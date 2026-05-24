Dacă ai căuta un decor german pentru filmul SF american „Dune”, probabil că l-ai putea filma aici: pe Kniepsand, lângă insula Amrum din Marea Nordului. Pe aproape 15 kilometri se întinde aici o plajă – sau, mai exact, un banc uriaș de nisip care pare desprins din Sahara și mutat pe coasta Mării Nordului, scrie Euronews.

Strict vorbind, Kniepsand nu este o plajă clasică. Este un vast banc de nisip din Marea Nordului, lipit de coasta vestică a insulei Amrum din landul Schleswig-Holstein. Din punct de vedere geologic nu aparține insulei, însă vizual este aproape imposibil de separat de aceasta, deoarece se continuă firesc cu peisajul de dune.

Un banc de nisip care și-a croit propriul drum

Numele provine din Öömrang, dialectul frizon vorbit pe Amrum: cuvântul „kniap” înseamnă aproximativ „a strânge” sau „a ciupi”. Bancul de nisip este menționat în documente încă din secolul al XVI-lea. La acea vreme era poziționat perpendicular pe insula Amrum.

Timp de secole, mareele și curenții l-au împins încet spre insulă. Chiar și în anii 1960, o fâșie îngustă de apă încă despărțea Kniepsand de Amrum. Astăzi, bancul este complet lipit de dune.

Și continuă să se miște: în nord și centru se retrage din cauza deplasării sedimentelor, în timp ce în sud apar noi suprafețe de nisip, iar tendința este de extindere. Frank Timpe, directorul Amrum Touristik, a declarat pentru Euronews că pot apărea pierderi temporare de nisip, de exemplu în timpul furtunilor puternice, „caz în care sunt necesare măsuri adecvate de protecție a coastei”. Agenția regională din Schleswig-Holstein pentru protecția coastelor, parcuri naționale și conservare marină monitorizează constant aceste schimbări.

Dimensiunile vorbesc de la sine: aproximativ zece kilometri pătrați de plajă, cu o lățime de până la doi kilometri în cel mai lat punct. Asta înseamnă aproximativ 1.400 de terenuri de fotbal. Cei care merg spre mare trebuie uneori să traverseze sute de metri de nisip fin până să ajungă la apă.

Ce activități pot face turiștii

Înotul este permis în trei zone supravegheate de salvamari, iar spațiile special amenajate oferă posibilități pentru diverse activități nautice. Volei pe plajă, navigație, catamaran – Kniepsand este un adevărat paradis pentru iubitorii sporturilor pe apă. Iar cei care vor doar să întindă un prosop și să admire priveliștea au spațiu din belșug. Există și zone dedicate nudiștilor, precum și sectoare de plajă pentru câini.

Plaja poate fi accesată doar pe jos sau cu bicicleta. Podețe din lemn trec prin dune, păduri și terenuri cu vegetație de tip heathland până la coastă, iar în unele locuri accesul se face pe o scară de lemn numită sugestiv „Stairway to Heaven” („Scara către Rai”). De pe platforma de observație se poate vedea întreaga întindere a Kniepsand.

Kniepsand a atras însă atenția internațională în 2022, când CNN Travel a inclus-o în lista celor mai bune plaje din lume. Pentru Amrum, aceasta a fost o adevărată senzație: printre destinații faimoase la nivel mondial a apărut brusc și mica insulă din Marea Nordului. Dunele albe, satele frizone și centrul ornitologic al insulei au fost lăudate în mod special.

Competiția pentru cele mai mari plaje din Europa

Nu există un câștigător oficial atunci când vine vorba despre dimensiuni, iar concurența este puternică. Insula olandeză Schiermonnikoog, din Marea Wadden, este considerată de exemplu locul cu cea mai lată plajă din Europa: 16 kilometri lungime și până la patru kilometri lățime, cu o suprafață totală între 16 și 18 kilometri pătrați – considerabil mai mult decât cei aproximativ zece kilometri pătrați ai Kniepsand.

Mai la sud, în Preveza, Grecia, plaja Monolithi revendică și ea titlul: are 22 de kilometri lungime și până la 80 de metri lățime și a fost numită cea mai mare plajă din Europa de organizația European Best Destinations (EBD), afiliată Comisiei Europene.

În Marea Baltică, fâșia de nisip Curonian Spit se întinde pe aproape 100 de kilometri și este considerată cea mai lungă plajă nisipoasă de pe continent.

Așadar, cine caută „cea mai mare” plajă din Europa trebuie mai întâi să decidă după ce criteriu: lungime, lățime sau suprafață. Răspunsul diferă în funcție de măsurătoare. Cert este că Kniepsand se descurcă impresionant în toate aceste comparații – chiar aici, în Germania.