de camping și scaune.

